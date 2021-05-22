【巨人】岡本和真＆丸佳浩弾で中日に勝利　先発のサンチェスが４勝目

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―５巨人（２２日・バンテリンドーム）
巨人が中日を相手に５―４で勝利した。２回に９試合ぶりに６番に起用された丸佳浩の４号ソロで先制。３回に４番・岡本和真が右中間席へ１２号３ランを叩き込むと、６回にはウィーラーの適時二塁打でさらに突き放した。
先発のサンチェスは７回２失点の粘りのマウンド。後続が打たれ１点差に迫られると、９回にはデラロサが１死三塁の危機を招いた。だが高梨雄平と鍵谷陽平による継投が決まり、逃げ切った。サンチェスは３連勝で４勝目。
◆１回（両軍０）
◆２回（巨１、中０）
【中】高橋周右前安打、木下拓遊ゴロ併殺打、阿部遊飛
◆３回（巨３、中０）
【中】根尾二ゴロ、ロドリゲス三振、大島左飛
◆４回（両軍０）
【巨】炭谷四球、サンチェスのバント三ゴロを高橋周が二塁に入った京田へ悪送球、梶谷、ウィーラーともに三振、吉川一ゴロ
◆５回（両軍０）
【巨】岡本和遊ゴロ、スモーク二ゴロ、丸四球、広岡の三ゴロで丸二封
【中】高橋周、木下拓ともに三振、阿部左中間二塁打、根尾四球、ロドリゲスの代打福留二ゴロ
◆６回（巨１、中２）
【中】（左翼亀井、右翼松原）大島右前安打、京田遊撃内野安打で大島二進、福田の二ゴロで大島三進、京田二進、ビシエドの中前安打で大島、京田ともに生還、高橋周の二ゴロでビシエド二封、木下拓のとき炭谷がボールを弾き高橋周は二塁を狙うもタッチアウト
◆７回（両軍０）
【巨】（投手福）岡本和三振、スモーク三塁強襲内野安打（代走香月）、丸三邪飛、広岡左飛
【中】（一塁香月）木下拓三振、阿部中前安打、根尾の中前安打で阿部二進、福の代打石橋二ゴロ併殺打
◆８回（巨０、中２）
【巨】（投手藤嶋、捕手石橋）炭谷右飛、サンチェスの代打大城四球（代走湯浅）、松原の遊ゴロで湯浅二封、亀井のとき松原二盗、亀井三振
【中】（投手戸根、遊撃湯浅、左翼広岡）大島遊ゴロ、京田右飛、福田四球（代走滝野）、ビシエドの右翼線二塁打で滝野一挙生還、（投手中川）高橋周四球、藤嶋の代打三ツ俣の右前安打でビシエド一挙生還、高橋周一挙三進、阿部右飛
◆９回（両軍０）
【巨】（投手Ｒ．マルティネス、二塁三ツ俣、左翼根尾、右翼滝野）吉川二ゴロ、岡本和、香月ともに三振
【中】（投手デラロサ、遊撃広岡、左翼重信）根尾四球（代走高松）、石橋のとき高松二盗、石橋の三前バントで高松三進、（投手高梨）大島三振、（投手鍵谷）京田の代打武田中飛