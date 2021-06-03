注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

「Ａ代表ＶＳＵ―２４日本代表」の先発発表　オーバーエージ枠３選手はベンチスタート

スポーツ報知
# サッカー# サッカー日本代表# SAMURAI BLUE
ウォーミングアップする南野拓実（中）ら日本イレブン（カメラ・宮崎　亮太）
ウォーミングアップする南野拓実（中）ら日本イレブン（カメラ・宮崎　亮太）

◆チャリティーマッチ　日本―Ｕ―２４日本（３日・札幌ドーム）

　日本代表とＵ―２４日本代表によるチャリティーマッチのスターティングメンバーが発表された。Ａ代表は先月２８日のミャンマー戦で５得点をあげたＦＷ大迫勇也＝ブレーメン＝やＭＦ南野拓実＝サウサンプトン＝、ＭＦ鎌田大地＝フランクフルト＝など主力が名を連ねた。一方、Ｕ―２４日本代表はオーバーエージ枠として合流しているＤＦ吉田麻也＝サンプドリア＝、ＤＦ酒井宏樹＝マルセイユ＝、ＭＦ遠藤航＝シュツットガルト＝はベンチスタートとなった。

先発メンバー

日本代表

ＧＫ　シュミット・ダニエル＝シントトロイデン＝

ＤＦ　植田直通＝ニーム＝、室屋成＝ハノーバー＝、長友佑都＝マルセイユ＝、谷口彰悟＝川崎＝

ＭＦ　守田英正＝サンタクララ＝、原口元気＝ウニオン・ベルリン＝、鎌田大地＝フランクフルト＝、南野拓実＝サウサンプトン＝、橋本拳人＝ロストフ＝

ＦＷ　大迫勇也＝ブレーメン＝

Ｕ―２４日本代表

ＧＫ　大迫敬介＝広島＝

ＤＦ　菅原由勢＝ＡＺ＝、町田浩樹＝鹿島＝、旗手怜央＝川崎＝、橋岡大樹＝シントトロイデン＝

ＭＦ　中山雄太＝ズウォレ＝、板倉滉＝フローニンゲン＝、三好康児＝アントワープ＝、久保建英＝ヘタフェ＝、遠藤渓太＝ウニオン・ベルリン

ＦＷ　田川亨介＝Ｆ東京＝

【関連ニュース】

Ｊリーグ特集

サッカー

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請