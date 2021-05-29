【巨人】５被弾で今季初の３連敗　交流戦と日本シリーズあわせてソフトバンクに１１連敗…試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ソフトバンク８―３巨人（２９日・ＰａｙＰａｙドーム）
巨人は宿敵・ソフトバンクに２戦連続の逆転負け。５被弾で今季初の３連敗を喫した。
初回、Ｚ．ウィーラーの２ランで２試合連続で先制したが、２回に先発のＡ．サンチェスが柳田、長谷川に連弾を浴びて同点に追いつかれると、４回には甲斐に勝ち越しの２ランを浴びた。５回には長谷川に２打席連続の３ランを浴びて５回途中７失点で降板した。
６回には２番手の沼田翔平も松田にソロアーチを浴びて突き放された。５被弾で今季初の３連敗。
２０１９年からソフトバンク戦は交流戦、日本シリーズあわせて１１連敗となった。
◆１回（巨２、ソ０）
◆２回（巨０、ソ２）
【巨】中島三ゴロ、丸三振、若林遊ゴロ
◆３回（両軍０）
【巨】炭谷、松原ともに三振、ウィーラー中前安打、吉川三振
【ソ】牧原大投手バント内野安打、中村晃の一ゴロで牧原大二進、栗原三直、柳田遊飛
◆４回（巨０、ソ２）
【巨】岡本二飛、スモーク二ゴロ、中島一ゴロ
◆５回（巨０、ソ３）
【巨】丸四球、若林三振、炭谷の二ゴロで丸二進、松原左邪飛
◆６回（両軍１）
【巨】（左翼栗原、中堅上林、右翼柳田）ウィーラー三振、吉川一塁内野安打、岡本和の左前安打で吉川二進、スモーク左前安打で満塁、中島の右前安打で吉川生還、なお満塁、丸三振、若林投ゴロ
【ソ】甲斐三振、松田中越６号本塁打、高田三振、牧原大左飛
◆７回（両軍０）
【巨】（二塁周東、三塁牧原大）炭谷の代打重信、松原ともに三振、ウィーラー三ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手嘉弥真、右翼真砂）吉川の代打広岡三ゴロ、岡本和左前安打、（投手泉）スモーク三振、中島死球（代走湯浅）、丸遊ゴロ
◆９回（巨０、ソＸ）
【巨】（投手岩崎）若林一ゴロ、岸田の代打大城三振、松原左飛