【巨人】新二遊間コンビがキャプテン坂本の不在埋めた！９回２者連続アーチ…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―４巨人（１１日・横浜）
巨人が伏兵の連弾で連勝を決めた。同点の９回、６番若林、７番吉川がＤｅＮＡの守護神・三嶋から２者連続本塁打。若林が右翼ポール際にたたき込むと、吉川はバックスクリーン左に運んだ。キャプテン坂本が右手親指骨折で離脱。不在を埋める新二遊間コンビが、大きな１勝をもたらした。
【試合詳細】
◆１回（両軍１）
【Ｄ】桑原中前安打、田中俊のとき桑原二盗失敗、田中俊左飛、オースティン左越６号本塁打、佐野四球、牧の三ゴロで佐野二封
◆２回（両軍０）
【巨】若林遊ゴロ、吉川四球、大城の遊ゴロで吉川二進、戸郷三振
【Ｄ】ソト左中間二塁打、宮崎の一ゴロでソト三進、嶺井の二ゴロでソト本塁狙うもタッチアウト、大貫四球で嶺井二進、桑原中飛
◆３回（両軍０）
【巨】梶谷、ウィーラー、丸三者連続三振
◆４回（巨１、Ｄ０）
【Ｄ】ソト四球、宮崎捕邪飛、嶺井三飛、大貫三振
◆５回（巨０、Ｄ１）
【巨】梶谷右中間二塁打、ウィーラーの二ゴロで梶谷三進、丸一ゴロ、岡本和三振
【Ｄ】桑原四球、田中俊の投前バントで桑原二進、オースティンの左前安打で桑原一挙生還、佐野の投手強襲安打でオースティン二進、牧三振、ソト三ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】スモーク右飛、若林遊飛、吉川一ゴロ
【Ｄ】宮崎左飛、嶺井一邪飛、大貫の代打乙坂二ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】（投手エスコバー）大城一ゴロ、戸郷の代打広岡三振、梶谷投ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手山崎）ウィーラー左前安打、（代走増田大）丸の一直で一塁走者増田大戻れず併殺、岡本和二飛
◆９回（巨２、Ｄ０）