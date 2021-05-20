Ｕ―２４日本代表メンバー２７人を発表！　ＯＡは吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航の３人を招集

日本サッカー協会は２０日、６月５日の国際親善試合・Ｕ―２４ガーナ戦（福岡）、同１２日のＵ―２４ジャマイカ戦（豊田）に臨む東京五輪世代のＵ―２４日本代表メンバー２７人を発表した。
五輪で３人まで認められる２５歳以上のオーバーエージ（ＯＡ）として、ＤＦ吉田麻也（サンプドリア）、ＤＦ酒井宏樹（マルセイユ）、ＭＦ遠藤航（シュツットガルト）が招集された。
Ａ代表常連のＤＦ冨安健洋（ボローニャ）は１８年のトゥーロン国際大会以来、約３年ぶりに東京五輪代表に招集。海外組ではＭＦ久保建英（ヘタフェ）、ＭＦ堂安律（ビーレフェルト）、国内組はＭＦ田中碧（川崎）、ＦＷ前田大然（横浜Ｍ）、１８歳のＧＫ鈴木彩艶（浦和）らが選ばれた。
Ｕ―２４日本代表は６月の親善試合２戦、７月１２日の親善試合（相手未定・長居）と同１７日のＵ―２４スペイン戦を経て、同２２日に五輪１次リーグ初戦の南アフリカ戦に臨む予定。
◇Ｕ―２４日本代表候補メンバー（星印はオーバーエージ）
▽ＧＫ
大迫敬介（広島）
沖悠哉（鹿島）
谷晃生（湘南）
鈴木彩艶（浦和）
▽ＤＦ
★吉田麻也（サンプドリア）
★酒井宏樹（マルセイユ）
町田浩樹（鹿島）
旗手怜央（川崎）
古賀太陽（柏）
冨安健洋（ボローニャ）
橋岡大樹（浦和）
菅原由勢（ＡＺ）
▽ＭＦ
★遠藤航（シュツットガルト）
板倉滉（フローニンゲン）
中山雄太（ズウォレ）
相馬勇紀（名古屋）
三好康児（アントワープ）
三笘薫（川崎）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン）
堂安律（ビーレフェルト）
食野亮太郎（リオ・アベ）
田中碧（川崎）
久保建英（ヘタフェ）
▽ＦＷ
林大地（鳥栖）
前田大然（横浜Ｍ）
上田綺世（鹿島）
田川亨介（ＦＣ東京）