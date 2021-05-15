【巨人】阪神と３．５差　９回２死満塁で野上亮磨踏ん張った…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―３阪神（１５日・東京Ｄ）
巨人が通算２０００試合目となる伝統の一戦を、鮮やかな逆転勝利で飾った。阪神・佐藤輝に２本の適時二塁打を浴び２―３とリードされた５回、スモークが逆転の３号３ラン。首位と３・５ゲーム差に詰めた。
先発・サンチェスは６回１／３を３失点と粘り３勝目を挙げた。
【試合詳細】
◆１回（両軍１）
【神】近本中前安打、糸原の中前安打で近本二進、マルテの三ゴロ併殺打で近本三進、佐藤輝の左中間二塁打で近本生還、サンズ中飛
【巨】梶谷右前安打、ウィーラーの左前安打で梶谷二進、丸の一ゴロでウィーラー二封、梶谷三進、岡本和二直、スモークのとき二盗を試みた丸が一、二塁間で挟まれる間に梶谷生還、丸二盗失敗
◆２回（神０、巨１）
【神】ロハス三振、梅野中前安打、中野のとき梅野二盗、中野三振、伊藤将左飛
【巨】スモーク左前安打、若林の左前安打でスモーク二進、吉川の投ゴロで若林二封、スモーク三進、炭谷の中前安打でスモーク生還、吉川一挙三進、サンチェススリーバント失敗三振、梶谷二ゴロ
◆３回（神２、巨０）
【神】近本左飛、糸原四球、マルテの中前安打で糸原二進、佐藤輝の右中間二塁打で糸原、マルテともに生還、サンズの遊ゴロで佐藤輝三進、ロハス三振
【巨】ウィーラー、丸ともに三振、岡本和三ゴロ
◆４回（両軍０）
【神】梅野二ゴロ、中野右飛、伊藤将二ゴロ
◆５回（神０、巨３）
【神】近本二塁内野安打、糸原左飛、マルテ中飛、佐藤輝左飛
【巨】梶谷左飛、ウィーラー一邪飛、丸右前安打、岡本和の中前安打で丸一挙三進、スモーク左越３号３ラン、若林右飛
◆６回（両軍０）
【神】サンズ三振、ロハス四球、梅野三振、中野の遊ゴロでロハス二封
【巨】吉川、炭谷ともに二ゴロ、サンチェス三振
◆７回（両軍０）
【神】伊藤将の代打原口三ゴロ、（投手高梨）近本一ゴロ、糸原三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手小林、左翼板山、右翼陽川）岡本四球、（代走増田大）スモークの三振のとき増田大二盗、若林の一ゴロで増田大三進、吉川申告敬遠、炭谷三振
◆９回（神０、巨Ｘ）
【神】（投手鍵谷、一塁ウィーラー、三塁増田大、左翼松原）梅野左翼線二塁打、中野中飛、陽川四球（代走植田）、近本四球で満塁、（投手大江）糸原三振、（投手野上）マルテ遊ゴロ