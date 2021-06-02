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【巨人】戸根千明１３３８日ぶりの白星、６投手リレーで１点差勝利つかんだ…西武戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
4回から2番手でマウンドに上がった戸根千明
4回から2番手でマウンドに上がった戸根千明

　巨人が鮮やかな集中打で西武に逆転勝ちを収めた。２点を追う５回、２死一、三塁からウィーラーの中前適時打で１点差に迫ると、さらに２死満塁とチャンスを広げ、岡本の左前２点打で一気に試合をひっくり返した。先発・横川は３回２失点で降板も、戸根、畠、大江、中川、ビエイラとつなぎ逃げ切った。

　４回から２イニングを１失点の戸根が１７年１０月３日のヤクルト戦（神宮）以来、１３３８日ぶりの白星を挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【西】岸三振、森左前安打、栗山の一塁強襲内野安打で森二進、山川三振、呉念庭四球で満塁、愛斗遊飛

  • 1回1死、森友哉（後方）に左前安打を打たれた横川凱。大阪桐蔭高出身の対戦は先輩・森に軍配が上がった（カメラ・相川　和寛）

    1回1死、森友哉（後方）に左前安打を打たれた横川凱。大阪桐蔭高出身の対戦は先輩・森に軍配が上がった（カメラ・相川　和寛）

　【巨】石川三振、ウィーラー三ゴロ、吉川左飛

　◆２回（両軍０）

　【西】スパンジェンバーグ右前安打、山田二邪飛、ダーモディの投前バントでスパンジェンバーグ二進、岸右飛

　【巨】岡本和中飛、スモーク三振、丸一塁内野安打、広岡遊ゴロ

  • 2回2死、丸佳浩が一塁内野安打（右から呉念庭、ダーモディ、後方は横川凱）（カメラ・相川　和寛）

    2回2死、丸佳浩が一塁内野安打（右から呉念庭、ダーモディ、後方は横川凱）（カメラ・相川　和寛）

　◆３回（西２、巨１）

　【西】森右越二塁打、栗山三振、山川右中間６号２ラン、呉念庭二ゴロ、愛斗一飛

　【巨】炭谷中前安打、横川の代打香月の中前安打で炭谷二進、石川の二ゴロ併殺打で炭谷三進、ウィーラーの右前安打で炭谷生還、吉川のときウィーラー二盗失敗

  • 3回2死三塁、右前適時打を放ち村田修一野手総合コーチ（右）とグータッチをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

    3回2死三塁、右前適時打を放ち村田修一野手総合コーチ（右）とグータッチをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

　◆４回（西１、巨０）

　【西】（投手戸根）スパンジェンバーグ四球、山田のとき暴投でスパンジェンバーグ二進、山田四球、ダーモディ三振、岸の左前安打で満塁、森の右前安打でスパンジェンバーグ生還、なお満塁、栗山三振、山川三ゴロ

　【巨】吉川三ゴロ、岡本和左翼線二塁打、スモーク三振、丸一ゴロ

  • 4回1死、岡本和真が左翼線二塁打（捕手・森友哉）（カメラ・相川　和寛）

    4回1死、岡本和真が左翼線二塁打（捕手・森友哉）（カメラ・相川　和寛）

　◆５回（西０、巨３）

　【西】呉念庭三邪飛、愛斗中前安打、スパンジェンバーグ二ゴロ併殺打

　【巨】広岡遊飛、炭谷四球、戸根の代打若林左飛、石川の投手強襲内野安打で炭谷一挙三進、ウィーラーの中前安打で炭谷生還、石川二進、吉川の右前安打で満塁、岡本和の左前安打で石川、ウィーラーともに生還、吉川二進、スモーク三振

  • 5回2死満塁、岡本和真が左前に勝ち越しの2点打を放つ（カメラ・矢口　亨）

    5回2死満塁、岡本和真が左前に勝ち越しの2点打を放つ（カメラ・矢口　亨）

　◆６回（両軍０）

　【西】（投手畠、右翼若林）山田一邪飛、宮川の代打川越遊直、岸三振

　【巨】（投手森脇）丸左飛、広岡遊撃内野安打、炭谷の中前安打で広岡一挙三進、若林三振、畠の代打亀井の四球で満塁、ウィーラー右飛

  • 6回1死一塁、炭谷銀仁朗が中前安打（投手・森脇亮介、捕手・森友哉）（カメラ・相川　和寛）

    6回1死一塁、炭谷銀仁朗が中前安打（投手・森脇亮介、捕手・森友哉）（カメラ・相川　和寛）

　◆７回（両軍０）

　【西】（投手大江）森三飛、栗山二ゴロ、山川二塁内野安打、呉念庭二飛

　【巨】（投手十亀、左翼熊代）吉川左前安打、岡本和右飛、スモーク二ゴロ併殺打

  • 7回無死一塁、右飛に倒れた岡本和真。5回の打席とバットが変わった（カメラ・相川　和寛）

    7回無死一塁、右飛に倒れた岡本和真。5回の打席とバットが変わった（カメラ・相川　和寛）

　◆８回（両軍０）

　【西】（投手中川、一塁若林、右翼重信）愛斗二ゴロ、スパンジェンバーグ三振、山田遊ゴロ

  • 8回、無失点に抑え笑顔でベンチに戻る中川皓太（カメラ・中島　傑）

    8回、無失点に抑え笑顔でベンチに戻る中川皓太（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手ギャレット）丸三振、広岡四球、炭谷のとき広岡二盗、炭谷の右飛で広岡三進、若林一ゴロ

　◆９回（西０、巨Ｘ）

　【西】（投手ビエイラ）ギャレットの代打メヒア三ゴロ、岸左前安打（代走金子）、森のとき金子二盗、森三振、熊代の代打岡田四球（代走綱島）、山川中飛

  • 9回2死一、二塁、山川穂高を中飛に打ち取り、試合を締めたビエイラ（捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・相川　和寛）

    9回2死一、二塁、山川穂高を中飛に打ち取り、試合を締めたビエイラ（捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・相川　和寛）

試合詳細
4回から2番手でマウンドに上がった戸根千明
1回1死、森友哉（後方）に左前安打を打たれた横川凱。大阪桐蔭高出身の対戦は先輩・森に軍配が上がった（カメラ・相川　和寛）
2回2死、丸佳浩が一塁内野安打（右から呉念庭、ダーモディ、後方は横川凱）（カメラ・相川　和寛）
3回2死三塁、右前適時打を放ち村田修一野手総合コーチ（右）とグータッチをするウィーラー（カメラ・中島　傑）
4回1死、岡本和真が左翼線二塁打（捕手・森友哉）（カメラ・相川　和寛）
5回2死満塁、岡本和真が左前に勝ち越しの2点打を放つ（カメラ・矢口　亨）
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