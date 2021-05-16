【巨人】接戦と落とし、首位に今季最大タイの４・５ゲーム差…写真で振り返る阪神戦

暗い雰囲気の巨人ベンチ

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―６阪神（１６日・東京Ｄ）

巨人は４番・岡本和真の先制ソロを含む猛打賞の活躍も、１点届かず敗戦した。先発の今村信貴が３回２失点で降板。４回からマウンドに上がったルーキーの平内龍太はサンズに勝ち越し２ランを許すなど、３安打４失点で１回もたずに敗戦投手となった。打線は、初対戦となった相手先発のアルカンタラの前に６回までに５点を奪ったが、７回以降相手救援陣の前に沈黙。巨人リリーフ陣も５回以降は戸根千明、田中豊樹、野上亮磨、鍵谷陽平、中川皓太が１イニングずついずれも３者凡退に抑える完璧投球を見せたが、打線が援護できなかった。

◆１回（両軍０）

【神】近本左前安打、糸原死球で近本二進、マルテ三ゴロ併殺打で近本三進、佐藤輝二ゴロ

【巨】梶谷左飛、ウィーラー三振、丸中飛

◆２回（神０、巨２）

【神】サンズ右前安打、陽川遊ゴロ併殺打、梅野三ゴロ

◆３回（神２、巨０）

【神】中野右前安打、アルカンタラの一前バントで中野二進、近本の右前安打で中野一挙生還、糸原三振、マルテの遊撃内野安打を吉川悪送球し近本一挙生還、マルテ二進、佐藤輝三振 右中間へ逆転となる適時二塁打を放つ佐藤輝

【巨】梶谷三振、ウィーラー中飛、丸投ゴロ

◆４回（神４、巨０）

【神】（投手平内）サンズ四球、陽川２号右越え２ラン、梅野中飛、中野遊撃内野安打、アルカンタラの投前バントで中野二進、近本の中越二塁打で中野生還、（投手戸根）糸原の中前安打で近本一挙生還、マルテ四球、佐藤輝三振 勝ち越し2ランを打たれた平内

【巨】岡本和中飛、スモーク三振、若林二ゴロ

◆５回（両軍０）

【神】サンズ、陽川ともに三振、梅野投ゴロ

【巨】（二塁山本）吉川三振、大城右飛、戸根の代打香月遊ゴロ

◆６回（神０、巨３）

【神】（投手野上）山本三ゴロ、マルテ、佐藤輝ともに三振

【巨】梶谷右前安打、ウィーラーの左前安打で梶谷二進、丸の右前安打で梶谷一挙生還、ウィーラー二進、岡本和左前安打で満塁、スモーク捕邪飛、若林の二ゴロでウィーラー生還、丸三進、岡本和二封、田中豊の代打松原のとき重盗で丸生還、若林二進、梅野の三塁悪送球で若林三進、松原二ゴロ 左前に安打を放つウィーラー

◆７回（両軍０）

【神】（投手野上）山本三ゴロ、マルテ、佐藤輝ともに三振 7回から登板した野上亮磨

【巨】（投手岩貞）大城の代打中島二ゴロ、香月一ゴロ、梶谷三振

◆８回（両軍０）

【神】（投手鍵谷、捕手炭谷）サンズ右飛、陽川三ゴロ、梅野遊ゴロ

【巨】（投手岩崎、左翼板山）ウィーラー三振、丸一ゴロ、岡本和左中間安打（代走増田大）、スモークのとき増田大二盗失敗

◆９回（両軍０）

【神】（投手中川、三塁増田大）中野三振、岩崎の代打原口遊ゴロ、近本中飛 9回に登板した中川