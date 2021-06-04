【巨人】重信慎之介が７回２号２ラン、２分け挟んで３連勝…日本ハム戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人６―０日本ハム（４日・東京ドーム）
巨人が完封リレーで日本ハムに快勝した。昨年１０月に左肘のクリーニング手術を受けたメルセデスが、今季初登板初先発。１５０キロを超える直球と切れ味鋭い変化球で好投したが、６回２死一塁、西川へ３球目を投げた直後に左太もも裏を押さえ降板した。
それでも、緊急登板した大江が回をまたいで７回先頭の近藤まで抑えると、桜井、鍵谷、ビエイラとつないで日本ハム打線を封じ、２分けを挟んで３連勝となった。
【試合経過】
◆１回（日０、巨２）
【日】大田遊ゴロ、西川三振、近藤左前安打、中田右飛
【巨】重信三振、ウィーラー右線二塁打、吉川の右中間安打でウィーラー生還、岡本和の四球で吉川二進、スモークの左越二塁打で吉川生還、岡本和三進、丸三振、若林中飛
◆２回（両軍０）
【日】渡辺二ゴロ、野村一ゴロ、石井三振
【巨】大城、メルセデス、重信三者連続三振
◆３回（両軍０）
【日】石川亮左飛、池田三振、大田右飛
【巨】ウィーラー四球、吉川の二直でウィーラー併殺、岡本和右邪飛
◆４回（両軍０）
【日】西川三振、近藤遊ゴロ、中田投ゴロ
◆５回（両軍０）
【日】渡辺、野村ともに遊ゴロ、石井遊邪飛
【巨】重信三振、ウィーラー遊ゴロ、吉川右飛
◆６回
【日】石川亮三ゴロ、池田の代打高浜中前安打、大田三振、（投手大江）西川三ゴロ
【巨】（投手河野）岡本和、スモーク、丸三者連続三振（両軍０）
◆７回（日０、巨３）
【日】近藤左飛、（投手桜井）中田中前安打、渡辺二ゴロ併殺打
【巨】（投手鈴木健）若林右前安打、大城の左越二塁打で若林三進、桜井の代打亀井の中犠飛で若林生還、重信右越２号２ラン、ウィーラー三振、吉川中飛
◆８回（日０、巨１）
【日】（投手鍵谷、左翼亀井）野村左越安打、石井二ゴロ併殺打、石川亮の代打王柏融左飛
◆９回（日０、巨Ｘ）
【日】（投手ビエイラ、捕手小林、一塁広岡、三塁湯浅）西村の代打浅間右飛、大田二飛、西川二ゴロ