【日本ダービー】皐月賞馬エフフォーリアは１枠１番　牝馬サトノレイナスは８枠１６番　

エフフォーリア

第８８回日本ダービー・Ｇ１（３０日、東京・芝２４００メートル）の出走馬１７頭の枠順が２７日、決まった。牡馬クラシック初戦の皐月賞を制したエフフォーリア（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は１枠１番、１４年のレッドリヴェール以来７年ぶりに牝馬として参戦する桜花賞２着のサトノレイナス（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト）は８枠１６番に入った。０５年Ｖのディープインパクト、昨年Ｖのコントレイルなど過去最多の８勝を誇る５番はディープモンスター（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）に決まった。枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。

◆第８８回日本ダービー・Ｇ１（５月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）

（１）エフフォーリア 横山武史 ５７

（２）ヴィクティファルス 池添謙一 ５７

（３）タイムトゥヘヴン 石橋脩 ５７

（４）レッドジェネシス 横山典弘 ５７

（５）ディープモンスター 武豊 ５７

（６）バジオウ 大野拓弥 ５７

（７）グラティアス 松山弘平 ５７

（８）ヨーホーレイク 川田将雅 ５７

（９）ラーゴム 浜中俊 ５７

（１０）シャフリヤール 福永祐一 ５７

（１１）ステラヴェローチェ 吉田隼人 ５７

（１２）ワンダフルタウン 和田竜二 ５７

（１３）グレートマジシャン 戸崎圭太 ５７

（１４）タイトルホルダー 田辺裕信 ５７

（１５）アドマイヤハダル ミルコ・デムーロ ５７

（１６）サトノレイナス クリストフ・ルメール ５５

（１７）バスラットレオン 藤岡佑介 ５７