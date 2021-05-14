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【ＤｅＮＡ】育成選手のディアス、スターリン、デラロサをＢＣ神奈川に派遣
2021年5月14日 16時38分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
# ＤｅＮＡ
DeNAのスターリン・コルデロ（球団提供）
ＤｅＮＡは１４日、Ｙ・ディアス投手、Ｓ・スターリン投手、Ｆ・デラロサ内野手の育成３選手をＢＣ神奈川に派遣すると発表した。
派遣期間はＢＣリーグのプレーオフを含むシーズン終了まで。
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