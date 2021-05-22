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鷹木信悟、１８日ぶり大会再開で快勝「この俺は準備万端だぜ！」…新日・愛知大会全成績

スポーツ報知
# 格闘技
鷹木信悟
鷹木信悟

◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＷＲＥＳＴＬＥ　ＧＲＡＮＤ　ＳＬＡＭ」大会（２２日、愛知・名古屋国際会議場イベントホール、観衆９３７人）

　緊急事態宣言の延長や参戦９選手の新型コロナウイルス感染で今月の５大会を中止とした新日が１８日ぶりに興行を再開した。

　メインイベントのタッグマッチでは、４日の福岡どんたく大会でＩＷＧＰ世界ヘビー王者・ウィル・オスオスプレイに挑戦も惜敗した鷹木信悟がＢＵＳＨＩと組んで棚橋弘至、田口隆祐組と対戦。田口を必殺のラスト・オブ・ザ・ドラゴンで叩きつけ、３カウントを奪取した。

　試合後のリング上でマイクを持ち、「この俺は準備万端だぜ！」と叫んだ鷹木。自身との一戦で首を痛めたオスプレイが英国に緊急帰国し、治療に専念。ＩＷＧＰ世界ヘビー王座も返上したため、今後、予定される王座決定戦出場を狙う「ザ・ドラゴン」が新王者レースに名乗りを上げた。

　▽２０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（９分４７秒　バタフライロック）辻陽太●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇マスター・ワト、天山広吉（１１分０８秒　ＲＰＰ→片エビ固め）チェーズ・オーエンズ、外道●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（１２分５４秒　オコーナーブリッジ）石井智宏、後藤洋央紀●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ジェフ・コブ、グレート―Ｏ―カーン（１０分１７秒　ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）飯伏幸太、本間朋晃●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ（１６分３３秒　ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）棚橋弘至、田口隆祐●

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