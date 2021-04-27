【巨人】今季最多２１安打１４得点　同点９回に猛攻６得点…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１１―１４巨人（２７日・神宮）
巨人が乱打戦を制し、連敗を２で止めた。最大４点リードから一時逆転を許したが、同点の９回にウィーラーの決勝ソロ、岡本の通算１００号本塁打などで一挙６点を勝ち越した。２１安打１４得点は、いずれも今季最多。
デビュー戦となった新外国人は、スモークが２安打と好発進した一方、テームズは守備で右足を痛めて途中交代となった。
【試合経過】
◆１回（巨３、ヤ０）
【巨】梶谷一ゴロ、坂本左前安打、丸の右前安打で坂本二進、岡本和の中前安打で坂本一挙生還、丸二進、スモークの右前安打で満塁、テームズ三振、若林の三ゴロを三塁村上が失策し丸、岡本ともに生還、スモーク二進、大城の右前安打で満塁、畠三振
【ヤ】山崎遊ゴロ、中村中飛、山田三振
◆２回（巨１、ヤ４）
【巨】梶谷右前安打、坂本中飛、丸の右中間二塁打で梶谷三進、岡本和の中犠飛で梶谷生還、丸三進、スモーク遊ゴロ
【ヤ】村上中越９号本塁打、オスナ三ゴロ、青木三塁内野安打、サンタナ四球で青木二進、元山のとき暴投で青木三進、サンタナ二進、元山の右中間三塁打で青木、サンタナともに生還、田口の投前スクイズで元山生還、山崎二飛
◆３回（巨１、ヤ２）
【ヤ】中村左前安打、山田四球で中村二進、（投手大江）村上二飛、オスナの左前安打で中村一挙生還、左翼オスナが後逸し、山田三進、オスナ二進、（左翼ウィーラー）青木の中犠飛で山田生還、オスナ三進、サンタナ四球、元山三振
◆４回（巨１、ヤ０）
【巨】梶谷左中間二塁打、坂本のとき捕逸で梶谷三進、坂本、丸ともに三振、岡本和の右翼線二塁打で梶谷生還、スモーク遊ゴロ
【ヤ】（投手野上）田口の代打古賀遊飛、山崎、中村ともに中飛
◆５回（両軍０）
【巨】（投手今野）ウィーラー中前安打、若林、大城、野上三者連続三振
◆６回（両軍０）
【巨】（投手近藤）梶谷三振、坂本三ゴロ、丸三振
【ヤ】元山、近藤の代打松本友ともに中飛、山崎三振
◆７回（両軍２）
【巨】（投手清水）岡本和左前安打、スモークの右越安打で岡本和一挙三進、（スモークの代走重信）ウィーラーのとき重信二盗、ウィーラーの右前安打で岡本和、重信ともに生還、（投手坂本）若林、大城ともに三振、野上の代打中島右飛
【ヤ】（投手鍵谷、一塁ウィーラー、左翼重信）中村右前安打、山田左越９号２ラン、（投手高梨）村上左前安打、オスナ三ゴロ併殺打、青木二ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手マクガフ）梶谷三振、坂本四球、（坂本の代走増田大）丸の右翼線二塁打で増田大三進、岡本和三振、重信中飛
【ヤ】（投手中川、遊撃増田大）サンタナ右前安打、（代走塩見）、元山のとき塩見二盗、元山スリーバント失敗三振、マクガフの代打川端捕飛、山崎三振
◆９回（巨６、ヤ３）
【巨】（投手石山、中堅塩見、右翼山崎）ウィーラー中越２号本塁打、若林の一塁内野安打を一塁オスナが悪送球し若林二進、大城の一塁前バントで若林三進、中川の代打亀井四球、（投手梅野、一塁走者代走松原）梶谷右中間４号３ラン、増田大中飛、丸中前安打、岡本和右中間４号２ラン、重信四球、ウィーラーの左前安打で重信二進、（ウィーラーの代走吉川）若林三振
【ヤ】（投手ビエイラ、捕手炭谷、一塁若林、二塁吉川、中堅松原）中村左前安打、（代走西浦）山田右飛、村上左中間１０号２ラン、オスナ二飛、青木四球、（代走並木）塩見のとき野選で並木二進、塩見の左翼線二塁打で並木生還、元山のとき捕逸で塩見三進、元山左飛