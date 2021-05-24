パラ金メダル１５個の成田真由美が混合リレーで東京パラ推薦決定　２大会連続６度目の出場へ

日本パラ水泳連盟と日本知的障害者水泳連盟は２４日、東京パラリンピックの日本代表推薦選手、２７人（男子１４、女子１３）を発表。これまでパラリンピックで１５個の金メダルを獲得している成田真由美（横浜サクラク）が混合２００メートルリレーで、自身２大会連続６度目の代表に選ばれた。
なお女子１００メートル平泳ぎの宇津木美都（大体大）ら４選手は、６月末までに国際クラス分けを受検し、出場資格を満たすことで推薦選手として決定するとした。代表推薦選手は以下の通り。
▽男子
山口尚秀（四国ガス＝１００メートル平泳ぎＳＢ１４）
東海林大（三菱商事＝２００メートル個人メドレーＳＭ１４）木村敬一（東京ガス＝１００メートルバタフライＳ１１）
富田宇宙（日体大院＝４００メートル自由形、１００メートルバタフライＳ１１）
鈴木孝幸（ＧＯＬＤＷＩＮ＝５０メートル自由形、２００メートル自由形Ｓ４、１５０メートル個人メドレーＳＭ４）
窪田幸太（日体大＝１００メートル背泳ぎＳ８）
荻原虎太郎（セントラルスポーツ＝１００メートルバタフライＳ８）
中村智太郎（ＨＩＳＡＫＡ＝１００メートル平泳ぎＳＢ６）
日向楓（宮前ドルフィン＝５０メートルバタフライＳ５）
山田拓朗（ＮＴＴドコモ＝４００メートルメドレーリレー３４ポイント）
齋藤元希（国士舘大ＰＳＴ＝１００メートル背泳ぎＳ１３）
※久保大樹（ＫＢＳクボタ＝４００メートルリレー３４ポイント）
※南井瑛翔（近大＝４００メートルメドレーリレー３４ポイント）
※長野凌生（野村不動産パートナーズ＝混合４００メートルリレー４９ポイント）
▽女子
山田美幸（ＷＳ新潟＝５０メートル背泳ぎ、１００メートル背泳ぎＳ２）
石浦智美（伊藤忠丸紅鉄鋼＝５０メートル自由形Ｓ１１）
辻内彩野（三菱商事＝５０メートル自由形Ｓ１３）
福井香澄（滋賀友泳会＝混合４００メートルリレーＳ１４）
井上舞美（イトマン大津＝混合４００メートルリレーＳ１４）
西田杏（三菱商事＝５０メートルバタフライＳ７）
成田真由美（横浜サクラク＝混合２００メートルリレー２０ポイント）
由井真緒里（上武大＝混合２００メートルリレー２０ポイント）
木下萌実（宮前ドルフィン＝１００メートルバタフライＳ１４）
芹沢美希香（宮前ドルフィン＝１００メートル平泳ぎＳＢ１４）
小池さくら（大東大＝４００メートル自由形Ｓ７）
小野智華子（あいおいニッセイ＝１００メートル背泳ぎＳ１１）
※宇津木美都（大体大＝１００メートル平泳ぎＳＢ８）
※は国際クス分けを６月末に受検し、出場資格を満たすことが条件。