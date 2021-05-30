【巨人】ソフトバンク戦の公式戦連敗１１で止めた　スモーク３打点…試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ソフトバンク３―４巨人（３０日・ＰａｙＰａｙドーム）

巨人が４番、５番の一発で打ち勝ち、ソフトバンク戦の公式戦連敗を１１で止めた。

２－２の５回。１死から岡本和真が中越えに１４号ソロ。４番としての９９本目となる一発で勝ち越した。１点リードの８回には、ジャスティン・スモークが右越えに特大６号ソロを放って点差を広げた。

先発の戸郷翔征はプロ初の中４日での登板で２回に長短打３本で２点を失ったが、５回を投げてこの２失点にとどめる粘投で５勝目（２敗）。その後は鍵谷陽平、大江竜聖、高梨雄平、ビエイラ、中川皓太、デラロサの継投で逃げ切った。

【巨】石川三振、ウィーラー四球、吉川の左翼線二塁打でウィーラー三進、岡本和捕邪飛、スモークの中前安打でウィーラー、吉川ともに生還、中島四球でスモーク二進、広岡三振

【ソ】長谷川二塁内野安打、バレンティンの一ゴロで長谷川二進、甲斐左飛、松田の左越二塁打で長谷川生還、今宮の左前安打で松田三進、牧原大の右前安打で松田生還、今宮二進、中村晃中飛