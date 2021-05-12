【巨人】序盤と終盤に両軍得点　岡本和真が初回先制打＆９回引き分け２ランの３打点…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―５巨人（１２日・横浜）

これが巨人の４番だ！ 岡本和が土壇場でチームを救った。３―５と敗色濃厚の９回２死一塁、ＤｅＮＡの守護神・三嶋からバックスクリーン右へ同点の８号２ラン。

初回の先制打と合わせ３打点の活躍で、引き分けに持ち込んだ。

【試合詳細】

◆１回（巨３、Ｄ０）

【Ｄ】桑原、大和ともに遊ゴロ、オースティン三振

◆２回（巨０、Ｄ２）

【巨】高橋三振、梶谷死球、ウィーラーのとき梶谷二盗失敗、ウィーラー三直

◆３回（両軍０）

【Ｄ】浜口投ゴロ、桑原右飛、大和左前安打、オースティン右飛

◆４回（両軍０）

【巨】大城中飛、高橋四球、梶谷三振、ウィーラーの三ゴロで高橋二封

【Ｄ】佐野一ゴロ、ソト右飛、牧中飛

◆５回（両軍０）

【巨】丸四球、岡本和遊ゴロ併殺打、中島中飛

◆６回（両軍０）

【巨】若林三振、吉川遊ゴロ、大城四球、高橋二ゴロ

◆７回（両軍０）

【Ｄ】（左翼重信）嶺井の代打関根捕飛、浜口の代打山下遊直、桑原三振

◆８回（巨０、Ｄ３）

【巨】（投手石田、捕手戸柱）中島三振、若林左中間二塁打、吉川の代打スモーク申告敬遠、（一塁走者代走松原）大城の代打広岡、野上の代打香月ともに三振

◆９回（巨２、Ｄ０）