【巨人】序盤と終盤に両軍得点　岡本和真が初回先制打＆９回引き分け２ランの３打点…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―５巨人（１２日・横浜）
これが巨人の４番だ！ 岡本和が土壇場でチームを救った。３―５と敗色濃厚の９回２死一塁、ＤｅＮＡの守護神・三嶋からバックスクリーン右へ同点の８号２ラン。
初回の先制打と合わせ３打点の活躍で、引き分けに持ち込んだ。
【試合詳細】
◆１回（巨３、Ｄ０）
【巨】梶谷遊撃内野安打、ウィーラー中飛、丸四球で梶谷二進、岡本和の中前安打で梶谷一挙生還、丸二進、中島の左前安打で満塁、若林の中犠飛で丸生還、吉川の右前安打で岡本和一挙生還、中島二進、大城三振
【Ｄ】桑原、大和ともに遊ゴロ、オースティン三振
◆２回（巨０、Ｄ２）
【巨】高橋三振、梶谷死球、ウィーラーのとき梶谷二盗失敗、ウィーラー三直
◆３回（両軍０）
【Ｄ】浜口投ゴロ、桑原右飛、大和左前安打、オースティン右飛
◆４回（両軍０）
【巨】大城中飛、高橋四球、梶谷三振、ウィーラーの三ゴロで高橋二封
【Ｄ】佐野一ゴロ、ソト右飛、牧中飛
◆５回（両軍０）
【巨】丸四球、岡本和遊ゴロ併殺打、中島中飛
◆６回（両軍０）
【巨】若林三振、吉川遊ゴロ、大城四球、高橋二ゴロ
◆７回（両軍０）
【Ｄ】（左翼重信）嶺井の代打関根捕飛、浜口の代打山下遊直、桑原三振
◆８回（巨０、Ｄ３）
【巨】（投手石田、捕手戸柱）中島三振、若林左中間二塁打、吉川の代打スモーク申告敬遠、（一塁走者代走松原）大城の代打広岡、野上の代打香月ともに三振
【Ｄ】（投手鍵谷、捕手炭谷、遊撃広岡）大和の代打神里遊飛、オースティン四球、（投手高梨）佐野三振、ソト右中間３号２ラン、（投手井納）牧左越８号本塁打、宮崎左
◆９回（巨２、Ｄ０）
【巨】（投手三嶋、一塁中井、遊撃田中俊、左翼乙坂、右翼神里）梶谷三振、重信三ゴロ、丸右前安打、岡本和右中間８号２ラン、中島投ゴロ
【Ｄ】（投手中川）戸柱の代打知野右飛、中井三振、桑原二塁内野安打、神里三振