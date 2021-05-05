【巨人】サンチェス２勝目　５投手で完封リレー…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―４巨人（５日・マツダ）

巨人は投打がかみ合い快勝した。４回に中島宏之の中犠飛で１点を先取。７回には１死一塁から炭谷銀仁朗の打ち上げた当たりが、中堅手・羽月が見失う形となって前にポトリと落ちて安打に。これで走者・丸佳浩が一塁から一気に生還してラッキーな形で加点。９回には岡本和真の四球、中島宏之の右前打などで２死二、三塁から代打・亀井善行が左越え２点適時二塁打でリードを広げた。

先発のサンチェスが７回無失点で、４月１３日の中日戦（東京Ｄ）以来となる２勝目。８回以降は高梨雄平、桜井俊貴、大江竜聖、鍵谷陽平の４投手の無失点リレーで守り切った。

広島は打線がつながらず６連敗を喫した。

◇１回（両軍０）

◇２回（両軍０）

【巨】中島二飛、丸左飛、若林遊撃内野安打、炭谷のとき若林二盗失敗

【広】松山中飛、西川二ゴロ、安部左飛

◇３回（両軍０）

【巨】炭谷三振、サンチェス右飛、梶谷捕ゴロ

【広】石原遊ゴロ、小園右翼線三塁打、高橋昂三振、菊池涼一飛

◇４回（巨１、広０）

◇５回（両軍０）

【巨】若林三振、炭谷左飛、サンチェス三振

【広】安部遊ゴロ、石原中前安打、小園右飛、高橋昂の遊ゴロで石原二封

◇６回（両軍０）

【広】菊池涼中飛、羽月左前安打、鈴木誠のとき羽月二盗、鈴木誠右飛、松山捕ゴロ

◇７回（巨１、広０）

【広】西川遊ゴロ、安部中飛、石原中前安打、小園中飛

◇８回（両軍０）

【巨】（投手コルニエル）梶谷投ゴロ、坂本四球（代走増田大）、ウィーラー遊ゴロ併殺打

◇９回（巨２、広０）