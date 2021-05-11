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【巨人】新二遊間コンビがキャプテン坂本の不在埋めた！９回２者連続アーチ…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
勝利し歓声に応える若林晃弘（カメラ・中島　傑）
勝利し歓声に応える若林晃弘（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ２―４巨人（１１日・横浜）

　巨人が伏兵の連弾で連勝を決めた。同点の９回、６番若林、７番吉川がＤｅＮＡの守護神・三嶋から２者連続本塁打。若林が右翼ポール際にたたき込むと、吉川はバックスクリーン左に運んだ。キャプテン坂本が右手親指骨折で離脱。不在を埋める新二遊間コンビが、大きな１勝をもたらした。

　【試合詳細】

　◆１回（両軍１）

　【巨】梶谷左越二塁打、ウィーラーの右越二塁打で梶谷生還、丸右飛、岡本和中飛、スモーク三振

  • １回無死二塁、先制の右越え適時二塁打を放ち、二塁でガッツポーズをするゼラス・ウィーラー（カメラ・関口　俊明）

    １回無死二塁、先制の右越え適時二塁打を放ち、二塁でガッツポーズをするゼラス・ウィーラー（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】桑原中前安打、田中俊のとき桑原二盗失敗、田中俊左飛、オースティン左越６号本塁打、佐野四球、牧の三ゴロで佐野二封

  • １回２死一塁、マウンドの戸郷翔征の肩に手をやり声をかける捕手・大城卓三（カメラ・竜田　卓）

    １回２死一塁、マウンドの戸郷翔征の肩に手をやり声をかける捕手・大城卓三（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（両軍０）

　【巨】若林遊ゴロ、吉川四球、大城の遊ゴロで吉川二進、戸郷三振

　【Ｄ】ソト左中間二塁打、宮崎の一ゴロでソト三進、嶺井の二ゴロでソト本塁狙うもタッチアウト、大貫四球で嶺井二進、桑原中飛

　◆３回（両軍０）

　【巨】梶谷、ウィーラー、丸三者連続三振

　【Ｄ】田中俊中飛、オースティン四球、佐野の二ゴロでオースティン二進、牧三ゴロ

  • ３回を投げ終え大城卓三（右）と話をする戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    ３回を投げ終え大城卓三（右）と話をする戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆４回（巨１、Ｄ０）

　【巨】岡本和一飛、スモーク右越２号本塁打、若林遊ゴロ、吉川左翼線二塁打、大城申告敬遠で一、二塁、戸郷三振

  • ４回１死、勝ち越しの右越え２号ソロ本塁打を放ったジャスティン・スモーク（カメラ・関口　俊明）

    ４回１死、勝ち越しの右越え２号ソロ本塁打を放ったジャスティン・スモーク（カメラ・関口　俊明）

　【Ｄ】ソト四球、宮崎捕邪飛、嶺井三飛、大貫三振

　◆５回（巨０、Ｄ１）

　【巨】梶谷右中間二塁打、ウィーラーの二ゴロで梶谷三進、丸一ゴロ、岡本和三振

　【Ｄ】桑原四球、田中俊の投前バントで桑原二進、オースティンの左前安打で桑原一挙生還、佐野の投手強襲安打でオースティン二進、牧三振、ソト三ゴロ

  • ５回１死二塁、オースティン（左）に左前適時打を打たれた戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    ５回１死二塁、オースティン（左）に左前適時打を打たれた戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

　【巨】スモーク右飛、若林遊飛、吉川一ゴロ

　【Ｄ】宮崎左飛、嶺井一邪飛、大貫の代打乙坂二ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手エスコバー）大城一ゴロ、戸郷の代打広岡三振、梶谷投ゴロ

　【Ｄ】（投手野上）桑原左前安打、田中俊の投前バントで桑原二進、オースティン四球で一、二塁、佐野の一ゴロで二、三塁、牧右飛

  • ７回から２番手でマウンドに上がった野上亮磨（カメラ・中島　傑）

    ７回から２番手でマウンドに上がった野上亮磨（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手山崎）ウィーラー左前安打、（代走増田大）丸の一直で一塁走者増田大戻れず併殺、岡本和二飛

　【Ｄ】（投手鍵谷、左翼増田大）ソト三振、宮崎二ゴロ、嶺井三振

  • ８回から３番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ８回から３番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　◆９回（巨２、Ｄ０）

　【巨】（投手三嶋）スモーク三振、若林右越１号本塁打、吉川中越３号本塁打、大城二ゴロ、鍵谷の代打亀井中飛

  • ９回１死、若林晃弘が右越えに勝ち越しソロ本塁打を放ちベンチで興奮した様子の原辰徳監督ら

    ９回１死、若林晃弘が右越えに勝ち越しソロ本塁打を放ちベンチで興奮した様子の原辰徳監督ら

　【Ｄ】（投手中川、一塁若林、二塁吉川、遊撃増田大、左翼重信）三嶋の代打中井遊ゴロ、桑原三ゴロ、田中俊の代打関根三振

  • ９回を抑えた中川皓太（左）をねぎらう捕手・大城卓三

    ９回を抑えた中川皓太（左）をねぎらう捕手・大城卓三

試合経過
勝利し歓声に応える若林晃弘（カメラ・中島　傑）
１回無死二塁、先制の右越え適時二塁打を放ち、二塁でガッツポーズをするゼラス・ウィーラー（カメラ・関口　俊明）
１回２死一塁、マウンドの戸郷翔征の肩に手をやり声をかける捕手・大城卓三（カメラ・竜田　卓）
３回を投げ終え大城卓三（右）と話をする戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
４回１死、勝ち越しの右越え２号ソロ本塁打を放ったジャスティン・スモーク（カメラ・関口　俊明）
５回１死二塁、オースティン（左）に左前適時打を打たれた戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
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