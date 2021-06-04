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【巨人】重信慎之介が７回２号２ラン、２分け挟んで３連勝…日本ハム戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
7回1死二塁、右越え2号2ラン本塁打を放し、ナインに迎えられる重信慎之介（右）
7回1死二塁、右越え2号2ラン本塁打を放し、ナインに迎えられる重信慎之介（右）

◆日本生命セ・パ交流戦　巨人６―０日本ハム（４日・東京ドーム）

　巨人が完封リレーで日本ハムに快勝した。昨年１０月に左肘のクリーニング手術を受けたメルセデスが、今季初登板初先発。１５０キロを超える直球と切れ味鋭い変化球で好投したが、６回２死一塁、西川へ３球目を投げた直後に左太もも裏を押さえ降板した。

　それでも、緊急登板した大江が回をまたいで７回先頭の近藤まで抑えると、桜井、鍵谷、ビエイラとつないで日本ハム打線を封じ、２分けを挟んで３連勝となった。

　【試合経過】

　◆１回（日０、巨２）

　【日】大田遊ゴロ、西川三振、近藤左前安打、中田右飛

　【巨】重信三振、ウィーラー右線二塁打、吉川の右中間安打でウィーラー生還、岡本和の四球で吉川二進、スモークの左越二塁打で吉川生還、岡本和三進、丸三振、若林中飛

  • 1回1死二塁、右前に先制適時打を放った吉川尚輝（投手・池田隆英）（カメラ・池内　雅彦）

    1回1死二塁、右前に先制適時打を放った吉川尚輝（投手・池田隆英）（カメラ・池内　雅彦）

　◆２回（両軍０）

　【日】渡辺二ゴロ、野村一ゴロ、石井三振

　【巨】大城、メルセデス、重信三者連続三振

　◆３回（両軍０）

　【日】石川亮左飛、池田三振、大田右飛

　【巨】ウィーラー四球、吉川の二直でウィーラー併殺、岡本和右邪飛

　◆４回（両軍０）

　【日】西川三振、近藤遊ゴロ、中田投ゴロ

　【巨】スモーク中前安打、丸の四球でスモーク二進、若林の二ゴロでスモーク三進、丸二封、大城中飛、メルセデス遊ゴロ

  • 4回無死、中前安打を放つスモーク（カメラ・池内　雅彦）

    4回無死、中前安打を放つスモーク（カメラ・池内　雅彦）

　◆５回（両軍０）

　【日】渡辺、野村ともに遊ゴロ、石井遊邪飛

　【巨】重信三振、ウィーラー遊ゴロ、吉川右飛

　◆６回

　【日】石川亮三ゴロ、池田の代打高浜中前安打、大田三振、（投手大江）西川三ゴロ

　【巨】（投手河野）岡本和、スモーク、丸三者連続三振（両軍０）

  • 6回2死一塁、打者・西川遥輝の時に左足太もも裏付近を気にして、降板する先発投手のクリストファー・クリソストモ・メルセデス（カメラ・関口　俊明）

    6回2死一塁、打者・西川遥輝の時に左足太もも裏付近を気にして、降板する先発投手のクリストファー・クリソストモ・メルセデス（カメラ・関口　俊明）

　◆７回（日０、巨３）

　【日】近藤左飛、（投手桜井）中田中前安打、渡辺二ゴロ併殺打

　【巨】（投手鈴木健）若林右前安打、大城の左越二塁打で若林三進、桜井の代打亀井の中犠飛で若林生還、重信右越２号２ラン、ウィーラー三振、吉川中飛

  • 7回1死二塁、右越え2号2ラン本塁打を放つ重信慎之介（カメラ・関口　俊明）

    7回1死二塁、右越え2号2ラン本塁打を放つ重信慎之介（カメラ・関口　俊明）

　◆８回（日０、巨１）

　【日】（投手鍵谷、左翼亀井）野村左越安打、石井二ゴロ併殺打、石川亮の代打王柏融左飛

　【巨】（投手西村、捕手鶴岡）岡本和三ゴロ、スモーク右越７号本塁打、丸二ゴロ、若林左飛

  • 8回1死、右中間スタンドに7号ソロ本塁打を放つジャスティン・スモーク（カメラ・関口　俊明）

    8回1死、右中間スタンドに7号ソロ本塁打を放つジャスティン・スモーク（カメラ・関口　俊明）

　◆９回（日０、巨Ｘ）

　【日】（投手ビエイラ、捕手小林、一塁広岡、三塁湯浅）西村の代打浅間右飛、大田二飛、西川二ゴロ

試合詳細
7回1死二塁、右越え2号2ラン本塁打を放し、ナインに迎えられる重信慎之介（右）
1回1死二塁、右前に先制適時打を放った吉川尚輝（投手・池田隆英）（カメラ・池内　雅彦）
4回無死、中前安打を放つスモーク（カメラ・池内　雅彦）
6回2死一塁、打者・西川遥輝の時に左足太もも裏付近を気にして、降板する先発投手のクリストファー・クリソストモ・メルセデス（カメラ・関口　俊明）
7回1死二塁、右越え2号2ラン本塁打を放つ重信慎之介（カメラ・関口　俊明）
8回1死、右中間スタンドに7号ソロ本塁打を放つジャスティン・スモーク（カメラ・関口　俊明）
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