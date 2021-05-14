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【巨人】阪神に通算８３５敗目、あす伝統の一戦２０００試合目で１０９４勝目を！…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
9回2死二塁、代打・亀井善行（手前）が遊ゴロに倒れゲームセット。阪神に敗れ、肩を落とす巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
9回2死二塁、代打・亀井善行（手前）が遊ゴロに倒れゲームセット。阪神に敗れ、肩を落とす巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

　通算１９９９試合目となった伝統の一戦で、巨人が阪神に逆転負けを喫した。３回に岡本和の犠飛で先制したが、４回に畠がマルテのソロと梅野の適時打で２失点。打線も６安打１得点に終わり、連勝は２で止まった。４連勝とした首位・阪神とのゲーム差は、今季最大の４・５差に拡大。２０００試合目となる１５日の同カードで逆襲を図る。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【神】近本遊飛、糸原三振、マルテ三ゴロ

  • 1回、マウンドに向かう畠世周（カメラ・中島　傑）

    1回、マウンドに向かう畠世周（カメラ・中島　傑）

　【巨】梶谷左前安打、ウィーラーの二ゴロで梶谷二進、丸三振、岡本和二ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【神】佐藤輝三飛、サンズ三振、ロハス二ゴロ

　【巨】スモーク右前安打、若林の投触二ゴロでスモーク二封、吉川の中前安打のとき若林を三塁を狙いタッチアウト、大城遊飛

  • 2回1死一塁、吉川尚輝の中前安打で三塁を狙う若林晃弘（カメラ・中島　傑）

    2回1死一塁、吉川尚輝の中前安打で三塁を狙う若林晃弘（カメラ・中島　傑）

　◆３回（神０、巨１）

　【神】梅野右前安打、中野三振、青柳の投前バントで梅野二進、近本左飛

　【巨】畠三振、梶谷四球、ウィーラーの右前安打で梶谷三進、丸の四球で満塁、岡本和の左飛で梶谷生還、ウィーラー三進、スモーク遊ゴロ

  • 3回1死満塁、岡本和真の左犠飛で三塁から生還する梶谷隆幸（右は梅野隆太郎）

    3回1死満塁、岡本和真の左犠飛で三塁から生還する梶谷隆幸（右は梅野隆太郎）

　◆４回（神２、巨０）

　【神】糸原右飛、マルテ右越本塁打、佐藤輝右中間二塁打、サンズの中前安打で佐藤輝三進、ロハス三振、梅野の中前安打で佐藤輝生還、サンズ三進、中野の申告敬遠で満塁、青柳三ゴロ

  • 4回1死、マルテ（手前）に同点ソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）

    4回1死、マルテ（手前）に同点ソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）

　【巨】若林一ゴロ、吉川右前安打、大城遊飛、畠三振

　◆５回（両軍０）

　【神】近本投ゴロ、糸原二ゴロ、マルテ遊ゴロ

　【巨】梶谷一ゴロ、ウィーラー右飛、丸三振

　◆６回（両軍０）

　【神】佐藤輝中飛、サンズ三ゴロ、ロハス三振

　【巨】岡本和右飛、スモーク二ゴロ、若林右飛

　◆７回（両軍０）

　【神】梅野右飛、中野一ゴロ、青柳遊撃内野安打、近本三ゴロ

　【巨】吉川二直、大城三振、畠の代打香月遊飛

  • 7回2死、代打で出場した香月一也だったが遊飛に打ち取られる

    7回2死、代打で出場した香月一也だったが遊飛に打ち取られる

　◆８回（両軍０）

　【神】（投手高梨、捕手岸田）糸原三振、マルテ中越二塁打、（代走植田）佐藤輝三振、サンズ申告敬遠（一塁代走板山）ロハス捕邪飛

  • 8回2死一、二塁、ロハス・ジュニアの捕邪飛で交錯する岸田行倫 （左）とジャスティン・スモーク（カメラ・橋口　真）

    8回2死一、二塁、ロハス・ジュニアの捕邪飛で交錯する岸田行倫 （左）とジャスティン・スモーク（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手岩崎、一塁陽川、二塁山本、左翼植田、右翼板山）梶谷中飛、ウィーラー四球、（代走増田大）丸の代打中島右飛、岡本和三ゴロ

　◆９回（両軍０）

　【神】（投手鍵谷、左翼増田大、中堅松原）梅野一ゴロ、中野左飛、陽川捕邪飛

　【巨】（投手スアレス）スモーク左前安打、（代走重信）若林の三振のとき重信二盗、吉川三振、岸田の代打亀井遊ゴロ

  • 9回2死二塁、代打・亀井善行が遊ゴロに倒れゲームセット

    9回2死二塁、代打・亀井善行が遊ゴロに倒れゲームセット

試合詳細
9回2死二塁、代打・亀井善行（手前）が遊ゴロに倒れゲームセット。阪神に敗れ、肩を落とす巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
1回、マウンドに向かう畠世周（カメラ・中島　傑）
2回1死一塁、吉川尚輝の中前安打で三塁を狙う若林晃弘（カメラ・中島　傑）
3回1死満塁、岡本和真の左犠飛で三塁から生還する梶谷隆幸（右は梅野隆太郎）
4回1死、マルテ（手前）に同点ソロ本塁打を打たれた畠世周（カメラ・中島　傑）
7回2死、代打で出場した香月一也だったが遊飛に打ち取られる
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