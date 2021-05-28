【巨人】ホークス戦、日本シリーズと交流戦は１０連敗　中島宏之が奮起の１発３安打…ソフトバンク戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 ソフトバンク９―３巨人（２８日・ペイペイＤ）
巨人が“天敵”ソフトバンクにまたもや敗れた。初回、中村晃のタイムリーエラーで２点を先制したが、先発の畠が栗原、バレンティン、柳田に被弾し、３回５失点で大城と共にバッテリーごと交代。２番手の桜井もバレンティンにこの日２本目となる２ランを浴びるなど、強力鷹打線の勢いを止められなかった。
これでソフトバンク戦は１９年から日本シリーズ、交流戦で１０連敗となった。
【試合経過】
◆１回（巨２、ソ２）
【巨】松原二飛、ウィーラー中飛、吉川二塁内野安打、岡本和四球、スモーク死球で満塁、丸の一ゴロを中村晃が失策し吉川、岡本和生還、スモーク三進、中島三振
◆２回（巨０、ソ１）
【巨】若林一ゴロ、大城四球、松原の右前安打で大城三塁タッチアウト、ウィーラーのとき暴投で松原二進、ウィーラー三振
◆３回（巨０、ソ２）
【巨】吉川遊飛、岡本和右飛、スモーク三振
◆４回（両軍０）
【ソ】（投手桜井、捕手岸田）甲斐右飛、バレンティン四球、上林三邪飛、松田の左線二塁打でバレンティン三進、牧原大三振
◆５回（巨０、ソ４）
【巨】ウィーラー三ゴロ、吉川左前安打、岡本和三振、スモーク二直
【ソ】今宮遊撃内野安打、栗原遊直、柳田の左線二塁打で今宮三進、中村晃の右線二塁打で今宮、柳田生還、甲斐三振、バレンティン左越２号２ラン、（投手戸根）上林四球、松田のとき捕逸で上林二進、松田右飛
◆６回（巨１、ソ０）
【ソ】（左翼石川）牧原大三振、今宮中飛、栗原右前安打、柳田三振
◆７回（両軍０）
【巨】（右翼真砂）松原右飛、石川投ゴロ、吉川四球、岡本和右飛
【ソ】中村晃中飛、甲斐三振、バレンティン右飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手田浦、一塁栗原、二塁周東、左翼牧原大）スモーク左飛、丸中飛、中島右中間二塁打、（代走重信）若林の代打広岡投ゴロ
【ソ】（投手ビエイラ、一塁香月、遊撃広岡、中堅重信）上林中飛、松田、牧原大ともに三振
◆９回（巨０、ソＸ）
【巨】（三塁高田）岸田三振、松原の代打炭谷、石川ともに遊ゴロ