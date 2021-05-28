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【巨人】ホークス戦、日本シリーズと交流戦は１０連敗　中島宏之が奮起の１発３安打…ソフトバンク戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ソフトバンクに敗れた巨人ナインはベンチで肩を落とす（カメラ・石田　順平）
ソフトバンクに敗れた巨人ナインはベンチで肩を落とす（カメラ・石田　順平）

◆日本生命セ・パ交流戦　ソフトバンク９―３巨人（２８日・ペイペイＤ）

　巨人が“天敵”ソフトバンクにまたもや敗れた。初回、中村晃のタイムリーエラーで２点を先制したが、先発の畠が栗原、バレンティン、柳田に被弾し、３回５失点で大城と共にバッテリーごと交代。２番手の桜井もバレンティンにこの日２本目となる２ランを浴びるなど、強力鷹打線の勢いを止められなかった。

　これでソフトバンク戦は１９年から日本シリーズ、交流戦で１０連敗となった。

　【試合経過】

　◆１回（巨２、ソ２）

　【巨】松原二飛、ウィーラー中飛、吉川二塁内野安打、岡本和四球、スモーク死球で満塁、丸の一ゴロを中村晃が失策し吉川、岡本和生還、スモーク三進、中島三振

  • 1回2死満塁、丸佳浩の打球が一塁失策となり、岡本和真（左端）と吉川尚輝（中央左）が生還（カメラ・相川　和寛）

    1回2死満塁、丸佳浩の打球が一塁失策となり、岡本和真（左端）と吉川尚輝（中央左）が生還（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】牧原大左前安打、今宮三振のとき牧原大二盗、栗原右越５号２ラン、柳田二ゴロ、中村晃一邪飛

  • 1回1死二塁、栗原陵矢（右）に右越え2ラン本塁打を許した畠世周（カメラ・石田　順平）

    1回1死二塁、栗原陵矢（右）に右越え2ラン本塁打を許した畠世周（カメラ・石田　順平）

　◆２回（巨０、ソ１）

　【巨】若林一ゴロ、大城四球、松原の右前安打で大城三塁タッチアウト、ウィーラーのとき暴投で松原二進、ウィーラー三振

  • 2回1死一塁、松原聖弥の右前安打で三塁に進塁を試みるもタッチアウトとなる大城卓三（カメラ・石田　順平）

    2回1死一塁、松原聖弥の右前安打で三塁に進塁を試みるもタッチアウトとなる大城卓三（カメラ・石田　順平）

　【ソ】甲斐遊ゴロ、バレンティン左越１号本塁打、上林三振、松田中飛

  • 2回1死、バレンティン（後方）に今季1号となる左越えソロ本塁打を浴びた畠世周（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

    2回1死、バレンティン（後方）に今季1号となる左越えソロ本塁打を浴びた畠世周（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

　◆３回（巨０、ソ２）

　【巨】吉川遊飛、岡本和右飛、スモーク三振

　【ソ】牧原大中前安打、今宮の投前バントで、牧原大二進、栗原三飛、柳田左越１１号２ラン、中村晃遊ゴロ

  • 3回2死二塁、柳田悠岐(左)に左越え2ラン本塁打を許した畠世周（カメラ・石田　順平）

    3回2死二塁、柳田悠岐(左)に左越え2ラン本塁打を許した畠世周（カメラ・石田　順平）

　◆４回（両軍０）

　【巨】丸三邪飛、中島左中間二塁打、若林四球、大城、松原ともに三振

  • 4回1死、中島宏之が中越え二塁打（右は牧原大成）（カメラ・相川　和寛）

    4回1死、中島宏之が中越え二塁打（右は牧原大成）（カメラ・相川　和寛）

　【ソ】（投手桜井、捕手岸田）甲斐右飛、バレンティン四球、上林三邪飛、松田の左線二塁打でバレンティン三進、牧原大三振

　◆５回（巨０、ソ４）

　【巨】ウィーラー三ゴロ、吉川左前安打、岡本和三振、スモーク二直

　【ソ】今宮遊撃内野安打、栗原遊直、柳田の左線二塁打で今宮三進、中村晃の右線二塁打で今宮、柳田生還、甲斐三振、バレンティン左越２号２ラン、（投手戸根）上林四球、松田のとき捕逸で上林二進、松田右飛

  • 5回1死二、三塁、中村晃に適時二塁打を許した桜井俊貴（左は柳田悠岐）（カメラ・石田　順平）

    5回1死二、三塁、中村晃に適時二塁打を許した桜井俊貴（左は柳田悠岐）（カメラ・石田　順平）

　◆６回（巨１、ソ０）

　【巨】丸一ゴロ、中島左越２号本塁打、若林、岸田ともに三振

  • 6回1死、左越えソロ本塁打を放った中島宏之（カメラ・石田　順平）

    6回1死、左越えソロ本塁打を放った中島宏之（カメラ・石田　順平）

　【ソ】（左翼石川）牧原大三振、今宮中飛、栗原右前安打、柳田三振

　◆７回（両軍０）

　【巨】（右翼真砂）松原右飛、石川投ゴロ、吉川四球、岡本和右飛

　【ソ】中村晃中飛、甲斐三振、バレンティン右飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手田浦、一塁栗原、二塁周東、左翼牧原大）スモーク左飛、丸中飛、中島右中間二塁打、（代走重信）若林の代打広岡投ゴロ

  • 8回2死、二塁打を放ち代走を送られナインとグータッチをする中島宏之（カメラ・中島　傑）

    8回2死、二塁打を放ち代走を送られナインとグータッチをする中島宏之（カメラ・中島　傑）

　【ソ】（投手ビエイラ、一塁香月、遊撃広岡、中堅重信）上林中飛、松田、牧原大ともに三振

　◆９回（巨０、ソＸ）

　【巨】（三塁高田）岸田三振、松原の代打炭谷、石川ともに遊ゴロ

ソフトバンクに敗れた巨人ナインはベンチで肩を落とす（カメラ・石田　順平）
1回2死満塁、丸佳浩の打球が一塁失策となり、岡本和真（左端）と吉川尚輝（中央左）が生還（カメラ・相川　和寛）
1回1死二塁、栗原陵矢（右）に右越え2ラン本塁打を許した畠世周（カメラ・石田　順平）
2回1死一塁、松原聖弥の右前安打で三塁に進塁を試みるもタッチアウトとなる大城卓三（カメラ・石田　順平）
2回1死、バレンティン（後方）に今季1号となる左越えソロ本塁打を浴びた畠世周（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）
3回2死二塁、柳田悠岐(左)に左越え2ラン本塁打を許した畠世周（カメラ・石田　順平）
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