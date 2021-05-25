【大学野球】神奈川大学リーグのＭＶＰは桐蔭横浜大・吉田賢　表彰選手一覧

◆神奈川大学野球春季リーグ戦優勝決定戦 ▽桐蔭横浜大１０―６関東学院大（２５日・サーティーフォー相模原）

９勝３敗で首位に並んでいた桐蔭横浜大と関東学院大による優勝決定戦は、桐蔭横浜大が２１安打１０得点の猛打で関東学院大を下し、２季連続１３度目の優勝を決めた。４安打３打点の桐蔭横浜大・吉田賢吾捕手（３年＝横浜商大高３年）が最優秀選手賞に選ばれるなど、表彰選手が以下の通り決まった。

◇最優秀選手賞 吉田賢吾（３年＝横浜商大高３年）

◇最優秀投手賞 神野竜速（神奈川大３年＝西武台千葉）

◇ベストプレーヤー賞 小林駿介（松蔭大３年＝白山）

◇フレッシュマン賞 古謝樹（桐蔭横浜大２年＝湘南学院）

◇打点賞 中野雅人（関東学院大４年＝龍谷大平安）１４打点

◇首位打者 一藤木啓太（神奈川工大３年＝東海大菅生）打率４割２分９厘

◇打率２位 松井惇（関東学院大４年＝東海大菅生）打率３割８分３厘

◇打率３位 吉田賢吾（桐蔭横浜大３年＝横浜商大高）打率３割８分

◇ベストナイン賞

▽投手 神野竜速（神奈川大３年＝西武台千葉）

▽捕手 吉田賢吾（桐蔭横浜大３年＝横浜商大高）

▽一塁手 黒田直人（関東学院大２年＝富島）

▽二塁手 熱田光俊（神奈川工大４年＝帝京三）

▽三塁手 一藤木啓太（神奈川工大３年＝東海大菅生）

▽遊撃手 渡辺宏祐（神奈川大４年＝桐光学園）

▽外野手 松井惇（関東学院大４年＝東海大菅生）、梶原昂希（神奈川大４年＝大分雄城台）、金井涼太（桐蔭横浜大３年＝樹徳）

▽指名打者 水野浩一郎（神奈川工大３年＝滑川）