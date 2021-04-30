【巨人】無観客の東京ドームで敗戦、首位阪神との差は２．５に広がる…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 巨人２―３中日（３０日・東京Ｄ）

巨人が３連勝を逃した。先発のエース菅野は８安打を浴びながらも７回３失点と粘りの投球を見せたが打線が中日の先発・柳を相手に６回まで無得点。

７回に好調ウィーラーの適時打などで２点を返したが及ばず、首位・阪神との差は２・５に広がった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【中】高松中前安打、京田三振、ガーバー捕邪飛、ビシエドのとき高松二盗失敗

◆２回（中２、巨０）

◆３回（両軍０）

【中】ガーバー三振、ビシエド二飛、高橋周右前安打、滝野一ゴロ

◆４回（中１、巨０）

【中】木下拓右飛、根尾左中間二塁打、柳の二ゴロで根尾三進、高松の右前安打で根尾生還、京田投ゴロ

◆５回（両軍０）

【中】ガーバー三振、ビシエド左飛、高橋周左越二塁打、滝野一ゴロ

【巨】若林遊ゴロ、大城三振、菅野投ゴロ

◆６回（両軍０）

【中】木下拓右邪飛、根尾二ゴロ、柳三振

◆７回（中０、巨２）

【中】高松三振、京田遊ゴロ、ガーバー投ゴロ

◆８回（両軍０）

◆９回（両軍０）

【中】（投手中川）木下拓右飛、根尾三振、武田遊ゴロ