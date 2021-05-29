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【巨人】５被弾で今季初の３連敗　交流戦と日本シリーズあわせてソフトバンクに１１連敗…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
マスクをつけなおす原辰徳監督
マスクをつけなおす原辰徳監督

◆日本生命セ・パ交流戦　ソフトバンク８―３巨人（２９日・ＰａｙＰａｙドーム）

　巨人は宿敵・ソフトバンクに２戦連続の逆転負け。５被弾で今季初の３連敗を喫した。

　初回、Ｚ．ウィーラーの２ランで２試合連続で先制したが、２回に先発のＡ．サンチェスが柳田、長谷川に連弾を浴びて同点に追いつかれると、４回には甲斐に勝ち越しの２ランを浴びた。５回には長谷川に２打席連続の３ランを浴びて５回途中７失点で降板した。

　６回には２番手の沼田翔平も松田にソロアーチを浴びて突き放された。５被弾で今季初の３連敗。

　２０１９年からソフトバンク戦は交流戦、日本シリーズあわせて１１連敗となった。

　◆１回（巨２、ソ０）

　【巨】松原中前安打、ウィーラー中越７号２ラン、吉川三振、岡本和左飛、スモーク一ゴロ

  • 1回無死一塁、ウィーラーが中越え2ラン本塁打

    1回無死一塁、ウィーラーが中越え2ラン本塁打

　【ソ】牧原大三振、中村晃二ゴロ、栗原三邪飛

  • 先発のサンチェス

    先発のサンチェス

　◆２回（巨０、ソ２）

　【巨】中島三ゴロ、丸三振、若林遊ゴロ

　【ソ】柳田左越１２号本塁打、長谷川右越１号本塁打、バレンティン中飛、甲斐二ゴロ、松田四球、高田三振

  • 2回2死、松田宣浩の折れたバットが、捕手・炭谷銀仁朗の首を直撃し、倒れ込む

    2回2死、松田宣浩の折れたバットが、捕手・炭谷銀仁朗の首を直撃し、倒れ込む

　◆３回（両軍０）

　【巨】炭谷、松原ともに三振、ウィーラー中前安打、吉川三振

　【ソ】牧原大投手バント内野安打、中村晃の一ゴロで牧原大二進、栗原三直、柳田遊飛

　◆４回（巨０、ソ２）

　【巨】岡本二飛、スモーク二ゴロ、中島一ゴロ

　【ソ】長谷川四球、バレンティン中飛、甲斐左越５号２ラン、松田三振、高田一ゴロ

  • 4回1死一塁、甲斐拓也が左越え勝ち越し2ラン本塁打を放ちベンチで迎えられる

    4回1死一塁、甲斐拓也が左越え勝ち越し2ラン本塁打を放ちベンチで迎えられる

　◆５回（巨０、ソ３）

　【巨】丸四球、若林三振、炭谷の二ゴロで丸二進、松原左邪飛

　【ソ】牧原大二ゴロ、中村晃左前安打、栗原の右前安打で中村晃二進、柳田の遊ゴロで中村晃三封、栗原二進、長谷川右中間２号３ラン、（投手沼田）バレンティン捕邪飛

　◆６回（両軍１）

　【巨】（左翼栗原、中堅上林、右翼柳田）ウィーラー三振、吉川一塁内野安打、岡本和の左前安打で吉川二進、スモーク左前安打で満塁、中島の右前安打で吉川生還、なお満塁、丸三振、若林投ゴロ

  • 6回1死満塁、右前適時打を放つ中島宏之

    6回1死満塁、右前適時打を放つ中島宏之

　【ソ】甲斐三振、松田中越６号本塁打、高田三振、牧原大左飛

　◆７回（両軍０）

　【巨】（二塁周東、三塁牧原大）炭谷の代打重信、松原ともに三振、ウィーラー三ゴロ

　【ソ】（投手大江、捕手岸田）中村晃遊ゴロ、栗原投ゴロ、柳田三ゴロ

  • 7回から3番手でマウンドに上がった大江竜聖

    7回から3番手でマウンドに上がった大江竜聖

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手嘉弥真、右翼真砂）吉川の代打広岡三ゴロ、岡本和左前安打、（投手泉）スモーク三振、中島死球（代走湯浅）、丸遊ゴロ

　【ソ】（投手桜井、一塁若林、二塁湯浅、遊撃広岡）上林遊飛、バレンティン四球、甲斐遊ゴロ併殺打

  • 8回から4番手でマウンドに上がった桜井俊貴

    8回から4番手でマウンドに上がった桜井俊貴

　◆９回（巨０、ソＸ）

　【巨】（投手岩崎）若林一ゴロ、岸田の代打大城三振、松原左飛

試合詳細
マスクをつけなおす原辰徳監督
1回無死一塁、ウィーラーが中越え2ラン本塁打
先発のサンチェス
2回2死、松田宣浩の折れたバットが、捕手・炭谷銀仁朗の首を直撃し、倒れ込む
4回1死一塁、甲斐拓也が左越え勝ち越し2ラン本塁打を放ちベンチで迎えられる
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