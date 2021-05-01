【巨人】ウィーラー、２ラン含む３安打２打点で打率５割１分９厘に…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 巨人６―９中日（１日・東京ドーム）
首位阪神を追いかける巨人は０―７の６回に岡本和真の適時二塁打、スモークの適時打などで４点を返した。７回にはＺ．ウィーラーの３号２ランで１点差に詰め寄ったが、投手陣が踏ん張れず惜敗した。
先発・今村信貴投手（２７）は０―０の４回。木下拓、小笠原の適時打で２点を先取されると、５回１死一塁ではビシエドに２ランを浴びて、５回途中７安打４失点でマウンドを降りた。
今村は今季ここまで５試合に先発して２勝０敗、防御率はリーグトップの１・６２と安定感を見せていたが、ゲームメイクすることはできなかった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】梶谷三振、坂本一邪飛、丸三振
◆２回（両軍０）
【中】ビシエド左中間二塁打、高橋周右飛、福田四球、木下拓二飛、京田二塁内野安打で満塁、小笠原三振
◆３回（両軍０）
【中】大島遊直、高松二ゴロ、ガーバー三振
◆４回（中２、巨０）
【中】（中堅梶谷、右翼若林）ビシエド遊ゴロ、高橋周四球、福田の中前安打で高橋周二進、木下拓の左前安打で高橋周一挙生還、福田二進、京田三振、小笠原の右前安打で福田一挙生還、木下拓一挙三進、大島三振
【巨】岡本和中前安打、スモーク遊飛、ウィーラーの遊ゴロで岡本和二封、ウレーニャ三振
◆５回（中２、巨０）
【中】高松一ゴロ、ガーバー中前安打、ビシエド左越４号２ラン、高橋周左邪飛、（投手田中豊）福田四球、木下拓のとき福田二盗、木下拓遊ゴロ
【巨】大城左邪飛、田中豊の代打岸田三振、梶谷左前安打、坂本三振
◆６回（中３、巨４）
【中】（投手大江）京田四球、小笠原の投前バントで京田二進、大島の中前安打で京田一挙生還、送球の間に大島二進、高松四球、ガーバーの右越二塁打で大島生還、高松三進、（投手野上）ビシエド申告敬遠で満塁、高橋周の中犠飛で高松生還、ガーバー三進、福田右飛
【巨】（左翼武田）若林四球、岡本和の右中間二塁打で若林一挙生還、スモークの中前安打で岡本和一挙生還、（投手藤嶋）ウィーラーの左前安打でスモーク二進、ウレーニャ左飛、大城の二ゴロでウィーラー二封、スモーク三進、野上の代打亀井四球で満塁、梶谷の右前安打でスモーク、大城ともに生還、亀井一挙三進、坂本二飛
◆７回（中０、巨２）
【中】（投手桜井、二塁若林、右翼亀井）木下拓三ゴロ、京田二ゴロ、藤嶋の代打根尾二飛
【巨】（投手谷元）若林中前安打、岡本和中飛、スモーク三振、ウィーラー右中間３号２ラン、桜井の代打松原二ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手又吉、二塁三ツ俣）大城二飛、亀井左飛、梶谷三振
◆９回（中２、巨０）
【中】（投手ビエイラ）武田三振、木下拓中前安打、京田の右前安打で木下拓一挙三進、又吉の代打福留のとき京田二盗、福留三振、大島の左中間三塁打で木下拓、京田ともに生還、三ツ俣三邪飛
【巨】（投手Ｒ．マルティネス）坂本投ゴロ、若林右中間二塁打、岡本和左飛、スモーク三振