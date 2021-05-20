注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

Ｕ―２４日本代表メンバー２７人を発表！　ＯＡは吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航の３人を招集

スポーツ報知
# サッカー# サッカー日本代表# SAMURAI BLUE# 東京2020
ＯＡ枠に入った（左から）酒井、吉田、遠藤
ＯＡ枠に入った（左から）酒井、吉田、遠藤

　日本サッカー協会は２０日、６月５日の国際親善試合・Ｕ―２４ガーナ戦（福岡）、同１２日のＵ―２４ジャマイカ戦（豊田）に臨む東京五輪世代のＵ―２４日本代表メンバー２７人を発表した。

　五輪で３人まで認められる２５歳以上のオーバーエージ（ＯＡ）として、ＤＦ吉田麻也（サンプドリア）、ＤＦ酒井宏樹（マルセイユ）、ＭＦ遠藤航（シュツットガルト）が招集された。

　Ａ代表常連のＤＦ冨安健洋（ボローニャ）は１８年のトゥーロン国際大会以来、約３年ぶりに東京五輪代表に招集。海外組ではＭＦ久保建英（ヘタフェ）、ＭＦ堂安律（ビーレフェルト）、国内組はＭＦ田中碧（川崎）、ＦＷ前田大然（横浜Ｍ）、１８歳のＧＫ鈴木彩艶（浦和）らが選ばれた。

　Ｕ―２４日本代表は６月の親善試合２戦、７月１２日の親善試合（相手未定・長居）と同１７日のＵ―２４スペイン戦を経て、同２２日に五輪１次リーグ初戦の南アフリカ戦に臨む予定。

　◇Ｕ―２４日本代表候補メンバー（星印はオーバーエージ）

▽ＧＫ

大迫敬介（広島）

沖悠哉（鹿島）

谷晃生（湘南）

鈴木彩艶（浦和）

▽ＤＦ

★吉田麻也（サンプドリア）

★酒井宏樹（マルセイユ）

町田浩樹（鹿島）

旗手怜央（川崎）

古賀太陽（柏）

冨安健洋（ボローニャ）

橋岡大樹（浦和）

菅原由勢（ＡＺ）

▽ＭＦ

★遠藤航（シュツットガルト）

板倉滉（フローニンゲン）

中山雄太（ズウォレ）

相馬勇紀（名古屋）

三好康児（アントワープ）

三笘薫（川崎）

遠藤渓太（ウニオン・ベルリン）

堂安律（ビーレフェルト）

食野亮太郎（リオ・アベ）

田中碧（川崎）

久保建英（ヘタフェ）

▽ＦＷ

林大地（鳥栖）

前田大然（横浜Ｍ）

上田綺世（鹿島）

田川亨介（ＦＣ東京）

【関連ニュース】

Ｊリーグ特集

サッカー

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請