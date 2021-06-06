【巨人】日本ハムに連敗　菅野智之は復帰登板で３敗目…日本ハム試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人２―４日本ハム（６日・東京ドーム）

巨人が日本ハムのドラフト１位右腕の伊藤大海の前に７回まで２安打１得点に抑え込まれ、連敗。今カード負け越して、交流戦の勝率は５割となった。巨人が今季、相手ルーキーに白星を献上したのは、４月７日に先発した阪神のドラ２・伊藤将司以来２人目となった。

この日はエースの菅野智之が右肘違和感から復帰して約１か月ぶりの登板。初回にいきなり失点し、２回には王柏融に５号ソロを浴びたが、連打を許さず５回を投げて６奪三振、被安打３の２失点に抑えて降板した。８回に４番手でマウンドに上がった中川皓太が２失点。打線は８回に１点を返したが、反撃もそこまで。菅野は復帰登板で３敗目（２勝）を喫した。

◇１回（日１、巨０）

【巨】松原左飛、ウィーラー四球、吉川三振、岡本和の遊ゴロでウィーラー二封

◇２回（日１、巨０）

【日】王柏融左中間５号本塁打、野村三振、石井遊ゴロ、石川亮三振

【巨】スモーク、亀井ともに二ゴロ、若林右飛

◇３回（日０、巨１）

【日】伊藤投ゴロ、五十幡、渡辺ともに二飛

◇４回（両軍０）

【巨】岡本和三飛、スモーク四球、亀井左飛、若林四球でスモーク二進、小林三振

◇５回（両軍０）

【日】石井、石川亮、伊藤３者連続三振

【巨】菅野の代打大城二ゴロ、松原中飛、ウィーラー三振

◇６回（両軍０）

【巨】吉川、岡本和ともに三振、スモーク四球、亀井三振

◇７回（両軍０）

【巨】（左翼近藤、右翼浅間）若林投直、畠の代打立岡三ゴロ、大城捕邪飛

◇８回（日２、巨１）

◇９回（両軍０）

【日】（投手ビエイラ）野村、石井ともに三振、石川亮の代打高浜四球（代走杉谷）、西川のとき杉谷二盗、西川四球、五十幡三振