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【巨人】守護神デラロサ９回２被弾３失点で痛恨ドロー…ハイライト動画
2021年6月1日 21時57分
スポーツ報知
# 巨人
◆日本生命セ・パ交流戦 巨人４―４西武（１日・東京ドーム）
映像提供：GIANTS LIVE STREAM
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