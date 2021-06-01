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【巨人】守護神デラロサ９回２被弾３失点で痛恨ドロー…ハイライト動画

スポーツ報知
# 巨人

　◆日本生命セ・パ交流戦　巨人４―４西武（１日・東京ドーム）

映像提供：GIANTS LIVE STREAM

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