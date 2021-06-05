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【巨人】戸郷翔征、７回に一挙６失点　亀井善行が通算１００号も及ばず…写真で振り返る日本ハム戦

スポーツ報知
# 巨人
空振りの三振に倒れた岡本和真
空振りの三振に倒れた岡本和真

◆日本生命セ・パ交流戦　巨人４―６日本ハム（５日・東京ドーム）

　巨人は先発の戸郷翔征が７回に満塁弾を含む２本塁打を浴びて逆転負けを喫した。

　打線は２―６で迎えた９回。６番でスタメン出場していた亀井善行が通算１００号となる開幕戦以来の今季２号、代打の松原聖弥が４号ソロと反撃したが、及ばなかった

　◆１回（両軍０）

　【日】五十幡一ゴロ、平沼二飛、近藤三振

  • 力投する先発の戸郷翔征

    力投する先発の戸郷翔征

　【巨】重信三振、ウィーラー三ゴロ、吉川右前安打、岡本和の遊ゴロで吉川二封

　◆２回（日０、巨１）

　【日】中田、王ともに三振、渡辺左中間二塁打、石井三振

　【巨】スモーク二ゴロ、亀井四球、若林の中前安打で亀井二進、大城の左前安打で亀井一挙生還、若林二進、戸郷の一前バントで若林三進、大城二進、重信三振

  • 2回1死一、二塁、左前に先制適時打を放つ大城卓三（投手は立野和明、捕手は石川亮）

    2回1死一、二塁、左前に先制適時打を放つ大城卓三（投手は立野和明、捕手は石川亮）

　◆３回（両軍０）

　【日】石川亮遊ゴロ、立野一ゴロ、五十幡左邪飛

  • 3回2死、五十幡亮汰の左邪飛の打球を好捕するウィーラー

    3回2死、五十幡亮汰の左邪飛の打球を好捕するウィーラー

　【巨】ウィーラー三振、吉川中飛、岡本和三振

　◆４回（両軍０）

　【日】平沼四球、近藤三邪飛、中田、王ともに三振

　【巨】スモーク三振、亀井投ゴロ、若林二ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【日】渡辺三振、石井左前安打、石川亮のとき石井二盗失敗、石川亮遊ゴロ

　【巨】大城四球、戸郷バント投ゴロ併殺打、重信四球、ウィーラー死球で重信二進、吉川の遊ゴロでウィーラー二封

  • 5回2死一塁、死球を受け倒れ込むゼラス・ウィーラー

    5回2死一塁、死球を受け倒れ込むゼラス・ウィーラー

　◆６回（両軍０）

　【日】立野の代打浅間三振、五十幡投ゴロ、平沼右飛

  • 6回1死、五十幡亮汰の投ゴロの打球を捕球する戸郷翔征

    6回1死、五十幡亮汰の投ゴロの打球を捕球する戸郷翔征

　【巨】（投手河野）岡本和、スモークともに三振、亀井左飛

　◆７回（日６、巨１）

　【日】（一塁広岡）近藤左前安打、中田一飛、王右中間５号２ラン、渡辺四球、石井の右前安打で渡辺二進、石川亮四球で満塁、河野の代打高浜左越２号満塁本塁打、（投手戸根）五十幡投手内野安打、平沼四球で五十幡二進、近藤二ゴロ併殺打

  • 7回1死一塁、王柏融に逆転の2点本塁打を浴びる先発の戸郷翔征（捕手は大城卓三）

    7回1死一塁、王柏融に逆転の2点本塁打を浴びる先発の戸郷翔征（捕手は大城卓三）

　【巨】（投手堀、左翼近藤、右翼大田）若林左越３号本塁打、大城の代打石川遊ゴロ、戸根の代打小林三振、重信三振

  • 7回無死、左越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする若林晃弘

    7回無死、左越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする若林晃弘

　◆８回（両軍０）

　【日】（投手田中豊、捕手小林、中堅亀井、右翼石川）中田左飛、大田三振、渡辺二ゴロ

　【巨】（投手Ｂ．ロドリゲス、左翼杉谷）ウィーラー右飛、吉川左前安打、岡本和のとき吉川二盗、岡本和、広岡の代打立岡ともに三振

　◆９回（日０、巨２）

　【日】（一塁ウィーラー、左翼亀井、中堅立岡）石井三邪飛、石川亮、Ｂ・ロドリゲスの代打野村ともに三振

　【巨】（投手杉浦、二塁谷内）亀井右越２号本塁打、若林三振、石川の代打松原右中間４号本塁打、小林の代打香月左前安打、田中豊の代打中島、ウィーラーともに三振

  • プロ通算100本目のソロ本塁打を放つ亀井義行

    プロ通算100本目のソロ本塁打を放つ亀井義行

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
空振りの三振に倒れた岡本和真
力投する先発の戸郷翔征
2回1死一、二塁、左前に先制適時打を放つ大城卓三（投手は立野和明、捕手は石川亮）
3回2死、五十幡亮汰の左邪飛の打球を好捕するウィーラー
5回2死一塁、死球を受け倒れ込むゼラス・ウィーラー
6回1死、五十幡亮汰の投ゴロの打球を捕球する戸郷翔征
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