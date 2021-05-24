パラ金メダル１５個の成田真由美が混合リレーで東京パラ推薦決定　２大会連続６度目の出場へ

成田真由美

日本パラ水泳連盟と日本知的障害者水泳連盟は２４日、東京パラリンピックの日本代表推薦選手、２７人（男子１４、女子１３）を発表。これまでパラリンピックで１５個の金メダルを獲得している成田真由美（横浜サクラク）が混合２００メートルリレーで、自身２大会連続６度目の代表に選ばれた。

なお女子１００メートル平泳ぎの宇津木美都（大体大）ら４選手は、６月末までに国際クラス分けを受検し、出場資格を満たすことで推薦選手として決定するとした。代表推薦選手は以下の通り。

▽男子

山口尚秀（四国ガス＝１００メートル平泳ぎＳＢ１４）

東海林大（三菱商事＝２００メートル個人メドレーＳＭ１４）木村敬一（東京ガス＝１００メートルバタフライＳ１１）

富田宇宙（日体大院＝４００メートル自由形、１００メートルバタフライＳ１１）

鈴木孝幸（ＧＯＬＤＷＩＮ＝５０メートル自由形、２００メートル自由形Ｓ４、１５０メートル個人メドレーＳＭ４）

窪田幸太（日体大＝１００メートル背泳ぎＳ８）

荻原虎太郎（セントラルスポーツ＝１００メートルバタフライＳ８）

中村智太郎（ＨＩＳＡＫＡ＝１００メートル平泳ぎＳＢ６）

日向楓（宮前ドルフィン＝５０メートルバタフライＳ５）

山田拓朗（ＮＴＴドコモ＝４００メートルメドレーリレー３４ポイント）

齋藤元希（国士舘大ＰＳＴ＝１００メートル背泳ぎＳ１３）

※久保大樹（ＫＢＳクボタ＝４００メートルリレー３４ポイント）

※南井瑛翔（近大＝４００メートルメドレーリレー３４ポイント）

※長野凌生（野村不動産パートナーズ＝混合４００メートルリレー４９ポイント）

▽女子

山田美幸（ＷＳ新潟＝５０メートル背泳ぎ、１００メートル背泳ぎＳ２）

石浦智美（伊藤忠丸紅鉄鋼＝５０メートル自由形Ｓ１１）

辻内彩野（三菱商事＝５０メートル自由形Ｓ１３）

福井香澄（滋賀友泳会＝混合４００メートルリレーＳ１４）

井上舞美（イトマン大津＝混合４００メートルリレーＳ１４）

西田杏（三菱商事＝５０メートルバタフライＳ７）

成田真由美（横浜サクラク＝混合２００メートルリレー２０ポイント）

由井真緒里（上武大＝混合２００メートルリレー２０ポイント）

木下萌実（宮前ドルフィン＝１００メートルバタフライＳ１４）

芹沢美希香（宮前ドルフィン＝１００メートル平泳ぎＳＢ１４）

小池さくら（大東大＝４００メートル自由形Ｓ７）

小野智華子（あいおいニッセイ＝１００メートル背泳ぎＳ１１）

※宇津木美都（大体大＝１００メートル平泳ぎＳＢ８）

※は国際クス分けを６月末に受検し、出場資格を満たすことが条件。