【巨人】ウィーラー、２ラン含む３安打２打点で打率５割１分９厘に…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 巨人６―９中日（１日・東京ドーム）

首位阪神を追いかける巨人は０―７の６回に岡本和真の適時二塁打、スモークの適時打などで４点を返した。７回にはＺ．ウィーラーの３号２ランで１点差に詰め寄ったが、投手陣が踏ん張れず惜敗した。

先発・今村信貴投手（２７）は０―０の４回。木下拓、小笠原の適時打で２点を先取されると、５回１死一塁ではビシエドに２ランを浴びて、５回途中７安打４失点でマウンドを降りた。

今村は今季ここまで５試合に先発して２勝０敗、防御率はリーグトップの１・６２と安定感を見せていたが、ゲームメイクすることはできなかった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】梶谷三振、坂本一邪飛、丸三振

◆２回（両軍０）

【中】ビシエド左中間二塁打、高橋周右飛、福田四球、木下拓二飛、京田二塁内野安打で満塁、小笠原三振

◆３回（両軍０）

【中】大島遊直、高松二ゴロ、ガーバー三振

◆４回（中２、巨０）

【巨】岡本和中前安打、スモーク遊飛、ウィーラーの遊ゴロで岡本和二封、ウレーニャ三振

◆５回（中２、巨０）

【巨】大城左邪飛、田中豊の代打岸田三振、梶谷左前安打、坂本三振

◆６回（中３、巨４）

【中】（投手大江）京田四球、小笠原の投前バントで京田二進、大島の中前安打で京田一挙生還、送球の間に大島二進、高松四球、ガーバーの右越二塁打で大島生還、高松三進、（投手野上）ビシエド申告敬遠で満塁、高橋周の中犠飛で高松生還、ガーバー三進、福田右飛

◆７回（中０、巨２）

【中】（投手桜井、二塁若林、右翼亀井）木下拓三ゴロ、京田二ゴロ、藤嶋の代打根尾二飛

◆８回（両軍０）

【巨】（投手又吉、二塁三ツ俣）大城二飛、亀井左飛、梶谷三振

◆９回（中２、巨０）