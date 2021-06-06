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【巨人】日本ハムに連敗　菅野智之は復帰登板で３敗目…日本ハム試合経過

スポーツ報知
# 巨人
日本ハムに敗れ、ガックリの巨人ナイン（カメラ・越川　亘）
日本ハムに敗れ、ガックリの巨人ナイン（カメラ・越川　亘）

◆日本生命セ・パ交流戦　巨人２―４日本ハム（６日・東京ドーム）

　巨人が日本ハムのドラフト１位右腕の伊藤大海の前に７回まで２安打１得点に抑え込まれ、連敗。今カード負け越して、交流戦の勝率は５割となった。巨人が今季、相手ルーキーに白星を献上したのは、４月７日に先発した阪神のドラ２・伊藤将司以来２人目となった。

　この日はエースの菅野智之が右肘違和感から復帰して約１か月ぶりの登板。初回にいきなり失点し、２回には王柏融に５号ソロを浴びたが、連打を許さず５回を投げて６奪三振、被安打３の２失点に抑えて降板した。８回に４番手でマウンドに上がった中川皓太が２失点。打線は８回に１点を返したが、反撃もそこまで。菅野は復帰登板で３敗目（２勝）を喫した。

　◇１回（日１、巨０）

　【日】五十幡右前安打、渡辺のとき五十幡二盗、渡辺の右飛で五十幡三進、近藤の二ゴロで五十幡生還、中田右飛

  • 巨人・先発の菅野智之（カメラ・関口　俊明）

    巨人・先発の菅野智之（カメラ・関口　俊明）

　【巨】松原左飛、ウィーラー四球、吉川三振、岡本和の遊ゴロでウィーラー二封

　◇２回（日１、巨０）

　【日】王柏融左中間５号本塁打、野村三振、石井遊ゴロ、石川亮三振

　【巨】スモーク、亀井ともに二ゴロ、若林右飛

　◇３回（日０、巨１）

　【日】伊藤投ゴロ、五十幡、渡辺ともに二飛

　【巨】小林中飛、菅野三振、松原左前二塁打、ウィーラーの左前安打で松原一挙生還、吉川左邪飛

  • ３回２死二塁、左前適時打を放つゼラス・ウィーラー（投手は伊藤大海、捕手は石川亮）（カメラ・泉　貫太）

    ３回２死二塁、左前適時打を放つゼラス・ウィーラー（投手は伊藤大海、捕手は石川亮）（カメラ・泉　貫太）

　◇４回（両軍０）

　【日】近藤三振、中田遊ゴロ、王柏融右中間二塁打、野村二飛

  • ４回、小林誠司（左）と話をしながらベンチに戻る菅野智之（カメラ・中島　傑）　

    ４回、小林誠司（左）と話をしながらベンチに戻る菅野智之（カメラ・中島　傑）　

　【巨】岡本和三飛、スモーク四球、亀井左飛、若林四球でスモーク二進、小林三振

　◇５回（両軍０）

　【日】石井、石川亮、伊藤３者連続三振

　【巨】菅野の代打大城二ゴロ、松原中飛、ウィーラー三振

　◇６回（両軍０）

　【日】（投手大江、捕手大城）五十幡遊ゴロ、渡辺中飛、近藤中前安打、中田中飛

  • ６回に２番手で登板した大江竜聖（カメラ・関口　俊明）

    ６回に２番手で登板した大江竜聖（カメラ・関口　俊明）

　【巨】吉川、岡本和ともに三振、スモーク四球、亀井三振

　◇７回（両軍０）

　【日】（投手畠）王柏融遊飛、野村中前安打、石井中飛、石川亮の遊ゴロで野村二封

  • ７回２死一塁、石川亮（右）を遊ゴロに打ち取った畠世周（カメラ・中島　傑）

    ７回２死一塁、石川亮（右）を遊ゴロに打ち取った畠世周（カメラ・中島　傑）

　【巨】（左翼近藤、右翼浅間）若林投直、畠の代打立岡三ゴロ、大城捕邪飛

　◇８回（日２、巨１）

　【日】（投手中川）伊藤の代打西川中越二塁打、五十幡の一塁前バントをスモークが一塁へ悪送球し西川生還、五十幡二進、渡辺の一塁前バントで五十幡三進、近藤三振、中田の左前安打で五十幡生還（代走谷内）、浅間二ゴロ

  • ８回に４番手で登板した中川皓太（カメラ・関口　俊明）

    ８回に４番手で登板した中川皓太（カメラ・関口　俊明）

　【巨】（投手Ｂ・ロドリゲス、一塁谷内、左翼西川）松原四球、ウィーラーのとき松原二盗、ウィーラー四球、吉川の中前安打で松原一挙生還、ウィーラー二進、岡本和の中飛でウィーラー三進、（投手堀）スモーク遊ゴロ併殺打

　◇９回（両軍０）

　【日】（投手ビエイラ）野村、石井ともに三振、石川亮の代打高浜四球（代走杉谷）、西川のとき杉谷二盗、西川四球、五十幡三振

　【巨】（投手杉浦、捕手清水）亀井左前安打（代走広岡）、若林左邪飛、ビエイラの代打香月三振、大城四球で広岡二進（一塁走者代走湯浅）、松原中飛

日本ハムに敗れ、ガックリの巨人ナイン（カメラ・越川　亘）
巨人・先発の菅野智之（カメラ・関口　俊明）
３回２死二塁、左前適時打を放つゼラス・ウィーラー（投手は伊藤大海、捕手は石川亮）（カメラ・泉　貫太）
４回、小林誠司（左）と話をしながらベンチに戻る菅野智之（カメラ・中島　傑）　
６回に２番手で登板した大江竜聖（カメラ・関口　俊明）
７回２死一塁、石川亮（右）を遊ゴロに打ち取った畠世周（カメラ・中島　傑）
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