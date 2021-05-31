全日本大学野球選手権の出場全２７代表校が決定　出場校一覧

仙台六大学野球連盟の東北福祉大と北陸大学野球連盟の福井工大が３１日、それぞれ第７０回全日本大学野球選手権記念大会（６月７～１３日・神宮、東京Ｄ＝報知新聞社後援）への出場を決めた。これで出場全２７校が出そろった。
初出場は国学院大、桜美林大、沖縄大の３校で、最多出場は福井工大の４３度目。最多連続出場も福井工大の１０大会連続（中止となった昨年の６９回大会を挟む）で、最長ブランク出場は北海学園大の３０年ぶりとなった。出場校は以下の通り。
▽北海道学生野球連盟 東農大北海道 ２大会連続１７度目※
▽札幌学生野球連盟 北海学園大 ３０年ぶり２０度目
▽北東北大学野球連盟 富士大 ３年ぶり１４度目
▽仙台六大学野球連盟 東北福祉大 ５大会連続３５度目※
▽南東北大学野球連盟 石巻専大 ４年ぶり５度目
▽千葉県大学野球連盟 国際武道大 ３年ぶり２０度目
▽関甲新学生野球連盟 上武大 ２大会連続１７度目※
▽東京新大学野球連盟 共栄大 ４年ぶり３度目
▽東京六大学野球連盟 慶大 ３年ぶり１２度目
▽東都大学野球連盟 国学院大 初
▽首都大学野球連盟 桜美林大 初
▽神奈川大学野球連盟 桐蔭横浜大 ２大会連続７度目※
▽愛知大学野球連盟 名城大 １５年ぶり５度目
▽東海地区大学野球連盟 岐阜聖徳学園大 １９年ぶり３度目
▽北陸大学野球連盟 福井工大 １０大会連続４３度目※
▽関西学生野球連盟 関学大 ２８年ぶり６度目
▽関西六大学野球連盟 大商大 ４大会連続１１度目※
▽阪神大学野球連盟 天理大 ３年ぶり７度目
▽近畿学生野球連盟 和歌山大 ４年ぶり２度目
▽京滋大学野球連盟 佛教大 ２大会連続２１度目※
▽広島六大学野球連盟 広島経大 ５年ぶり１５度目
▽中国地区大学野球連盟 東亜大 ６年ぶり１１度目
▽四国地区大学野球連盟 松山大 ７年ぶり３１度目
▽九州六大学野球連盟 福岡大 ４大会連続３１度目※
▽福岡六大学野球連盟 九産大 ７大会連続２１度目※
▽九州地区大学野球連盟北部 西日本工大 ６年ぶり５度目
▽九州地区大学野球連盟南部 沖縄大 初
【注】※は中止となった昨年の６９回大会を挟む