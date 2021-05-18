【巨人】６回２失点の戸郷は約１か月ぶりの３勝目…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人７―２広島（１８日・東京ドーム）
巨人が逆転勝ちで広島を下した。２点を追う５回、炭谷の適時打に加え、ウィーラーが球団６位タイの２２試合連続安打となる２点二塁打を放って逆転。７回には岡本和の右越え１０号２ラン、スモークの日米通算２００号となるソロが飛び出し、２者連続本塁打で突き放した。６回２失点の戸郷は約１か月ぶりの３勝目を挙げた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【広】田中広右飛、羽月三振、安部三邪飛
◆２回（両軍０）
【巨】スモーク一ゴロ、若林二ゴロ、吉川三振
◆３回（両軍０）
【巨】炭谷、戸郷ともに遊ゴロ、梶谷中飛
◆４回（両軍０）
【広】田中広中飛、羽月投ゴロ、安部三振
◆５回（広２、巨３）
【広】鈴木誠右越二塁打、坂倉の右前安打で鈴木誠三進、クロン三振、林の左前安打で鈴木誠生還、坂倉一挙三進、宇草の遊ゴロで坂倉生還、林二進、大瀬良三ゴロ
【巨】若林右中間二塁打、吉川の二ゴロで若林三進、炭谷の中前安打で若林生還、戸郷スリーバント失敗で三振、梶谷の左前安打で炭谷二進、ウィーラーの右越二塁打で炭谷、梶谷ともに生還、丸の遊撃内野安打でウィーラー二進、岡本和投ゴロ
◆６回（両軍０）
【広】田中広中前安打、羽月の三塁前バントで田中広二進、安部の二ゴロで田中広三進、鈴木誠四球、坂倉四球で鈴木誠二進、クロン一邪飛
【巨】スモーク二飛、若林四球、吉川の左前安打で若林二進、炭谷右飛、戸郷の代打松原二ゴロ
◆７回（広０、巨３）
【広】（投手野上）林中前安打、（代走曽根）宇草のとき１ボールの２球目から投手高梨、宇草三振、大瀬良の代打長野のとき曽根二盗、長野一飛、田中広四球、羽月の代打中村奨遊ゴロ
【巨】（投手コルニエル、三塁曽根、中堅長野）梶谷左飛、ウィーラー三振、丸四球、岡本和右越１０号２ラン、スモーク右越４号本塁打、若林三振
◆８回（広０、巨１）
【広】（投手大江、一塁広岡）安部の代打メヒア三振、鈴木誠、坂倉三振
【巨】（投手）吉川の代打中島一飛、炭谷中飛、広岡左前安打、梶谷の左越二塁打で広岡一挙生還、ウィーラー三振
◆９回（広０、巨×）
【広】（投手ビエイラ、一塁中島、二塁若林、遊撃広岡、左翼亀井、右翼重信）クロン左線二塁打、曽根遊飛、宇草、長野ともに四球で満塁、（投手戸根）田中広中飛、高橋樹の代打堂林右飛