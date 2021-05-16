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【日本ハム】荒木大輔コーチの隔離期間が終了

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# 日本ハム
荒木大輔コーチ
荒木大輔コーチ

　日本ハムは１６日、新型コロナウイルスの陽性判定を受けていた荒木大輔投手コーチの隔離期間が終了したことを発表した。

　荒木コーチは４日に行ったＰＣＲ検査で陽性判定を受けていた。

荒木大輔コーチ
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