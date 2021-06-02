【巨人】戸根千明１３３８日ぶりの白星、６投手リレーで１点差勝利つかんだ…西武戦試合経過

巨人が鮮やかな集中打で西武に逆転勝ちを収めた。２点を追う５回、２死一、三塁からウィーラーの中前適時打で１点差に迫ると、さらに２死満塁とチャンスを広げ、岡本の左前２点打で一気に試合をひっくり返した。先発・横川は３回２失点で降板も、戸根、畠、大江、中川、ビエイラとつなぎ逃げ切った。
４回から２イニングを１失点の戸根が１７年１０月３日のヤクルト戦（神宮）以来、１３３８日ぶりの白星を挙げた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【西】岸三振、森左前安打、栗山の一塁強襲内野安打で森二進、山川三振、呉念庭四球で満塁、愛斗遊飛
【巨】石川三振、ウィーラー三ゴロ、吉川左飛
◆２回（両軍０）
【西】スパンジェンバーグ右前安打、山田二邪飛、ダーモディの投前バントでスパンジェンバーグ二進、岸右飛
◆３回（西２、巨１）
【西】森右越二塁打、栗山三振、山川右中間６号２ラン、呉念庭二ゴロ、愛斗一飛
【巨】炭谷中前安打、横川の代打香月の中前安打で炭谷二進、石川の二ゴロ併殺打で炭谷三進、ウィーラーの右前安打で炭谷生還、吉川のときウィーラー二盗失敗
◆４回（西１、巨０）
【西】（投手戸根）スパンジェンバーグ四球、山田のとき暴投でスパンジェンバーグ二進、山田四球、ダーモディ三振、岸の左前安打で満塁、森の右前安打でスパンジェンバーグ生還、なお満塁、栗山三振、山川三ゴロ
◆５回（西０、巨３）
【西】呉念庭三邪飛、愛斗中前安打、スパンジェンバーグ二ゴロ併殺打
【巨】広岡遊飛、炭谷四球、戸根の代打若林左飛、石川の投手強襲内野安打で炭谷一挙三進、ウィーラーの中前安打で炭谷生還、石川二進、吉川の右前安打で満塁、岡本和の左前安打で石川、ウィーラーともに生還、吉川二進、スモーク三振
◆６回（両軍０）
【西】（投手畠、右翼若林）山田一邪飛、宮川の代打川越遊直、岸三振
【巨】（投手森脇）丸左飛、広岡遊撃内野安打、炭谷の中前安打で広岡一挙三進、若林三振、畠の代打亀井の四球で満塁、ウィーラー右飛
◆７回（両軍０）
【西】（投手大江）森三飛、栗山二ゴロ、山川二塁内野安打、呉念庭二飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手ギャレット）丸三振、広岡四球、炭谷のとき広岡二盗、炭谷の右飛で広岡三進、若林一ゴロ
◆９回（西０、巨Ｘ）
【西】（投手ビエイラ）ギャレットの代打メヒア三ゴロ、岸左前安打（代走金子）、森のとき金子二盗、森三振、熊代の代打岡田四球（代走綱島）、山川中飛