【巨人】戸郷翔征、７回に一挙６失点　亀井善行が通算１００号も及ばず…写真で振り返る日本ハム戦

空振りの三振に倒れた岡本和真

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人４―６日本ハム（５日・東京ドーム）

巨人は先発の戸郷翔征が７回に満塁弾を含む２本塁打を浴びて逆転負けを喫した。

打線は２―６で迎えた９回。６番でスタメン出場していた亀井善行が通算１００号となる開幕戦以来の今季２号、代打の松原聖弥が４号ソロと反撃したが、及ばなかった

◆１回（両軍０）

【日】五十幡一ゴロ、平沼二飛、近藤三振 力投する先発の戸郷翔征

【巨】重信三振、ウィーラー三ゴロ、吉川右前安打、岡本和の遊ゴロで吉川二封

◆２回（日０、巨１）

【日】中田、王ともに三振、渡辺左中間二塁打、石井三振

◆３回（両軍０）

【巨】ウィーラー三振、吉川中飛、岡本和三振

◆４回（両軍０）

【日】平沼四球、近藤三邪飛、中田、王ともに三振

【巨】スモーク三振、亀井投ゴロ、若林二ゴロ

◆５回（両軍０）

【日】渡辺三振、石井左前安打、石川亮のとき石井二盗失敗、石川亮遊ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】（投手河野）岡本和、スモークともに三振、亀井左飛

◆７回（日６、巨１）

◆８回（両軍０）

【日】（投手田中豊、捕手小林、中堅亀井、右翼石川）中田左飛、大田三振、渡辺二ゴロ

【巨】（投手Ｂ．ロドリゲス、左翼杉谷）ウィーラー右飛、吉川左前安打、岡本和のとき吉川二盗、岡本和、広岡の代打立岡ともに三振

◆９回（日０、巨２）

【日】（一塁ウィーラー、左翼亀井、中堅立岡）石井三邪飛、石川亮、Ｂ・ロドリゲスの代打野村ともに三振

【巨】（投手杉浦、二塁谷内）亀井右越２号本塁打、若林三振、石川の代打松原右中間４号本塁打、小林の代打香月左前安打、田中豊の代打中島、ウィーラーともに三振 プロ通算100本目のソロ本塁打を放つ亀井義行