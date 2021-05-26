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【巨人】５年ぶりの交流戦連勝スタート、チームの貯金は今季最多の９…楽天戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
笑顔でガッツポーズをする高梨雄平（左）と岡本和真、6勝目を挙げ笑顔でポーズをとる高橋優貴（中央）（カメラ・中島　傑）
笑顔でガッツポーズをする高梨雄平（左）と岡本和真、6勝目を挙げ笑顔でポーズをとる高橋優貴（中央）（カメラ・中島　傑）

◆日本生命セ・パ交流戦　巨人５―２楽天（２６日・東京Ｄ）

　巨人が１イニング３本塁打の一発攻勢で楽天に逆転勝ちし、５年ぶりの交流戦連勝スタートを決めた。１点を追う４回、１死一塁から岡本和が逆転の左越え１３号２ラン。巨人の４番として阿部を上回り大台にあと２本と迫る９８号で勢いをつけると、２死一塁から若林、大城の２者連続アーチでこの回一挙５得点。

　８回途中２失点の先発・高橋が自己最多でリーグ単独トップの６勝目を挙げ、チームの貯金は今季最多の９となった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【楽】辰己三振、鈴木大中前安打、浅村三振、島内二ゴロ

  • 1回2死一塁、島内宏明（手前）をニゴロに打ち取る高橋優貴（カメラ・中島　傑）

    1回2死一塁、島内宏明（手前）をニゴロに打ち取る高橋優貴（カメラ・中島　傑）

　【巨】松原三振、ウィーラー二飛、吉川三振

　◆２回（楽１、巨０）

　【楽】岡島中越３号本塁打、茂木中前安打、ディクソン三振、田中貴の一ゴロで茂木二進、則本昂三ゴロ

　【巨】岡本和遊ゴロ、スモーク三振、丸中前二塁打、若林左飛

  • 2回2死、二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・橋口　真）

    2回2死、二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・橋口　真）

　◆３回（両軍０）

　【楽】辰己投ゴロ、鈴木大一直、浅村右飛

　【巨】大城、高橋、松原３者連続三振

　◆４回（楽０、巨５）

　【楽】島内三ゴロ、岡島二ゴロ、茂木左飛

　【巨】ウィーラー三ゴロ、吉川中前安打、岡本和左越１３号２ラン、スモーク四球、丸二飛、若林右中間２号２ラン、大城中越５号本塁打、高橋三振

  • 4回2死、中越えソロを放ちナインに迎えられる大城卓三（右から2人目）（カメラ・池内　雅彦

    4回2死、中越えソロを放ちナインに迎えられる大城卓三（右から2人目）（カメラ・池内　雅彦

　◆５回（両軍０）

　【楽】ディクソン四球、田中貴中飛、則本昂の代打横尾の左前安打でディクソン二進、辰己二ゴロ併殺打

　【巨】（投手西口）松原左飛、ウィーラー中前安打、吉川、岡本和ともに右飛

  • 5回1死、中前安打を放つウィーラー（カメラ・池内　雅彦）

    5回1死、中前安打を放つウィーラー（カメラ・池内　雅彦）

　◆６回（楽１、巨０）

　【楽】鈴木大左前安打、浅村のとき捕逸で鈴木大二進、浅村中飛、島内の右前安打で鈴木大一挙生還、岡島二ゴロ併殺打

  • 6回無死一塁、浅村栄斗の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    6回無死一塁、浅村栄斗の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手安楽）スモーク左飛、丸一ゴロ、若林三振

　◆７回（両軍０）

　【楽】茂木遊飛、ディクソン三ゴロ、田中貴三振

　【巨】（投手福山）大城右前安打、高橋スリーバント失敗で三振、松原の右前安打で大城二進、ウィーラー中飛、吉川左飛

  • 7回、サインプレーを中止したベンチの原辰徳監督（カメラ・橋口　真）

    7回、サインプレーを中止したベンチの原辰徳監督（カメラ・橋口　真）

　◆８回（両軍０）

　【楽】（左翼重信）福山の代打内田三振、辰己四球、鈴木大の左前安打で辰己二進、（投手鍵谷）浅村四球で満塁、（投手高梨）島内左飛、岡島の三ゴロで浅村二封

  • 8回途中から2番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    8回途中から2番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手森原）岡本和左前安打（代走湯浅）、スモーク三振、丸の遊ゴロで湯浅二封、若林の三ゴロで丸二封

　◆９回（楽０、巨Ｘ）

　【楽】（投手デラロサ、一塁若林、三塁広岡、遊撃湯浅）茂木三振、ディクソン、田中貴ともに中飛

  • 9回から4番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

    9回から4番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

試合詳細
笑顔でガッツポーズをする高梨雄平（左）と岡本和真、6勝目を挙げ笑顔でポーズをとる高橋優貴（中央）（カメラ・中島　傑）
1回2死一塁、島内宏明（手前）をニゴロに打ち取る高橋優貴（カメラ・中島　傑）
2回2死、二塁打を放つ丸佳浩（カメラ・橋口　真）
4回2死、中越えソロを放ちナインに迎えられる大城卓三（右から2人目）（カメラ・池内　雅彦
5回1死、中前安打を放つウィーラー（カメラ・池内　雅彦）
6回無死一塁、浅村栄斗の中飛の打球を好捕する丸佳浩（カメラ・中島　傑）
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