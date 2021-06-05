【巨人】戸郷翔征、７回に一挙６失点　亀井善行が通算１００号も及ばず…写真で振り返る日本ハム戦

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人４―６日本ハム（５日・東京ドーム）
巨人は先発の戸郷翔征が７回に満塁弾を含む２本塁打を浴びて逆転負けを喫した。
打線は２―６で迎えた９回。６番でスタメン出場していた亀井善行が通算１００号となる開幕戦以来の今季２号、代打の松原聖弥が４号ソロと反撃したが、及ばなかった
◆１回（両軍０）
【巨】重信三振、ウィーラー三ゴロ、吉川右前安打、岡本和の遊ゴロで吉川二封
◆２回（日０、巨１）
【日】中田、王ともに三振、渡辺左中間二塁打、石井三振
【巨】スモーク二ゴロ、亀井四球、若林の中前安打で亀井二進、大城の左前安打で亀井一挙生還、若林二進、戸郷の一前バントで若林三進、大城二進、重信三振
◆３回（両軍０）
【巨】ウィーラー三振、吉川中飛、岡本和三振
◆４回（両軍０）
【日】平沼四球、近藤三邪飛、中田、王ともに三振
【巨】スモーク三振、亀井投ゴロ、若林二ゴロ
◆５回（両軍０）
【日】渡辺三振、石井左前安打、石川亮のとき石井二盗失敗、石川亮遊ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】（投手河野）岡本和、スモークともに三振、亀井左飛
◆７回（日６、巨１）
【日】（一塁広岡）近藤左前安打、中田一飛、王右中間５号２ラン、渡辺四球、石井の右前安打で渡辺二進、石川亮四球で満塁、河野の代打高浜左越２号満塁本塁打、（投手戸根）五十幡投手内野安打、平沼四球で五十幡二進、近藤二ゴロ併殺打
◆８回（両軍０）
【日】（投手田中豊、捕手小林、中堅亀井、右翼石川）中田左飛、大田三振、渡辺二ゴロ
【巨】（投手Ｂ．ロドリゲス、左翼杉谷）ウィーラー右飛、吉川左前安打、岡本和のとき吉川二盗、岡本和、広岡の代打立岡ともに三振
◆９回（日０、巨２）
【日】（一塁ウィーラー、左翼亀井、中堅立岡）石井三邪飛、石川亮、Ｂ・ロドリゲスの代打野村ともに三振