【巨人】阪神に通算８３５敗目、あす伝統の一戦２０００試合目で１０９４勝目を！…試合経過

通算１９９９試合目となった伝統の一戦で、巨人が阪神に逆転負けを喫した。３回に岡本和の犠飛で先制したが、４回に畠がマルテのソロと梅野の適時打で２失点。打線も６安打１得点に終わり、連勝は２で止まった。４連勝とした首位・阪神とのゲーム差は、今季最大の４・５差に拡大。２０００試合目となる１５日の同カードで逆襲を図る。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】梶谷左前安打、ウィーラーの二ゴロで梶谷二進、丸三振、岡本和二ゴロ
◆２回（両軍０）
【神】佐藤輝三飛、サンズ三振、ロハス二ゴロ
◆３回（神０、巨１）
【神】梅野右前安打、中野三振、青柳の投前バントで梅野二進、近本左飛
【巨】畠三振、梶谷四球、ウィーラーの右前安打で梶谷三進、丸の四球で満塁、岡本和の左飛で梶谷生還、ウィーラー三進、スモーク遊ゴロ
◆４回（神２、巨０）
【神】糸原右飛、マルテ右越本塁打、佐藤輝右中間二塁打、サンズの中前安打で佐藤輝三進、ロハス三振、梅野の中前安打で佐藤輝生還、サンズ三進、中野の申告敬遠で満塁、青柳三ゴロ
【巨】若林一ゴロ、吉川右前安打、大城遊飛、畠三振
◆５回（両軍０）
【神】近本投ゴロ、糸原二ゴロ、マルテ遊ゴロ
【巨】梶谷一ゴロ、ウィーラー右飛、丸三振
◆６回（両軍０）
【神】佐藤輝中飛、サンズ三ゴロ、ロハス三振
【巨】岡本和右飛、スモーク二ゴロ、若林右飛
◆７回（両軍０）
【神】梅野右飛、中野一ゴロ、青柳遊撃内野安打、近本三ゴロ
◆８回（両軍０）
【神】（投手高梨、捕手岸田）糸原三振、マルテ中越二塁打、（代走植田）佐藤輝三振、サンズ申告敬遠（一塁代走板山）ロハス捕邪飛
【巨】（投手岩崎、一塁陽川、二塁山本、左翼植田、右翼板山）梶谷中飛、ウィーラー四球、（代走増田大）丸の代打中島右飛、岡本和三ゴロ
◆９回（両軍０）
【神】（投手鍵谷、左翼増田大、中堅松原）梅野一ゴロ、中野左飛、陽川捕邪飛