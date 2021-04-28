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【巨人】首位・阪神に１ゲーム差、先発野手全員安打の１５安打７得点…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
１回無死一、三塁、丸佳浩が右前適時打（投手・スアレス、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）
１回無死一、三塁、丸佳浩が右前適時打（投手・スアレス、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト―巨人（２８日・神宮）

　巨人・スモークが「５番・一塁」でスタメン出場し、来日１号を放った。２点リードの３回、来日６打席目で左打席から右翼席へ運んだ。３番・丸、４番・岡本にも一発が出て、今季初のクリーンアップそろい踏みでヤクルトに快勝。首位・阪神と１ゲーム差に迫った。

　先発・高橋は７回３失点と粘り、球団の左腕では０７年・高橋尚成以来の開幕５戦５勝となった。

　【試合経過】

◆１回（巨２、ヤ１）

　【巨】梶谷四球、坂本の中前安打で梶谷一挙三進、丸の右前安打で梶谷生還、坂本一挙三進、岡本和の二ゴロで坂本生還、丸二封、スモーク三振、ウィーラーの左中間二塁打で岡本和三進、吉川左飛

  • １回２死一塁、Z．ウィーラーが中越えに二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    １回２死一塁、Z．ウィーラーが中越えに二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】山崎二塁内野安打、中村の左翼線二塁打で山崎一挙生還、山田四球、村上遊直、オスナ二飛、青木二ゴロ

◆２回（巨１、ヤ０）

【巨】大城右越安打、高橋三振、梶谷の右前安打で大城一挙三進、坂本の右翼線二塁打で大城生還、梶谷三進、丸三振、岡本和二ゴロ

  • ２回１死一、三塁、坂本勇人が右適時二塁打（カメラ・相川　和寛）

    ２回１死一、三塁、坂本勇人が右適時二塁打（カメラ・相川　和寛）

　【ヤ】サンタナ三振、西浦二塁内野安打、スアレスの投前バントで西浦二進、山崎四球、中村中飛

◆３回（両軍１）

　【巨】スモーク右越１号本塁打、ウィーラー左翼線二塁打、吉川左飛、大城、高橋ともに三振

  • ３回無死、ジャスティン・スモークが右越えに来日1号本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ３回無死、ジャスティン・スモークが右越えに来日1号本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】山田中越１０号本塁打、村上三振、オスナ四球、青木一ゴロ併殺打

　◆４回（巨２、ヤ０）

　【巨】梶谷右前安打、坂本右飛、丸の一ゴロで梶谷二封、岡本和左中間５号２ラン、スモーク右前安打、ウィーラーの右翼線二塁打でスモーク三進、吉川中飛

  • 4回2死一塁、中越え2ラン本塁打を放つ岡本和真

    4回2死一塁、中越え2ラン本塁打を放つ岡本和真

　【ヤ】サンタナ三振、西浦右中間二塁打、スアレスの代打西田遊ゴロ、山崎投ゴロ

　◆５回（巨０、ヤ１）

　【巨】（投手大下）大城、高橋ともに遊ゴロ、梶谷中飛

　【ヤ】中村四球、山田四球で中村二進、村上の二ゴロで中村三進、山田二進、オスナの二ゴロで中村生還、山田三進、青木二ゴロ

  • 巨人・先発の高橋優貴（カメラ・橋口　真）

    巨人・先発の高橋優貴（カメラ・橋口　真）

　◆６回（巨１、ヤ０）

　【巨】坂本中飛、丸中越１号本塁打、岡本和三振、スモーク左中間二塁打（代走ウレーニャ）、ウィーラー申告敬遠、吉川三振

  • 6回1死、丸佳浩が中越えソロ本塁打

    6回1死、丸佳浩が中越えソロ本塁打

　【ヤ】（一塁ウレーニャ）サンタナ三ゴロ、西浦二飛、大下の代打荒木三振

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手杉山）大城二ゴロ、高橋三振、梶谷二ゴロ

　【ヤ】山崎二ゴロ、中村中飛、山田一邪飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】坂本中飛、丸四球（代走増田大）、岡本和のとき増田大二盗失敗、岡本和一邪飛

　【ヤ】（投手高梨、捕手炭谷、遊撃増田大、中堅松原）村上遊ゴロ、オスナ左中間二塁打、青木四球、（投手桜井）サンタナの三ゴロでオスナ三進、青木二進、西浦中飛

　◆９回（両軍０）

　【巨】ウレーニャ二ゴロ、ウィーラー中飛、吉川左前安打、松原三振

　【ヤ】（投手中川、左翼重信）杉山の代打古賀二ゴロ、山崎の代打塩見、中村ともに遊ゴロ

試合詳細
１回無死一、三塁、丸佳浩が右前適時打（投手・スアレス、捕手・中村悠平）（カメラ・相川　和寛）
１回２死一塁、Z．ウィーラーが中越えに二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
２回１死一、三塁、坂本勇人が右適時二塁打（カメラ・相川　和寛）
３回無死、ジャスティン・スモークが右越えに来日1号本塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
4回2死一塁、中越え2ラン本塁打を放つ岡本和真
巨人・先発の高橋優貴（カメラ・橋口　真）
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