【巨人】ホークス戦、日本シリーズと交流戦は１０連敗　中島宏之が奮起の１発３安打…ソフトバンク戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ソフトバンク９―３巨人（２８日・ペイペイＤ）

巨人が“天敵”ソフトバンクにまたもや敗れた。初回、中村晃のタイムリーエラーで２点を先制したが、先発の畠が栗原、バレンティン、柳田に被弾し、３回５失点で大城と共にバッテリーごと交代。２番手の桜井もバレンティンにこの日２本目となる２ランを浴びるなど、強力鷹打線の勢いを止められなかった。

これでソフトバンク戦は１９年から日本シリーズ、交流戦で１０連敗となった。

【試合経過】

◆１回（巨２、ソ２）

◆２回（巨０、ソ１）

◆３回（巨０、ソ２）

【巨】吉川遊飛、岡本和右飛、スモーク三振

◆４回（両軍０）

【ソ】（投手桜井、捕手岸田）甲斐右飛、バレンティン四球、上林三邪飛、松田の左線二塁打でバレンティン三進、牧原大三振

◆５回（巨０、ソ４）

【巨】ウィーラー三ゴロ、吉川左前安打、岡本和三振、スモーク二直

◆６回（巨１、ソ０）

【ソ】（左翼石川）牧原大三振、今宮中飛、栗原右前安打、柳田三振

◆７回（両軍０）

【巨】（右翼真砂）松原右飛、石川投ゴロ、吉川四球、岡本和右飛

【ソ】中村晃中飛、甲斐三振、バレンティン右飛

◆８回（両軍０）

【ソ】（投手ビエイラ、一塁香月、遊撃広岡、中堅重信）上林中飛、松田、牧原大ともに三振

◆９回（巨０、ソＸ）