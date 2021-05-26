【巨人】５年ぶりの交流戦連勝スタート、チームの貯金は今季最多の９…楽天戦試合経過

◆日本生命セ・パ交流戦 巨人５―２楽天（２６日・東京Ｄ）

巨人が１イニング３本塁打の一発攻勢で楽天に逆転勝ちし、５年ぶりの交流戦連勝スタートを決めた。１点を追う４回、１死一塁から岡本和が逆転の左越え１３号２ラン。巨人の４番として阿部を上回り大台にあと２本と迫る９８号で勢いをつけると、２死一塁から若林、大城の２者連続アーチでこの回一挙５得点。

８回途中２失点の先発・高橋が自己最多でリーグ単独トップの６勝目を挙げ、チームの貯金は今季最多の９となった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】松原三振、ウィーラー二飛、吉川三振

◆２回（楽１、巨０）

【楽】岡島中越３号本塁打、茂木中前安打、ディクソン三振、田中貴の一ゴロで茂木二進、則本昂三ゴロ

◆３回（両軍０）

【楽】辰己投ゴロ、鈴木大一直、浅村右飛

【巨】大城、高橋、松原３者連続三振

◆４回（楽０、巨５）

【楽】島内三ゴロ、岡島二ゴロ、茂木左飛

【巨】ウィーラー三ゴロ、吉川中前安打、岡本和左越１３号２ラン、スモーク四球、丸二飛、若林右中間２号２ラン、大城中越５号本塁打、高橋三振 4回2死、中越えソロを放ちナインに迎えられる大城卓三（右から2人目）（カメラ・池内 雅彦

◆５回（両軍０）

【楽】ディクソン四球、田中貴中飛、則本昂の代打横尾の左前安打でディクソン二進、辰己二ゴロ併殺打

◆６回（楽１、巨０）

【巨】（投手安楽）スモーク左飛、丸一ゴロ、若林三振

◆７回（両軍０）

【楽】茂木遊飛、ディクソン三ゴロ、田中貴三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手森原）岡本和左前安打（代走湯浅）、スモーク三振、丸の遊ゴロで湯浅二封、若林の三ゴロで丸二封