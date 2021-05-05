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【巨人】サンチェス２勝目　５投手で完封リレー…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
広島に快勝しハイタッチする鍵谷陽平（中）ら巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）
広島に快勝しハイタッチする鍵谷陽平（中）ら巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島０―４巨人（５日・マツダ）

　巨人は投打がかみ合い快勝した。４回に中島宏之の中犠飛で１点を先取。７回には１死一塁から炭谷銀仁朗の打ち上げた当たりが、中堅手・羽月が見失う形となって前にポトリと落ちて安打に。これで走者・丸佳浩が一塁から一気に生還してラッキーな形で加点。９回には岡本和真の四球、中島宏之の右前打などで２死二、三塁から代打・亀井善行が左越え２点適時二塁打でリードを広げた。

　先発のサンチェスが７回無失点で、４月１３日の中日戦（東京Ｄ）以来となる２勝目。８回以降は高梨雄平、桜井俊貴、大江竜聖、鍵谷陽平の４投手の無失点リレーで守り切った。

　広島は打線がつながらず６連敗を喫した。

◇１回（両軍０）

　【巨】梶谷遊飛、坂本三ゴロ、ウィーラー四球、岡本和三振

  • 初回２死一塁、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・宮崎　亮太）

    初回２死一塁、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・宮崎　亮太）

　【広】菊池涼中前安打、羽月の捕ゴロで菊池涼二封、鈴木誠遊ゴロ併殺打

  • 初回１死一塁、鈴木誠也（右）を併殺に打ち取るサンチェス（カメラ・宮崎　亮太）

    初回１死一塁、鈴木誠也（右）を併殺に打ち取るサンチェス（カメラ・宮崎　亮太）

◇２回（両軍０）

　【巨】中島二飛、丸左飛、若林遊撃内野安打、炭谷のとき若林二盗失敗

　【広】松山中飛、西川二ゴロ、安部左飛

◇３回（両軍０）

　【巨】炭谷三振、サンチェス右飛、梶谷捕ゴロ

　【広】石原遊ゴロ、小園右翼線三塁打、高橋昂三振、菊池涼一飛

◇４回（巨１、広０）

　【巨】坂本左前安打、ウィーラーの右中間二塁打で坂本三進、岡本和三振、中島の中犠飛で坂本生還、丸二飛

  • ４回１死二、三塁、中島宏之が先制中犠飛を放つ

    ４回１死二、三塁、中島宏之が先制中犠飛を放つ

　【広】羽月三振、鈴木誠三塁内野安打、松山中飛、西川三ゴロ

  • ４回１死一塁、松山竜平の中飛をスライディングキャッチで好捕した丸佳浩

    ４回１死一塁、松山竜平の中飛をスライディングキャッチで好捕した丸佳浩

◇５回（両軍０）

　【巨】若林三振、炭谷左飛、サンチェス三振

　【広】安部遊ゴロ、石原中前安打、小園右飛、高橋昂の遊ゴロで石原二封

◇６回（両軍０）

　【巨】梶谷左飛、坂本左翼線二塁打、ウィーラー三振、岡本和三ゴロ

  • ６回１死、左翼線二塁打の坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）

    ６回１死、左翼線二塁打の坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）

　【広】菊池涼中飛、羽月左前安打、鈴木誠のとき羽月二盗、鈴木誠右飛、松山捕ゴロ

◇７回（巨１、広０）

　【巨】（投手中田）中島右飛、丸左前安打、若林二飛、炭谷の中前安打で丸一挙生還、本塁送球間に炭谷二進、サンチェス三振

  • ７回２死二塁、センターへ適時打を放つ炭谷銀仁朗（捕手は石原貴規＝カメラ・宮崎　亮太）

    ７回２死二塁、センターへ適時打を放つ炭谷銀仁朗（捕手は石原貴規＝カメラ・宮崎　亮太）

　【広】西川遊ゴロ、安部中飛、石原中前安打、小園中飛

◇８回（両軍０）

　【巨】（投手コルニエル）梶谷投ゴロ、坂本四球（代走増田大）、ウィーラー遊ゴロ併殺打

　【広】（遊撃増田大、左翼重信）コルニエルの代打坂倉（投手高梨）代打坂倉の代打正随遊飛、菊池涼中前安打、羽月の代打クロン（投手桜井）クロン遊飛、鈴木誠三振

  • ８回のピンチをのり切った3番手の桜井俊貴（カメラ・橋口　真）

    ８回のピンチをのり切った3番手の桜井俊貴（カメラ・橋口　真）

◇９回（巨２、広０）

　【巨】（投手大道、左翼正随、中堅西川）岡本和四球（代走吉川）、中島のとき吉川二盗、中島の右前安打で吉川三進（一塁走者代走松原）、丸左飛、若林のとき松原二盗、若林左飛、炭谷の代打亀井の左越二塁打で吉川、松原ともに生還、（投手高橋樹）桜井の代打大城二ゴロ

  • ９回２死二、三塁、代打・亀井善行が左越えに2点二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ９回２死二、三塁、代打・亀井善行が左越えに2点二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【広】（投手大江、捕手大城、一塁ウレーニャ、二塁吉川、三塁若林、中堅松原）松山一ゴロ、西川二ゴロ、（投手鍵谷）安部の代打長野中飛

  • ９回、最後を締めた鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

    ９回、最後を締めた鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

広島に快勝しハイタッチする鍵谷陽平（中）ら巨人ナイン（カメラ・宮崎　亮太）
初回２死一塁、空振り三振に倒れる岡本和真（カメラ・宮崎　亮太）
初回１死一塁、鈴木誠也（右）を併殺に打ち取るサンチェス（カメラ・宮崎　亮太）
４回１死二、三塁、中島宏之が先制中犠飛を放つ
４回１死一塁、松山竜平の中飛をスライディングキャッチで好捕した丸佳浩
６回１死、左翼線二塁打の坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）
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