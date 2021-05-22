【巨人】岡本和真＆丸佳浩弾で中日に勝利　先発のサンチェスが４勝目

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―５巨人（２２日・バンテリンドーム）

巨人が中日を相手に５―４で勝利した。２回に９試合ぶりに６番に起用された丸佳浩の４号ソロで先制。３回に４番・岡本和真が右中間席へ１２号３ランを叩き込むと、６回にはウィーラーの適時二塁打でさらに突き放した。

先発のサンチェスは７回２失点の粘りのマウンド。後続が打たれ１点差に迫られると、９回にはデラロサが１死三塁の危機を招いた。だが高梨雄平と鍵谷陽平による継投が決まり、逃げ切った。サンチェスは３連勝で４勝目。

【巨】梶谷遊飛、ウィーラー三振、吉川中前安打、岡本和の中前安打で吉川一挙三進、スモークのとき岡本和二盗、スモーク三振