注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

ＭＩＯ、計量クリア　“美人美容師ファイター”菅原美優へ「あとは明日やるだけ」

スポーツ報知
# 格闘技
インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ
インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ
インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ
インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ
インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ
インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ

　３０日に横浜武道館で行われる「Ｋ－１　ＷＯＲＬＤ　ＧＰ　２０２１　ＪＡＰＡＮ～Ｋ－１バンタム級日本最強決定トーナメント～」の前日計量が２９日、東京都内で行われ、全１８試合（プレリミナリーファイト含む）３６選手が計量をパスした。

　第１３試合目のＫ－１女子最大の注目カードで、Ｋｒｕｓｈ女子アトム級王者の“美人美容師ファイター”菅原美優（Ｋ－１ジム三軒茶屋シルバーウルフ）と対戦する、元ＳＢ（シュートボクシング）日本女子ミニマム級王者のＭＩＯ（Ｋ－１　ＧＹＭ　ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ　ＫＲＥＳＴ）は４４．８キロでパス。計量後に自身のインスタグラムを更新し「計量クリアしました。あとは明日やるだけ！！最高の舞台楽しみます！！」と意気込みをつづった。

　【計量結果】

　◆プレリミナリーファイト第１試合（スーパー・フェザー級）

　北村夏輝（５９．８キロ）―古宮晴（５９．７キロ）

　◆プレリミナリーファイト第２試合　バンタム級日本最強決定トーナメント・リザーブファイト

　大石和希（５２．９キロ）―豊田優輝（５２．９キロ）

　◆第１試合　バンタム級日本最強決定トーナメント・１回戦（１）

　萩原秀斗（５２．９キロ）―大村修輝（５２．９キロ）

　◆第２試合　バンタム級日本最強決定トーナメント・１回戦（２）

　壬生狼一輝（５３キロ）―野田蒼（５３キロ）

　◆第３試合　バンタム級日本最強決定トーナメント・１回戦（３）

　松本日向（５２．９ｋｇキロ）―鵜澤悠也（５３キロ）

　◆第４試合　バンタム級日本最強決定トーナメント・１回戦（４）

　黒田斗真（５２．９キロ）―池田幸司（５３キロ）

　◆第５試合（７５キロ）

　神保克哉（７４．８キロ）―ブハリ亜輝留（７４．８キロ）

　◆第６試合（女子アトム級）

　ＭＯＥ（４５キロ）―優（４４．８キロ）

　◆第７試合（フェザー級）

　斗麗（５７．５キロ）―亀本勇翔（５７．５キロ）

　◆第８試合（５６キロ）

　佐々木洵樹（５６キロ）―ラット・エイワスポーツジム（５５．４キロ）

　◆第９試合（スーパー・フェザー級）

　島野浩太朗（６０キロ）―佐野天馬（５９．９キロ）

　◆第１０試合　バンタム級日本最強決定トーナメント・準決勝（１）

　１回戦（１）勝者―１回戦（２）勝者

　◆第１１試合　バンタム級日本最強決定トーナメント・準決勝（２）

　１回戦（３）勝者―１回戦（４）勝者

　◆第１２試合（スーパー・フェザー級）

　ＭＯＭＯＴＡＲＯ（５９．８キロ）―西元也史（６０キロ）

　◆第１３試合（女子アトム級）

　ＭＩＯ（４４．８キロ）―菅原美優（４４．７キロ）

　◆第１４試合（スーパー・ライト級）

　林健太（６４．９キロ）―ヴィトー・トファネリ（６４．８キロ）

　◆第１５試合（フェザー級）

　椿原龍矢（５７．３キロ）―玖村修平（５７．５キロ）

　◆第１６試合　バンタム級日本最強決定トーナメント・決勝戦

　準決勝（１）勝者―準決勝（２）勝者

インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ
インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ
インスタグラムより＠ｔｓｕｍｕｒａ＿ｍｉｏ
すべての写真を見る 3枚

【関連ニュース】

格闘技

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請