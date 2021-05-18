【巨人】６回２失点の戸郷は約１か月ぶりの３勝目…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人７―２広島（１８日・東京ドーム）

巨人が逆転勝ちで広島を下した。２点を追う５回、炭谷の適時打に加え、ウィーラーが球団６位タイの２２試合連続安打となる２点二塁打を放って逆転。７回には岡本和の右越え１０号２ラン、スモークの日米通算２００号となるソロが飛び出し、２者連続本塁打で突き放した。６回２失点の戸郷は約１か月ぶりの３勝目を挙げた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【広】田中広右飛、羽月三振、安部三邪飛

◆２回（両軍０）

【巨】スモーク一ゴロ、若林二ゴロ、吉川三振

◆３回（両軍０）

【巨】炭谷、戸郷ともに遊ゴロ、梶谷中飛

◆４回（両軍０）

【広】田中広中飛、羽月投ゴロ、安部三振

◆５回（広２、巨３）

◆６回（両軍０）

【巨】スモーク二飛、若林四球、吉川の左前安打で若林二進、炭谷右飛、戸郷の代打松原二ゴロ

◆７回（広０、巨３）

◆８回（広０、巨１）

【広】（投手大江、一塁広岡）安部の代打メヒア三振、鈴木誠、坂倉三振