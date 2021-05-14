【巨人】阪神に通算８３５敗目、あす伝統の一戦２０００試合目で１０９４勝目を！…試合経過

通算１９９９試合目となった伝統の一戦で、巨人が阪神に逆転負けを喫した。３回に岡本和の犠飛で先制したが、４回に畠がマルテのソロと梅野の適時打で２失点。打線も６安打１得点に終わり、連勝は２で止まった。４連勝とした首位・阪神とのゲーム差は、今季最大の４・５差に拡大。２０００試合目となる１５日の同カードで逆襲を図る。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】梶谷左前安打、ウィーラーの二ゴロで梶谷二進、丸三振、岡本和二ゴロ

◆２回（両軍０）

【神】佐藤輝三飛、サンズ三振、ロハス二ゴロ

◆３回（神０、巨１）

【神】梅野右前安打、中野三振、青柳の投前バントで梅野二進、近本左飛

◆４回（神２、巨０）

【巨】若林一ゴロ、吉川右前安打、大城遊飛、畠三振

◆５回（両軍０）

【神】近本投ゴロ、糸原二ゴロ、マルテ遊ゴロ

【巨】梶谷一ゴロ、ウィーラー右飛、丸三振

◆６回（両軍０）

【神】佐藤輝中飛、サンズ三ゴロ、ロハス三振

【巨】岡本和右飛、スモーク二ゴロ、若林右飛

◆７回（両軍０）

【神】梅野右飛、中野一ゴロ、青柳遊撃内野安打、近本三ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手岩崎、一塁陽川、二塁山本、左翼植田、右翼板山）梶谷中飛、ウィーラー四球、（代走増田大）丸の代打中島右飛、岡本和三ゴロ

◆９回（両軍０）