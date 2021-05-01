注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 地域版 ギャンブル ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】ウィーラー、２ラン含む３安打２打点で打率５割１分９厘に…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
7回2死一塁、右中間へ2ラン本塁打を放ちポーズをとって三塁を回るウィーラー（カメラ・竜田　卓）
7回2死一塁、右中間へ2ラン本塁打を放ちポーズをとって三塁を回るウィーラー（カメラ・竜田　卓）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　巨人６―９中日（１日・東京ドーム）

　首位阪神を追いかける巨人は０―７の６回に岡本和真の適時二塁打、スモークの適時打などで４点を返した。７回にはＺ．ウィーラーの３号２ランで１点差に詰め寄ったが、投手陣が踏ん張れず惜敗した。

　先発・今村信貴投手（２７）は０―０の４回。木下拓、小笠原の適時打で２点を先取されると、５回１死一塁ではビシエドに２ランを浴びて、５回途中７安打４失点でマウンドを降りた。

　今村は今季ここまで５試合に先発して２勝０敗、防御率はリーグトップの１・６２と安定感を見せていたが、ゲームメイクすることはできなかった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【中】大島左飛、高松、ガーバーともに三振

  • 1回無死、大島洋平の左飛を好捕したウィーラーは遊撃手・坂本勇人と笑顔を見せる（カメラ・竜田　卓）

    1回無死、大島洋平の左飛を好捕したウィーラーは遊撃手・坂本勇人と笑顔を見せる（カメラ・竜田　卓）

　【巨】梶谷三振、坂本一邪飛、丸三振

　◆２回（両軍０）

　【中】ビシエド左中間二塁打、高橋周右飛、福田四球、木下拓二飛、京田二塁内野安打で満塁、小笠原三振

　【巨】岡本和左飛、スモーク中越安打で二塁を狙うもタッチアウト、ウィーラー中前安打、ウレーニャ三振

  • 2回2死、中前安打を放つウィーラー（投手・小笠原慎之介）（カメラ・池内　雅彦）

    2回2死、中前安打を放つウィーラー（投手・小笠原慎之介）（カメラ・池内　雅彦）

　◆３回（両軍０）

　【中】大島遊直、高松二ゴロ、ガーバー三振

　【巨】大城右前安打、今村の投前バントで大城二進、梶谷四球、坂本二飛、丸三振

  • 3回裏の攻撃が終わり丸佳浩（手前）の交代を告げる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）

    3回裏の攻撃が終わり丸佳浩（手前）の交代を告げる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）

　◆４回（中２、巨０）

　【中】（中堅梶谷、右翼若林）ビシエド遊ゴロ、高橋周四球、福田の中前安打で高橋周二進、木下拓の左前安打で高橋周一挙生還、福田二進、京田三振、小笠原の右前安打で福田一挙生還、木下拓一挙三進、大島三振

  • 4回1死一、二塁、木下拓哉に先制となる左前適時打を打たれた今村信貴（生還は高橋周平）（カメラ・竜田　卓）

    4回1死一、二塁、木下拓哉に先制となる左前適時打を打たれた今村信貴（生還は高橋周平）（カメラ・竜田　卓）

　【巨】岡本和中前安打、スモーク遊飛、ウィーラーの遊ゴロで岡本和二封、ウレーニャ三振

　◆５回（中２、巨０）

　【中】高松一ゴロ、ガーバー中前安打、ビシエド左越４号２ラン、高橋周左邪飛、（投手田中豊）福田四球、木下拓のとき福田二盗、木下拓遊ゴロ

  • 5回1死一塁、ビシエドに左越え2ラン本塁打を打たれた今村信貴（カメラ・竜田　卓）

    5回1死一塁、ビシエドに左越え2ラン本塁打を打たれた今村信貴（カメラ・竜田　卓）

　【巨】大城左邪飛、田中豊の代打岸田三振、梶谷左前安打、坂本三振

　◆６回（中３、巨４）

　【中】（投手大江）京田四球、小笠原の投前バントで京田二進、大島の中前安打で京田一挙生還、送球の間に大島二進、高松四球、ガーバーの右越二塁打で大島生還、高松三進、（投手野上）ビシエド申告敬遠で満塁、高橋周の中犠飛で高松生還、ガーバー三進、福田右飛

　【巨】（左翼武田）若林四球、岡本和の右中間二塁打で若林一挙生還、スモークの中前安打で岡本和一挙生還、（投手藤嶋）ウィーラーの左前安打でスモーク二進、ウレーニャ左飛、大城の二ゴロでウィーラー二封、スモーク三進、野上の代打亀井四球で満塁、梶谷の右前安打でスモーク、大城ともに生還、亀井一挙三進、坂本二飛

  • 6回2死満塁、右前適時打を放ち村田修一コーチ（左）とグータッチをする梶谷隆幸（カメラ・中島　傑）

    6回2死満塁、右前適時打を放ち村田修一コーチ（左）とグータッチをする梶谷隆幸（カメラ・中島　傑）

　◆７回（中０、巨２）

　【中】（投手桜井、二塁若林、右翼亀井）木下拓三ゴロ、京田二ゴロ、藤嶋の代打根尾二飛

　【巨】（投手谷元）若林中前安打、岡本和中飛、スモーク三振、ウィーラー右中間３号２ラン、桜井の代打松原二ゴロ

  • 7回2死一塁、右中間に2ラン本塁打を放ちナインとエアグータッチをするウィーラー（後方は若林晃弘）（カメラ・中島　傑）

    7回2死一塁、右中間に2ラン本塁打を放ちナインとエアグータッチをするウィーラー（後方は若林晃弘）（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【中】（投手高梨）大島中前安打、高松の投前バントで大島二進、ガーバー三振、ビシエド申告敬遠、高橋周の遊ゴロでビシエド二封

  • 8回から6番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    8回から6番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手又吉、二塁三ツ俣）大城二飛、亀井左飛、梶谷三振

　◆９回（中２、巨０）

　【中】（投手ビエイラ）武田三振、木下拓中前安打、京田の右前安打で木下拓一挙三進、又吉の代打福留のとき京田二盗、福留三振、大島の左中間三塁打で木下拓、京田ともに生還、三ツ俣三邪飛

  • 9回2死二、三塁、大島洋平に適時三塁打を打たれマウンドにしゃがみ込むビエイラ（カメラ・池内　雅彦）

    9回2死二、三塁、大島洋平に適時三塁打を打たれマウンドにしゃがみ込むビエイラ（カメラ・池内　雅彦）

　【巨】（投手Ｒ．マルティネス）坂本投ゴロ、若林右中間二塁打、岡本和左飛、スモーク三振

7回2死一塁、右中間へ2ラン本塁打を放ちポーズをとって三塁を回るウィーラー（カメラ・竜田　卓）
1回無死、大島洋平の左飛を好捕したウィーラーは遊撃手・坂本勇人と笑顔を見せる（カメラ・竜田　卓）
2回2死、中前安打を放つウィーラー（投手・小笠原慎之介）（カメラ・池内　雅彦）
3回裏の攻撃が終わり丸佳浩（手前）の交代を告げる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）
4回1死一、二塁、木下拓哉に先制となる左前適時打を打たれた今村信貴（生還は高橋周平）（カメラ・竜田　卓）
5回1死一塁、ビシエドに左越え2ラン本塁打を打たれた今村信貴（カメラ・竜田　卓）
すべての写真を見る 10枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請