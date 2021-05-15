【巨人】阪神と３．５差　９回２死満塁で野上亮磨踏ん張った…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―３阪神（１５日・東京Ｄ）

巨人が通算２０００試合目となる伝統の一戦を、鮮やかな逆転勝利で飾った。阪神・佐藤輝に２本の適時二塁打を浴び２―３とリードされた５回、スモークが逆転の３号３ラン。首位と３・５ゲーム差に詰めた。

先発・サンチェスは６回１／３を３失点と粘り３勝目を挙げた。

【試合詳細】

◆１回（両軍１）

◆２回（神０、巨１）

【神】ロハス三振、梅野中前安打、中野のとき梅野二盗、中野三振、伊藤将左飛

◆３回（神２、巨０）

【巨】ウィーラー、丸ともに三振、岡本和三ゴロ

◆４回（両軍０）

【神】梅野二ゴロ、中野右飛、伊藤将二ゴロ

◆５回（神０、巨３）

【神】近本二塁内野安打、糸原左飛、マルテ中飛、佐藤輝左飛

◆６回（両軍０）

【神】サンズ三振、ロハス四球、梅野三振、中野の遊ゴロでロハス二封

【巨】吉川、炭谷ともに二ゴロ、サンチェス三振

◆７回（両軍０）

【神】伊藤将の代打原口三ゴロ、（投手高梨）近本一ゴロ、糸原三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手小林、左翼板山、右翼陽川）岡本四球、（代走増田大）スモークの三振のとき増田大二盗、若林の一ゴロで増田大三進、吉川申告敬遠、炭谷三振