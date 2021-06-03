「Ａ代表ＶＳＵ―２４日本代表」の先発発表　オーバーエージ枠３選手はベンチスタート

◆チャリティーマッチ 日本―Ｕ―２４日本（３日・札幌ドーム）

日本代表とＵ―２４日本代表によるチャリティーマッチのスターティングメンバーが発表された。Ａ代表は先月２８日のミャンマー戦で５得点をあげたＦＷ大迫勇也＝ブレーメン＝やＭＦ南野拓実＝サウサンプトン＝、ＭＦ鎌田大地＝フランクフルト＝など主力が名を連ねた。一方、Ｕ―２４日本代表はオーバーエージ枠として合流しているＤＦ吉田麻也＝サンプドリア＝、ＤＦ酒井宏樹＝マルセイユ＝、ＭＦ遠藤航＝シュツットガルト＝はベンチスタートとなった。

先発メンバー

日本代表

ＧＫ シュミット・ダニエル＝シントトロイデン＝

ＤＦ 植田直通＝ニーム＝、室屋成＝ハノーバー＝、長友佑都＝マルセイユ＝、谷口彰悟＝川崎＝

ＭＦ 守田英正＝サンタクララ＝、原口元気＝ウニオン・ベルリン＝、鎌田大地＝フランクフルト＝、南野拓実＝サウサンプトン＝、橋本拳人＝ロストフ＝

ＦＷ 大迫勇也＝ブレーメン＝

Ｕ―２４日本代表

ＧＫ 大迫敬介＝広島＝

ＤＦ 菅原由勢＝ＡＺ＝、町田浩樹＝鹿島＝、旗手怜央＝川崎＝、橋岡大樹＝シントトロイデン＝

ＭＦ 中山雄太＝ズウォレ＝、板倉滉＝フローニンゲン＝、三好康児＝アントワープ＝、久保建英＝ヘタフェ＝、遠藤渓太＝ウニオン・ベルリン

ＦＷ 田川亨介＝Ｆ東京＝