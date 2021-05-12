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【巨人】序盤と終盤に両軍得点　岡本和真が初回先制打＆９回引き分け２ランの３打点…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
9回2死一塁、右中間への同点の8号2ラン本塁打を放った岡本和真（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
9回2死一塁、右中間への同点の8号2ラン本塁打を放った岡本和真（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ５―５巨人（１２日・横浜）

　これが巨人の４番だ！　岡本和が土壇場でチームを救った。３―５と敗色濃厚の９回２死一塁、ＤｅＮＡの守護神・三嶋からバックスクリーン右へ同点の８号２ラン。

　初回の先制打と合わせ３打点の活躍で、引き分けに持ち込んだ。

　【試合詳細】

　◆１回（巨３、Ｄ０）

　【巨】梶谷遊撃内野安打、ウィーラー中飛、丸四球で梶谷二進、岡本和の中前安打で梶谷一挙生還、丸二進、中島の左前安打で満塁、若林の中犠飛で丸生還、吉川の右前安打で岡本和一挙生還、中島二進、大城三振

  • 1回2死一、二塁、右前適時打を放つ吉川尚輝（カメラ・山崎　賢人）

    1回2死一、二塁、右前適時打を放つ吉川尚輝（カメラ・山崎　賢人）

　【Ｄ】桑原、大和ともに遊ゴロ、オースティン三振

　◆２回（巨０、Ｄ２）

　【巨】高橋三振、梶谷死球、ウィーラーのとき梶谷二盗失敗、ウィーラー三直

　【Ｄ】佐野二ゴロ、ソト三振、牧中前安打、宮崎中越３号２ラン、嶺井遊ゴロ

  • 2回2死一塁、宮崎敏郎（手前）に2ラン本塁打を浴び悔しげな表情の高橋優貴（カメラ・山崎　賢人）

    2回2死一塁、宮崎敏郎（手前）に2ラン本塁打を浴び悔しげな表情の高橋優貴（カメラ・山崎　賢人）

　◆３回（両軍０）

　【巨】丸中飛、岡本和中前安打、中島三振、若林四球で岡本和二進、吉川中飛

  • 3回1死、中前安打を放つ岡本和真（捕手・嶺井博希）（カメラ・山崎　賢人）

    3回1死、中前安打を放つ岡本和真（捕手・嶺井博希）（カメラ・山崎　賢人）

　【Ｄ】浜口投ゴロ、桑原右飛、大和左前安打、オースティン右飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】大城中飛、高橋四球、梶谷三振、ウィーラーの三ゴロで高橋二封

　【Ｄ】佐野一ゴロ、ソト右飛、牧中飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】丸四球、岡本和遊ゴロ併殺打、中島中飛

　【Ｄ】宮崎右前安打、嶺井の三ゴロで宮崎二進、浜口三直、桑原遊ゴロ

  • 5回、無失点に抑えグラブを叩きベンチに戻る高橋優貴（カメラ・中島　傑）

    5回、無失点に抑えグラブを叩きベンチに戻る高橋優貴（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

　【巨】若林三振、吉川遊ゴロ、大城四球、高橋二ゴロ

　【Ｄ】大和、オースティンともに四球で一、二塁、佐野三振、ソト一飛、牧四球で満塁、（投手野上）宮崎中飛

  • 6回1死一、二塁、ネフタリ・ソトの一飛で打球を指さす先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）

    6回1死一、二塁、ネフタリ・ソトの一飛で打球を指さす先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）

　◆７回（両軍０）

　【巨】梶谷遊飛、ウィーラー中前安打、（丸の二球目のとき代走重信）丸中飛、岡本和遊ゴロ

  • 7回1死、中前打を放つゼラス・ウィーラー（カメラ・関口　俊明）

    7回1死、中前打を放つゼラス・ウィーラー（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】（左翼重信）嶺井の代打関根捕飛、浜口の代打山下遊直、桑原三振

　◆８回（巨０、Ｄ３）

　【巨】（投手石田、捕手戸柱）中島三振、若林左中間二塁打、吉川の代打スモーク申告敬遠、（一塁走者代走松原）大城の代打広岡、野上の代打香月ともに三振

　【Ｄ】（投手鍵谷、捕手炭谷、遊撃広岡）大和の代打神里遊飛、オースティン四球、（投手高梨）佐野三振、ソト右中間３号２ラン、（投手井納）牧左越８号本塁打、宮崎左

  • 8回2死一塁、ソト（奥）に逆転の右越え2ランを浴びガックリと肩を落とす高梨雄平（カメラ・山崎　賢人）

    8回2死一塁、ソト（奥）に逆転の右越え2ランを浴びガックリと肩を落とす高梨雄平（カメラ・山崎　賢人）

　◆９回（巨２、Ｄ０）

　【巨】（投手三嶋、一塁中井、遊撃田中俊、左翼乙坂、右翼神里）梶谷三振、重信三ゴロ、丸右前安打、岡本和右中間８号２ラン、中島投ゴロ

  • 9回2死一塁、同点の中越え2ランを放ちガッツポーズする岡本和真（手前）（カメラ・山崎　賢人）

    9回2死一塁、同点の中越え2ランを放ちガッツポーズする岡本和真（手前）（カメラ・山崎　賢人）

　【Ｄ】（投手中川）戸柱の代打知野右飛、中井三振、桑原二塁内野安打、神里三振

9回2死一塁、右中間への同点の8号2ラン本塁打を放った岡本和真（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
1回2死一、二塁、右前適時打を放つ吉川尚輝（カメラ・山崎　賢人）
2回2死一塁、宮崎敏郎（手前）に2ラン本塁打を浴び悔しげな表情の高橋優貴（カメラ・山崎　賢人）
3回1死、中前安打を放つ岡本和真（捕手・嶺井博希）（カメラ・山崎　賢人）
5回、無失点に抑えグラブを叩きベンチに戻る高橋優貴（カメラ・中島　傑）
6回1死一、二塁、ネフタリ・ソトの一飛で打球を指さす先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）
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