八村塁、渡辺雄太らバスケ五輪代表候補２０人が選出

バスケットボール男子日本代表のフリオ・ラマス監督は１４日、オンラインで会見し、東京五輪の代表候補選手２０人を発表。ＮＢＡでプレーする八村塁（ウィザーズ）、渡辺雄太（ラプターズ）、豪州のメルボルン・ユナイテッドで活躍する馬場雄大などが選出された。最終的には１２人に絞られる。

シーズンが終了した選手は、２５日からトレーニング合宿に参加。６月５日から本格的な強化合宿がスタートする。６月１３～２０日はアジアカップ予選出場のため、フィリピン遠征で６月下旬から複数の強化試合を実施予定としている。

以下、候補選手

▽ポイントガード

富樫勇樹（千葉）、安藤誓哉（Ａ東京）、篠山竜青（川崎）、ベンドラメ礼生（ＳＲ渋谷）

▽シューティングガード

辻直人（川崎）、安藤周人（名古屋Ｄ）、田中大貴（Ａ東京）、金丸晃輔（三河）比江島慎（宇都宮）

▽スモールフォワード

チェンバースアキ（横浜）、張本天傑（名古屋Ｄ）、渡辺雄太（ラプターズ）、馬場雄大（メルボルン・ユナイテッド）、八村塁（ウィザーズ）

▽パワーフォワード

竹内公輔（宇都宮）、竹内譲次（Ａ東京）、エドワーズギャビン（千葉）ロシタライアン（宇都宮）、渡辺飛勇（カリフォルニア大学デービス校大学院１年）

▽センター

シェーファーアヴィ幸樹（三河）