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【巨人】阪神と３．５差　９回２死満塁で野上亮磨踏ん張った…試合経過

スポーツ報知
# 巨人

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人５―３阪神（１５日・東京Ｄ）

　巨人が通算２０００試合目となる伝統の一戦を、鮮やかな逆転勝利で飾った。阪神・佐藤輝に２本の適時二塁打を浴び２―３とリードされた５回、スモークが逆転の３号３ラン。首位と３・５ゲーム差に詰めた。

　先発・サンチェスは６回１／３を３失点と粘り３勝目を挙げた。

　【試合詳細】

　◆１回（両軍１）

　【神】近本中前安打、糸原の中前安打で近本二進、マルテの三ゴロ併殺打で近本三進、佐藤輝の左中間二塁打で近本生還、サンズ中飛

  • 1回2死三塁、佐藤輝明に先制適時二塁打を打たれたサンチェス（カメラ・清水　武）

    1回2死三塁、佐藤輝明に先制適時二塁打を打たれたサンチェス（カメラ・清水　武）

　【巨】梶谷右前安打、ウィーラーの左前安打で梶谷二進、丸の一ゴロでウィーラー二封、梶谷三進、岡本和二直、スモークのとき二盗を試みた丸が一、二塁間で挟まれる間に梶谷生還、丸二盗失敗

  • 1回無死一塁、左前安打を放つウィーラー（投手・伊藤将司、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

    1回無死一塁、左前安打を放つウィーラー（投手・伊藤将司、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（神０、巨１）

　【神】ロハス三振、梅野中前安打、中野のとき梅野二盗、中野三振、伊藤将左飛

　【巨】スモーク左前安打、若林の左前安打でスモーク二進、吉川の投ゴロで若林二封、スモーク三進、炭谷の中前安打でスモーク生還、吉川一挙三進、サンチェススリーバント失敗三振、梶谷二ゴロ

  • 2回1死一、三塁、炭谷 銀仁朗の適時打で生還したスモークを迎える岡本和真らナイン（カメラ・清水　武）

    2回1死一、三塁、炭谷 銀仁朗の適時打で生還したスモークを迎える岡本和真らナイン（カメラ・清水　武）

　◆３回（神２、巨０）

　【神】近本左飛、糸原四球、マルテの中前安打で糸原二進、佐藤輝の右中間二塁打で糸原、マルテともに生還、サンズの遊ゴロで佐藤輝三進、ロハス三振

  • 3回1死一、二塁、右中間へ逆転となる適時二塁打を放つ佐藤輝明（投手・サンチェス、捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・竜田　卓）

    3回1死一、二塁、右中間へ逆転となる適時二塁打を放つ佐藤輝明（投手・サンチェス、捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・竜田　卓）

　【巨】ウィーラー、丸ともに三振、岡本和三ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【神】梅野二ゴロ、中野右飛、伊藤将二ゴロ

　【巨】スモーク捕邪飛、若林四球、吉川二飛、炭谷の左翼線安打で若林一挙三進、サンチェス遊ゴロ

  • 4回2死一塁、左前安打を放つ炭谷銀仁朗（投手・伊藤将司、捕手・梅野隆太郎）

    4回2死一塁、左前安打を放つ炭谷銀仁朗（投手・伊藤将司、捕手・梅野隆太郎）

　◆５回（神０、巨３）

　【神】近本二塁内野安打、糸原左飛、マルテ中飛、佐藤輝左飛

　【巨】梶谷左飛、ウィーラー一邪飛、丸右前安打、岡本和の中前安打で丸一挙三進、スモーク左越３号３ラン、若林右飛

  • 5回2死一、三塁、左越えに逆転となる3ラン本塁打を放つスモーク（右奧はバンザイする原辰徳監督）（投手・伊藤将司、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

    5回2死一、三塁、左越えに逆転となる3ラン本塁打を放つスモーク（右奧はバンザイする原辰徳監督）（投手・伊藤将司、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

　◆６回（両軍０）

　【神】サンズ三振、ロハス四球、梅野三振、中野の遊ゴロでロハス二封

　【巨】吉川、炭谷ともに二ゴロ、サンチェス三振

　◆７回（両軍０）

　【神】伊藤将の代打原口三ゴロ、（投手高梨）近本一ゴロ、糸原三振

　【巨】（投手岩貞）梶谷左前安打、ウィーラー二飛、丸三振、岡本和のとき梶谷二盗失敗

  • 7回無死、左前安打を放つ梶谷隆幸（投手・岩貞祐太 、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

    7回無死、左前安打を放つ梶谷隆幸（投手・岩貞祐太 、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

　◆８回（両軍０）

　【神】（投手中川）マルテ三振、佐藤輝右翼線二塁打、サンズ右飛、ロハス三振

  • 8回から登板する中川皓太（カメラ・山崎　賢人）

    8回から登板する中川皓太（カメラ・山崎　賢人）

　【巨】（投手小林、左翼板山、右翼陽川）岡本四球、（代走増田大）スモークの三振のとき増田大二盗、若林の一ゴロで増田大三進、吉川申告敬遠、炭谷三振

　◆９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手鍵谷、一塁ウィーラー、三塁増田大、左翼松原）梅野左翼線二塁打、中野中飛、陽川四球（代走植田）、近本四球で満塁、（投手大江）糸原三振、（投手野上）マルテ遊ゴロ

  • 9回2死満塁のピンチでマウンドに向かった野上亮磨に手を叩いて鼓舞する原辰徳監督（左）（カメラ・竜田　卓）

    9回2死満塁のピンチでマウンドに向かった野上亮磨に手を叩いて鼓舞する原辰徳監督（左）（カメラ・竜田　卓）

試合詳細
1回2死三塁、佐藤輝明に先制適時二塁打を打たれたサンチェス（カメラ・清水　武）
1回無死一塁、左前安打を放つウィーラー（投手・伊藤将司、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）
2回1死一、三塁、炭谷 銀仁朗の適時打で生還したスモークを迎える岡本和真らナイン（カメラ・清水　武）
3回1死一、二塁、右中間へ逆転となる適時二塁打を放つ佐藤輝明（投手・サンチェス、捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・竜田　卓）
4回2死一塁、左前安打を放つ炭谷銀仁朗（投手・伊藤将司、捕手・梅野隆太郎）
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