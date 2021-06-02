【巨人】戸根千明１３３８日ぶりの白星、６投手リレーで１点差勝利つかんだ…西武戦試合経過

4回から2番手でマウンドに上がった戸根千明

巨人が鮮やかな集中打で西武に逆転勝ちを収めた。２点を追う５回、２死一、三塁からウィーラーの中前適時打で１点差に迫ると、さらに２死満塁とチャンスを広げ、岡本の左前２点打で一気に試合をひっくり返した。先発・横川は３回２失点で降板も、戸根、畠、大江、中川、ビエイラとつなぎ逃げ切った。

４回から２イニングを１失点の戸根が１７年１０月３日のヤクルト戦（神宮）以来、１３３８日ぶりの白星を挙げた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】石川三振、ウィーラー三ゴロ、吉川左飛

◆２回（両軍０）

【西】スパンジェンバーグ右前安打、山田二邪飛、ダーモディの投前バントでスパンジェンバーグ二進、岸右飛

◆３回（西２、巨１）

【西】森右越二塁打、栗山三振、山川右中間６号２ラン、呉念庭二ゴロ、愛斗一飛

◆４回（西１、巨０）

【西】（投手戸根）スパンジェンバーグ四球、山田のとき暴投でスパンジェンバーグ二進、山田四球、ダーモディ三振、岸の左前安打で満塁、森の右前安打でスパンジェンバーグ生還、なお満塁、栗山三振、山川三ゴロ

◆５回（西０、巨３）

【西】呉念庭三邪飛、愛斗中前安打、スパンジェンバーグ二ゴロ併殺打

◆６回（両軍０）

【西】（投手畠、右翼若林）山田一邪飛、宮川の代打川越遊直、岸三振

◆７回（両軍０）

【西】（投手大江）森三飛、栗山二ゴロ、山川二塁内野安打、呉念庭二飛

◆８回（両軍０）

【巨】（投手ギャレット）丸三振、広岡四球、炭谷のとき広岡二盗、炭谷の右飛で広岡三進、若林一ゴロ