【巨人】ソフトバンク戦の公式戦連敗１１で止めた　スモーク３打点…試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ソフトバンク３―４巨人（３０日・ＰａｙＰａｙドーム）
巨人が４番、５番の一発で打ち勝ち、ソフトバンク戦の公式戦連敗を１１で止めた。
２－２の５回。１死から岡本和真が中越えに１４号ソロ。４番としての９９本目となる一発で勝ち越した。１点リードの８回には、ジャスティン・スモークが右越えに特大６号ソロを放って点差を広げた。
先発の戸郷翔征はプロ初の中４日での登板で２回に長短打３本で２点を失ったが、５回を投げてこの２失点にとどめる粘投で５勝目（２敗）。その後は鍵谷陽平、大江竜聖、高梨雄平、ビエイラ、中川皓太、デラロサの継投で逃げ切った。
◇１回（巨２、ソ０）
【巨】石川三振、ウィーラー四球、吉川の左翼線二塁打でウィーラー三進、岡本和捕邪飛、スモークの中前安打でウィーラー、吉川ともに生還、中島四球でスモーク二進、広岡三振
◇２回（巨０、ソ２）
【巨】松原、炭谷ともに三振、石川右前安打、ウィーラー四球で石川二進、吉川三振
【ソ】長谷川二塁内野安打、バレンティンの一ゴロで長谷川二進、甲斐左飛、松田の左越二塁打で長谷川生還、今宮の左前安打で松田三進、牧原大の右前安打で松田生還、今宮二進、中村晃中飛
◇３回（両軍０）
【巨】岡本和右飛、スモーク四球、中島三振、広岡の三ゴロを松田が失策しスモーク二進、松原二ゴロ
【ソ】栗原遊撃内野安打、柳田の三ゴロで栗原二封、長谷川の一ゴロで柳田二封、バレンティン三振
◇４回（両軍０）
【巨】炭谷遊飛、石川中前安打、ウィーラー三振のとき石川二盗失敗
【ソ】（中堅丸、右翼松原）甲斐三振、松田遊ゴロ、今宮三振
◇５回（巨１、ソ０）
【ソ】牧原大左翼線二塁打、中村晃四球、栗原の投前バントで牧原大三進、中村晃二進、柳田申告敬遠で満塁、長谷川の一ゴロで牧原大本塁封殺、なお満塁、バレンティン左飛
◇６回（両軍０）
【巨】（投手松本）広岡二ゴロ、松原遊ゴロ、炭谷三振
◇７回（両軍０）
【巨】（二塁川島）丸遊ゴロ、ウィーラー二ゴロ、吉川三振
【ソ】（投手高梨）栗原四球、柳田の一触投ゴロで栗原二進、長谷川の遊ゴロで栗原三進、（投手ビエイラ）バレンティン一飛
◇８回（巨１、ソ０）
【ソ】（投手中川）甲斐三振、松田二ゴロ、今宮左前安打、川島三ゴロ
◇９回（巨０、ソ１）
【巨】（投手板東）松原二ゴロ、炭谷三振、丸四球、ウィーラー左前安打で丸二進（代走重信）、吉川二直
【ソ】（一塁若林、左翼重信）中村晃遊撃内野安打（代走真砂）、栗原の遊ゴロで真砂二封、柳田死球で栗原二進、長谷川の中前安打で栗原一挙生還、柳田二進（代走周東）、上林の代打明石三振、（投手デラロサ）甲斐三振