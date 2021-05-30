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【巨人】ソフトバンク戦の公式戦連敗１１で止めた　スモーク３打点…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
５回１死、勝ち越しの中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする岡本和真）（カメラ・中島　傑）
５回１死、勝ち越しの中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする岡本和真）（カメラ・中島　傑）

◆日本生命セ・パ交流戦　ソフトバンク３―４巨人（３０日・ＰａｙＰａｙドーム）

　巨人が４番、５番の一発で打ち勝ち、ソフトバンク戦の公式戦連敗を１１で止めた。

　２－２の５回。１死から岡本和真が中越えに１４号ソロ。４番としての９９本目となる一発で勝ち越した。１点リードの８回には、ジャスティン・スモークが右越えに特大６号ソロを放って点差を広げた。

　先発の戸郷翔征はプロ初の中４日での登板で２回に長短打３本で２点を失ったが、５回を投げてこの２失点にとどめる粘投で５勝目（２敗）。その後は鍵谷陽平、大江竜聖、高梨雄平、ビエイラ、中川皓太、デラロサの継投で逃げ切った。

　◇１回（巨２、ソ０）

【巨】石川三振、ウィーラー四球、吉川の左翼線二塁打でウィーラー三進、岡本和捕邪飛、スモークの中前安打でウィーラー、吉川ともに生還、中島四球でスモーク二進、広岡三振

  • １回２死二、三塁、中前に先制適時打を放つスモーク（カメラ・石田　順平）

    １回２死二、三塁、中前に先制適時打を放つスモーク（カメラ・石田　順平）

　【ソ】牧原大三振、中村晃右前安打、栗原遊邪飛、柳田三振

  • 力投する先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◇２回（巨０、ソ２）

　【巨】松原、炭谷ともに三振、石川右前安打、ウィーラー四球で石川二進、吉川三振

　【ソ】長谷川二塁内野安打、バレンティンの一ゴロで長谷川二進、甲斐左飛、松田の左越二塁打で長谷川生還、今宮の左前安打で松田三進、牧原大の右前安打で松田生還、今宮二進、中村晃中飛

　◇３回（両軍０）

　【巨】岡本和右飛、スモーク四球、中島三振、広岡の三ゴロを松田が失策しスモーク二進、松原二ゴロ

　【ソ】栗原遊撃内野安打、柳田の三ゴロで栗原二封、長谷川の一ゴロで柳田二封、バレンティン三振

　◇４回（両軍０）

　【巨】炭谷遊飛、石川中前安打、ウィーラー三振のとき石川二盗失敗

　【ソ】（中堅丸、右翼松原）甲斐三振、松田遊ゴロ、今宮三振

　◇５回（巨１、ソ０）

　【巨】吉川三振、岡本和中越１４号本塁打、スモーク遊ゴロ、中島中飛

  • ５回１死、勝ち越しの中越えソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ５回１死、勝ち越しの中越えソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）

　【ソ】牧原大左翼線二塁打、中村晃四球、栗原の投前バントで牧原大三進、中村晃二進、柳田申告敬遠で満塁、長谷川の一ゴロで牧原大本塁封殺、なお満塁、バレンティン左飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】（投手松本）広岡二ゴロ、松原遊ゴロ、炭谷三振

　【ソ】（投手鍵谷）甲斐左前安打、松田の左前安打で甲斐二進、今宮の一前バントで甲斐三進、松田二進、（投手大江）牧原大の代打川島二飛、中村晃遊飛

　◇７回（両軍０）

　【巨】（二塁川島）丸遊ゴロ、ウィーラー二ゴロ、吉川三振

　【ソ】（投手高梨）栗原四球、柳田の一触投ゴロで栗原二進、長谷川の遊ゴロで栗原三進、（投手ビエイラ）バレンティン一飛

  • ７回２死三塁、バレンティンを一飛に打ち取り雄叫びを上げるビエイラ（カメラ・中島　傑）

    ７回２死三塁、バレンティンを一飛に打ち取り雄叫びを上げるビエイラ（カメラ・中島　傑）

　◇８回（巨１、ソ０）

　【巨】（投手泉、左翼栗原、中堅上林、右翼柳田）岡本和三振、スモーク右越６号本塁打、中島右飛、広岡遊ゴロ

  • ８回１死、右越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをするスモーク（カメラ・中島　傑）

    ８回１死、右越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをするスモーク（カメラ・中島　傑）

　【ソ】（投手中川）甲斐三振、松田二ゴロ、今宮左前安打、川島三ゴロ

　◇９回（巨０、ソ１）

　【巨】（投手板東）松原二ゴロ、炭谷三振、丸四球、ウィーラー左前安打で丸二進（代走重信）、吉川二直

　【ソ】（一塁若林、左翼重信）中村晃遊撃内野安打（代走真砂）、栗原の遊ゴロで真砂二封、柳田死球で栗原二進、長谷川の中前安打で栗原一挙生還、柳田二進（代走周東）、上林の代打明石三振、（投手デラロサ）甲斐三振

５回１死、勝ち越しの中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする岡本和真）（カメラ・中島　傑）
１回２死二、三塁、中前に先制適時打を放つスモーク（カメラ・石田　順平）
力投する先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
５回１死、勝ち越しの中越えソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）
７回２死三塁、バレンティンを一飛に打ち取り雄叫びを上げるビエイラ（カメラ・中島　傑）
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