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【巨人】６回２失点の戸郷は約１か月ぶりの３勝目…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
22試合連続安打を達成したウィーラー（左）と3勝目を挙げた戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
22試合連続安打を達成したウィーラー（左）と3勝目を挙げた戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人７―２広島（１８日・東京ドーム）

　巨人が逆転勝ちで広島を下した。２点を追う５回、炭谷の適時打に加え、ウィーラーが球団６位タイの２２試合連続安打となる２点二塁打を放って逆転。７回には岡本和の右越え１０号２ラン、スモークの日米通算２００号となるソロが飛び出し、２者連続本塁打で突き放した。６回２失点の戸郷は約１か月ぶりの３勝目を挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【広】田中広右飛、羽月三振、安部三邪飛

　【巨】梶谷中前安打、ウィーラー右飛、丸中飛、岡本和三邪飛

  • 1回無死、梶谷隆幸が中前安打（投手・大瀬良大地、捕手・坂倉将吾）（カメラ・相川　和寛）

    1回無死、梶谷隆幸が中前安打（投手・大瀬良大地、捕手・坂倉将吾）（カメラ・相川　和寛）

　◆２回（両軍０）

　【広】鈴木誠、坂倉、クロン３者連続三振

  • 2回無死、鈴木誠也（手前）に対する戸郷翔征（カメラ・宮崎　亮太）

    2回無死、鈴木誠也（手前）に対する戸郷翔征（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】スモーク一ゴロ、若林二ゴロ、吉川三振

　◆３回（両軍０）

　【広】林二ゴロ、宇草中飛、大瀬良遊直

  • 3回2死、打者・大瀬良大地のファウルボールが一塁ベンチを直撃。驚く巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

    3回2死、打者・大瀬良大地のファウルボールが一塁ベンチを直撃。驚く巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

　【巨】炭谷、戸郷ともに遊ゴロ、梶谷中飛

　◆４回（両軍０）

　【広】田中広中飛、羽月投ゴロ、安部三振

　【巨】ウィーラー右飛、丸右前安打、岡本和の三ゴロで丸二進、スモーク三飛

  • 4回1死、丸佳浩が右前安打（投手・大瀬良大地、捕手・坂倉将吾）（カメラ・相川　和寛）

    4回1死、丸佳浩が右前安打（投手・大瀬良大地、捕手・坂倉将吾）（カメラ・相川　和寛）

　◆５回（広２、巨３）

　【広】鈴木誠右越二塁打、坂倉の右前安打で鈴木誠三進、クロン三振、林の左前安打で鈴木誠生還、坂倉一挙三進、宇草の遊ゴロで坂倉生還、林二進、大瀬良三ゴロ

  • 5回1死一、三塁、林晃汰に先制打を打たれた戸郷翔征（カメラ・橋口　真）

    5回1死一、三塁、林晃汰に先制打を打たれた戸郷翔征（カメラ・橋口　真）

　【巨】若林右中間二塁打、吉川の二ゴロで若林三進、炭谷の中前安打で若林生還、戸郷スリーバント失敗で三振、梶谷の左前安打で炭谷二進、ウィーラーの右越二塁打で炭谷、梶谷ともに生還、丸の遊撃内野安打でウィーラー二進、岡本和投ゴロ

  • 5回に逆転の適時二塁打を放ちナインにハイタッチで迎えられるウィーラー（カメラ・中島　傑）

    5回に逆転の適時二塁打を放ちナインにハイタッチで迎えられるウィーラー（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

【広】田中広中前安打、羽月の三塁前バントで田中広二進、安部の二ゴロで田中広三進、鈴木誠四球、坂倉四球で鈴木誠二進、クロン一邪飛

  • 6回2死満塁、クロン（左）を一邪飛に打ち取りグラブをたたいて喜ぶ戸郷翔征（カメラ・宮崎　亮太）

    6回2死満塁、クロン（左）を一邪飛に打ち取りグラブをたたいて喜ぶ戸郷翔征（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】スモーク二飛、若林四球、吉川の左前安打で若林二進、炭谷右飛、戸郷の代打松原二ゴロ

　◆７回（広０、巨３）

　【広】（投手野上）林中前安打、（代走曽根）宇草のとき１ボールの２球目から投手高梨、宇草三振、大瀬良の代打長野のとき曽根二盗、長野一飛、田中広四球、羽月の代打中村奨遊ゴロ

  • 7回表を無失点に抑え、ベンチに戻る高梨雄平（右）と表情を緩める原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

    7回表を無失点に抑え、ベンチに戻る高梨雄平（右）と表情を緩める原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

　【巨】（投手コルニエル、三塁曽根、中堅長野）梶谷左飛、ウィーラー三振、丸四球、岡本和右越１０号２ラン、スモーク右越４号本塁打、若林三振

  • 7回2死一塁、右越え2ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする岡本和真（カメラ・中島　傑）

    7回2死一塁、右越え2ラン本塁打を放ちナインとハイタッチをする岡本和真（カメラ・中島　傑）

　◆８回（広０、巨１）

　【広】（投手大江、一塁広岡）安部の代打メヒア三振、鈴木誠、坂倉三振

【巨】（投手）吉川の代打中島一飛、炭谷中飛、広岡左前安打、梶谷の左越二塁打で広岡一挙生還、ウィーラー三振

  • 8回2死一塁、梶谷隆幸の左中間適時二塁打で広岡大志（右）が生還。迎える原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

    8回2死一塁、梶谷隆幸の左中間適時二塁打で広岡大志（右）が生還。迎える原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

　◆９回（広０、巨×）

　【広】（投手ビエイラ、一塁中島、二塁若林、遊撃広岡、左翼亀井、右翼重信）クロン左線二塁打、曽根遊飛、宇草、長野ともに四球で満塁、（投手戸根）田中広中飛、高橋樹の代打堂林右飛

  • 9回、途中登板の戸根千明（カメラ・橋口　真）

    9回、途中登板の戸根千明（カメラ・橋口　真）

試合詳細
22試合連続安打を達成したウィーラー（左）と3勝目を挙げた戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
1回無死、梶谷隆幸が中前安打（投手・大瀬良大地、捕手・坂倉将吾）（カメラ・相川　和寛）
2回無死、鈴木誠也（手前）に対する戸郷翔征（カメラ・宮崎　亮太）
3回2死、打者・大瀬良大地のファウルボールが一塁ベンチを直撃。驚く巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
4回1死、丸佳浩が右前安打（投手・大瀬良大地、捕手・坂倉将吾）（カメラ・相川　和寛）
5回1死一、三塁、林晃汰に先制打を打たれた戸郷翔征（カメラ・橋口　真）
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