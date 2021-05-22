鷹木信悟、１８日ぶり大会再開で快勝「この俺は準備万端だぜ！」…新日・愛知大会全成績

鷹木信悟

◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＷＲＥＳＴＬＥ ＧＲＡＮＤ ＳＬＡＭ」大会（２２日、愛知・名古屋国際会議場イベントホール、観衆９３７人）

緊急事態宣言の延長や参戦９選手の新型コロナウイルス感染で今月の５大会を中止とした新日が１８日ぶりに興行を再開した。

メインイベントのタッグマッチでは、４日の福岡どんたく大会でＩＷＧＰ世界ヘビー王者・ウィル・オスオスプレイに挑戦も惜敗した鷹木信悟がＢＵＳＨＩと組んで棚橋弘至、田口隆祐組と対戦。田口を必殺のラスト・オブ・ザ・ドラゴンで叩きつけ、３カウントを奪取した。

試合後のリング上でマイクを持ち、「この俺は準備万端だぜ！」と叫んだ鷹木。自身との一戦で首を痛めたオスプレイが英国に緊急帰国し、治療に専念。ＩＷＧＰ世界ヘビー王座も返上したため、今後、予定される王座決定戦出場を狙う「ザ・ドラゴン」が新王者レースに名乗りを上げた。

▽２０分１本勝負

〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（９分４７秒 バタフライロック）辻陽太●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇マスター・ワト、天山広吉（１１分０８秒 ＲＰＰ→片エビ固め）チェーズ・オーエンズ、外道●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（１２分５４秒 オコーナーブリッジ）石井智宏、後藤洋央紀●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇ジェフ・コブ、グレート―Ｏ―カーン（１０分１７秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）飯伏幸太、本間朋晃●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ（１６分３３秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）棚橋弘至、田口隆祐●