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【巨人】無観客の東京ドームで敗戦、首位阪神との差は２．５に広がる…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　巨人２―３中日（３０日・東京Ｄ）

　巨人が３連勝を逃した。先発のエース菅野は８安打を浴びながらも７回３失点と粘りの投球を見せたが打線が中日の先発・柳を相手に６回まで無得点。

　７回に好調ウィーラーの適時打などで２点を返したが及ばず、首位・阪神との差は２・５に広がった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【中】高松中前安打、京田三振、ガーバー捕邪飛、ビシエドのとき高松二盗失敗

　【巨】梶谷二ゴロ、坂本、丸ともに三振

  • 1回1死、空振り三振の坂本勇人（カメラ・橋口　真）

    1回1死、空振り三振の坂本勇人（カメラ・橋口　真）

　◆２回（中２、巨０）

　【中】ビシエド左越３号本塁打、高橋周二塁内野安打、滝野の二ゴロで高橋周二封、木下拓の中前安打で滝野三進、根尾の一ゴロを一塁スモークが後逸し滝野生還、木下拓三進、根尾二進、柳三直、高松死球で満塁、京田三振

  • 2回無死、ビシエド（左）に左中間ソロ本塁打を許す菅野智之（カメラ・宮崎　亮太）

    2回無死、ビシエド（左）に左中間ソロ本塁打を許す菅野智之（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】岡本和三振、スモーク四球、ウィーラー三振、若林の左越二塁打でスモーク三進、大城四球で満塁、菅野の三ゴロで若林三封

  • 2回2死一塁、左中間二塁打を放つ若林晃弘

    2回2死一塁、左中間二塁打を放つ若林晃弘

　◆３回（両軍０）

　【中】ガーバー三振、ビシエド二飛、高橋周右前安打、滝野一ゴロ

　【巨】梶谷遊ゴロ、坂本四球、丸二併殺打ゴロ

  • 3回1死一塁、併殺に打ち取られる丸佳浩（左はビシエド）

    3回1死一塁、併殺に打ち取られる丸佳浩（左はビシエド）

　◆４回（中１、巨０）

　【中】木下拓右飛、根尾左中間二塁打、柳の二ゴロで根尾三進、高松の右前安打で根尾生還、京田投ゴロ

　【巨】岡本和三振、スモーク中飛、ウィーラー左飛

  • 4回無死、空振り三振に倒れた岡本和真（カメラ・橋口　真）

    4回無死、空振り三振に倒れた岡本和真（カメラ・橋口　真）

　◆５回（両軍０）

　【中】ガーバー三振、ビシエド左飛、高橋周左越二塁打、滝野一ゴロ

　【巨】若林遊ゴロ、大城三振、菅野投ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【中】木下拓右邪飛、根尾二ゴロ、柳三振

　【巨】梶谷中前安打、坂本、丸、岡本和三者連続三振

  • 6回2死一塁、空振り三振に倒れる岡本和真

    6回2死一塁、空振り三振に倒れる岡本和真

　◆７回（中０、巨２）

　【中】高松三振、京田遊ゴロ、ガーバー投ゴロ

　【巨】スモーク左中間安打、（代走重信）ウィーラーの右中間二塁打で重信生還、若林の遊ゴロでウィーラー三進、大城の二ゴロでウィーラー生還、菅野の代打松原投ゴロ

  • 7回無死一塁、ウィーラーが右中間適時二塁打

    7回無死一塁、ウィーラーが右中間適時二塁打

　◆８回（両軍０）

　【中】（投手鍵谷、一塁ウィーラー、左翼重信）ビシエド右前安打、高橋周三振のときにビシエド二盗失敗、滝野二ゴロ

  • 8回に登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

    8回に登板した鍵谷陽平（カメラ・橋口　真）

　【巨】（投手又吉、中堅武田）梶谷三塁内野安打、坂本右飛、丸二ゴロ併殺打

  • 8回1死一塁、この試合2度目の併殺に打ち取られる丸佳浩

    8回1死一塁、この試合2度目の併殺に打ち取られる丸佳浩

　◆９回（両軍０）

　【中】（投手中川）木下拓右飛、根尾三振、武田遊ゴロ

　【巨】（投手Ｒ・マルティネス、二塁三ツ俣）岡本和三ゴロ、重信三振、ウィーラー二飛

  • 9回無死、三ゴロに倒れ天を仰ぐ岡本和真（カメラ・宮崎　亮太）

    9回無死、三ゴロに倒れ天を仰ぐ岡本和真（カメラ・宮崎　亮太）

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
試合詳細
1回1死、空振り三振の坂本勇人（カメラ・橋口　真）
2回無死、ビシエド（左）に左中間ソロ本塁打を許す菅野智之（カメラ・宮崎　亮太）
2回2死一塁、左中間二塁打を放つ若林晃弘
3回1死一塁、併殺に打ち取られる丸佳浩（左はビシエド）
4回無死、空振り三振に倒れた岡本和真（カメラ・橋口　真）
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