【巨人】首位・阪神に１ゲーム差、先発野手全員安打の１５安打７得点…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（２８日・神宮）

巨人・スモークが「５番・一塁」でスタメン出場し、来日１号を放った。２点リードの３回、来日６打席目で左打席から右翼席へ運んだ。３番・丸、４番・岡本にも一発が出て、今季初のクリーンアップそろい踏みでヤクルトに快勝。首位・阪神と１ゲーム差に迫った。

先発・高橋は７回３失点と粘り、球団の左腕では０７年・高橋尚成以来の開幕５戦５勝となった。

【試合経過】

◆１回（巨２、ヤ１）

【ヤ】山崎二塁内野安打、中村の左翼線二塁打で山崎一挙生還、山田四球、村上遊直、オスナ二飛、青木二ゴロ

◆２回（巨１、ヤ０）

【ヤ】サンタナ三振、西浦二塁内野安打、スアレスの投前バントで西浦二進、山崎四球、中村中飛

◆３回（両軍１）

【ヤ】山田中越１０号本塁打、村上三振、オスナ四球、青木一ゴロ併殺打

◆４回（巨２、ヤ０）

【ヤ】サンタナ三振、西浦右中間二塁打、スアレスの代打西田遊ゴロ、山崎投ゴロ

◆５回（巨０、ヤ１）

【巨】（投手大下）大城、高橋ともに遊ゴロ、梶谷中飛

◆６回（巨１、ヤ０）

【ヤ】（一塁ウレーニャ）サンタナ三ゴロ、西浦二飛、大下の代打荒木三振

◆７回（両軍０）

【巨】（投手杉山）大城二ゴロ、高橋三振、梶谷二ゴロ

【ヤ】山崎二ゴロ、中村中飛、山田一邪飛

◆８回（両軍０）

【巨】坂本中飛、丸四球（代走増田大）、岡本和のとき増田大二盗失敗、岡本和一邪飛

【ヤ】（投手高梨、捕手炭谷、遊撃増田大、中堅松原）村上遊ゴロ、オスナ左中間二塁打、青木四球、（投手桜井）サンタナの三ゴロでオスナ三進、青木二進、西浦中飛

◆９回（両軍０）

【巨】ウレーニャ二ゴロ、ウィーラー中飛、吉川左前安打、松原三振