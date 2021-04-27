【巨人】今季最多２１安打１４得点　同点９回に猛攻６得点…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１１―１４巨人（２７日・神宮）

巨人が乱打戦を制し、連敗を２で止めた。最大４点リードから一時逆転を許したが、同点の９回にウィーラーの決勝ソロ、岡本の通算１００号本塁打などで一挙６点を勝ち越した。２１安打１４得点は、いずれも今季最多。

デビュー戦となった新外国人は、スモークが２安打と好発進した一方、テームズは守備で右足を痛めて途中交代となった。

【試合経過】

◆１回（巨３、ヤ０）

【ヤ】山崎遊ゴロ、中村中飛、山田三振

◆２回（巨１、ヤ４）

【巨】梶谷右前安打、坂本中飛、丸の右中間二塁打で梶谷三進、岡本和の中犠飛で梶谷生還、丸三進、スモーク遊ゴロ

◆３回（巨１、ヤ２）

◆４回（巨１、ヤ０）

【ヤ】（投手野上）田口の代打古賀遊飛、山崎、中村ともに中飛

◆５回（両軍０）

【巨】（投手今野）ウィーラー中前安打、若林、大城、野上三者連続三振

【ヤ】山田三飛、村上四球、オスナのとき村上二盗、オスナ左飛、青木四球、サンタナ三振 5回を投げ終え1000投球回を達成しボードを受け取る野上亮磨

◆６回（両軍０）

【巨】（投手近藤）梶谷三振、坂本三ゴロ、丸三振

【ヤ】元山、近藤の代打松本友ともに中飛、山崎三振

◆７回（両軍２）

【ヤ】（投手鍵谷、一塁ウィーラー、左翼重信）中村右前安打、山田左越９号２ラン、（投手高梨）村上左前安打、オスナ三ゴロ併殺打、青木二ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手マクガフ）梶谷三振、坂本四球、（坂本の代走増田大）丸の右翼線二塁打で増田大三進、岡本和三振、重信中飛

【ヤ】（投手中川、遊撃増田大）サンタナ右前安打、（代走塩見）、元山のとき塩見二盗、元山スリーバント失敗三振、マクガフの代打川端捕飛、山崎三振

◆９回（巨６、ヤ３）