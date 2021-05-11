【巨人】新二遊間コンビがキャプテン坂本の不在埋めた！９回２者連続アーチ…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―４巨人（１１日・横浜）

巨人が伏兵の連弾で連勝を決めた。同点の９回、６番若林、７番吉川がＤｅＮＡの守護神・三嶋から２者連続本塁打。若林が右翼ポール際にたたき込むと、吉川はバックスクリーン左に運んだ。キャプテン坂本が右手親指骨折で離脱。不在を埋める新二遊間コンビが、大きな１勝をもたらした。

【試合詳細】

◆１回（両軍１）

◆２回（両軍０）

【巨】若林遊ゴロ、吉川四球、大城の遊ゴロで吉川二進、戸郷三振

【Ｄ】ソト左中間二塁打、宮崎の一ゴロでソト三進、嶺井の二ゴロでソト本塁狙うもタッチアウト、大貫四球で嶺井二進、桑原中飛

◆３回（両軍０）

【巨】梶谷、ウィーラー、丸三者連続三振

◆４回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】ソト四球、宮崎捕邪飛、嶺井三飛、大貫三振

◆５回（巨０、Ｄ１）

【巨】梶谷右中間二塁打、ウィーラーの二ゴロで梶谷三進、丸一ゴロ、岡本和三振

◆６回（両軍０）

【巨】スモーク右飛、若林遊飛、吉川一ゴロ

【Ｄ】宮崎左飛、嶺井一邪飛、大貫の代打乙坂二ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】（投手エスコバー）大城一ゴロ、戸郷の代打広岡三振、梶谷投ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手山崎）ウィーラー左前安打、（代走増田大）丸の一直で一塁走者増田大戻れず併殺、岡本和二飛