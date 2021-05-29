ＭＩＯ、計量クリア　“美人美容師ファイター”菅原美優へ「あとは明日やるだけ」

３０日に横浜武道館で行われる「Ｋ－１ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０２１ ＪＡＰＡＮ～Ｋ－１バンタム級日本最強決定トーナメント～」の前日計量が２９日、東京都内で行われ、全１８試合（プレリミナリーファイト含む）３６選手が計量をパスした。
第１３試合目のＫ－１女子最大の注目カードで、Ｋｒｕｓｈ女子アトム級王者の“美人美容師ファイター”菅原美優（Ｋ－１ジム三軒茶屋シルバーウルフ）と対戦する、元ＳＢ（シュートボクシング）日本女子ミニマム級王者のＭＩＯ（Ｋ－１ ＧＹＭ ＳＡＧＡＭＩ－ＯＮＯ ＫＲＥＳＴ）は４４．８キロでパス。計量後に自身のインスタグラムを更新し「計量クリアしました。あとは明日やるだけ！！最高の舞台楽しみます！！」と意気込みをつづった。
【計量結果】
◆プレリミナリーファイト第１試合（スーパー・フェザー級）
北村夏輝（５９．８キロ）―古宮晴（５９．７キロ）
◆プレリミナリーファイト第２試合 バンタム級日本最強決定トーナメント・リザーブファイト
大石和希（５２．９キロ）―豊田優輝（５２．９キロ）
◆第１試合 バンタム級日本最強決定トーナメント・１回戦（１）
萩原秀斗（５２．９キロ）―大村修輝（５２．９キロ）
◆第２試合 バンタム級日本最強決定トーナメント・１回戦（２）
壬生狼一輝（５３キロ）―野田蒼（５３キロ）
◆第３試合 バンタム級日本最強決定トーナメント・１回戦（３）
松本日向（５２．９ｋｇキロ）―鵜澤悠也（５３キロ）
◆第４試合 バンタム級日本最強決定トーナメント・１回戦（４）
黒田斗真（５２．９キロ）―池田幸司（５３キロ）
◆第５試合（７５キロ）
神保克哉（７４．８キロ）―ブハリ亜輝留（７４．８キロ）
◆第６試合（女子アトム級）
ＭＯＥ（４５キロ）―優（４４．８キロ）
◆第７試合（フェザー級）
斗麗（５７．５キロ）―亀本勇翔（５７．５キロ）
◆第８試合（５６キロ）
佐々木洵樹（５６キロ）―ラット・エイワスポーツジム（５５．４キロ）
◆第９試合（スーパー・フェザー級）
島野浩太朗（６０キロ）―佐野天馬（５９．９キロ）
◆第１０試合 バンタム級日本最強決定トーナメント・準決勝（１）
１回戦（１）勝者―１回戦（２）勝者
◆第１１試合 バンタム級日本最強決定トーナメント・準決勝（２）
１回戦（３）勝者―１回戦（４）勝者
◆第１２試合（スーパー・フェザー級）
ＭＯＭＯＴＡＲＯ（５９．８キロ）―西元也史（６０キロ）
◆第１３試合（女子アトム級）
ＭＩＯ（４４．８キロ）―菅原美優（４４．７キロ）
◆第１４試合（スーパー・ライト級）
林健太（６４．９キロ）―ヴィトー・トファネリ（６４．８キロ）
◆第１５試合（フェザー級）
椿原龍矢（５７．３キロ）―玖村修平（５７．５キロ）
◆第１６試合 バンタム級日本最強決定トーナメント・決勝戦
準決勝（１）勝者―準決勝（２）勝者