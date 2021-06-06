【巨人】日本ハムに連敗　菅野智之は復帰登板で３敗目…日本ハム試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人２―４日本ハム（６日・東京ドーム）
巨人が日本ハムのドラフト１位右腕の伊藤大海の前に７回まで２安打１得点に抑え込まれ、連敗。今カード負け越して、交流戦の勝率は５割となった。巨人が今季、相手ルーキーに白星を献上したのは、４月７日に先発した阪神のドラ２・伊藤将司以来２人目となった。
この日はエースの菅野智之が右肘違和感から復帰して約１か月ぶりの登板。初回にいきなり失点し、２回には王柏融に５号ソロを浴びたが、連打を許さず５回を投げて６奪三振、被安打３の２失点に抑えて降板した。８回に４番手でマウンドに上がった中川皓太が２失点。打線は８回に１点を返したが、反撃もそこまで。菅野は復帰登板で３敗目（２勝）を喫した。
◇１回（日１、巨０）
【巨】松原左飛、ウィーラー四球、吉川三振、岡本和の遊ゴロでウィーラー二封
◇２回（日１、巨０）
【日】王柏融左中間５号本塁打、野村三振、石井遊ゴロ、石川亮三振
【巨】スモーク、亀井ともに二ゴロ、若林右飛
◇３回（日０、巨１）
【日】伊藤投ゴロ、五十幡、渡辺ともに二飛
◇４回（両軍０）
【巨】岡本和三飛、スモーク四球、亀井左飛、若林四球でスモーク二進、小林三振
◇５回（両軍０）
【日】石井、石川亮、伊藤３者連続三振
【巨】菅野の代打大城二ゴロ、松原中飛、ウィーラー三振
◇６回（両軍０）
【巨】吉川、岡本和ともに三振、スモーク四球、亀井三振
◇７回（両軍０）
【巨】（左翼近藤、右翼浅間）若林投直、畠の代打立岡三ゴロ、大城捕邪飛
◇８回（日２、巨１）
【日】（投手中川）伊藤の代打西川中越二塁打、五十幡の一塁前バントをスモークが一塁へ悪送球し西川生還、五十幡二進、渡辺の一塁前バントで五十幡三進、近藤三振、中田の左前安打で五十幡生還（代走谷内）、浅間二ゴロ
【巨】（投手Ｂ・ロドリゲス、一塁谷内、左翼西川）松原四球、ウィーラーのとき松原二盗、ウィーラー四球、吉川の中前安打で松原一挙生還、ウィーラー二進、岡本和の中飛でウィーラー三進、（投手堀）スモーク遊ゴロ併殺打
◇９回（両軍０）
【日】（投手ビエイラ）野村、石井ともに三振、石川亮の代打高浜四球（代走杉谷）、西川のとき杉谷二盗、西川四球、五十幡三振
【巨】（投手杉浦、捕手清水）亀井左前安打（代走広岡）、若林左邪飛、ビエイラの代打香月三振、大城四球で広岡二進（一塁走者代走湯浅）、松原中飛