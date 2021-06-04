【巨人】重信慎之介が７回２号２ラン、２分け挟んで３連勝…日本ハム戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人６―０日本ハム（４日・東京ドーム）

巨人が完封リレーで日本ハムに快勝した。昨年１０月に左肘のクリーニング手術を受けたメルセデスが、今季初登板初先発。１５０キロを超える直球と切れ味鋭い変化球で好投したが、６回２死一塁、西川へ３球目を投げた直後に左太もも裏を押さえ降板した。

それでも、緊急登板した大江が回をまたいで７回先頭の近藤まで抑えると、桜井、鍵谷、ビエイラとつないで日本ハム打線を封じ、２分けを挟んで３連勝となった。

【試合経過】

◆１回（日０、巨２）

【日】大田遊ゴロ、西川三振、近藤左前安打、中田右飛

◆２回（両軍０）

【日】渡辺二ゴロ、野村一ゴロ、石井三振

【巨】大城、メルセデス、重信三者連続三振

◆３回（両軍０）

【日】石川亮左飛、池田三振、大田右飛

【巨】ウィーラー四球、吉川の二直でウィーラー併殺、岡本和右邪飛

◆４回（両軍０）

【日】西川三振、近藤遊ゴロ、中田投ゴロ

◆５回（両軍０）

【日】渡辺、野村ともに遊ゴロ、石井遊邪飛

【巨】重信三振、ウィーラー遊ゴロ、吉川右飛

◆６回

【日】石川亮三ゴロ、池田の代打高浜中前安打、大田三振、（投手大江）西川三ゴロ

◆７回（日０、巨３）

【日】近藤左飛、（投手桜井）中田中前安打、渡辺二ゴロ併殺打

◆８回（日０、巨１）

【日】（投手鍵谷、左翼亀井）野村左越安打、石井二ゴロ併殺打、石川亮の代打王柏融左飛

◆９回（日０、巨Ｘ）