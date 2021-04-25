【巨人】６点差追いつくも敗戦…写真で振り返る広島戦

９回１死三塁、菊池 涼介に勝ち越しの中犠飛を打たれた中川皓太

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―９広島（２５日・東京ドーム）

巨人が８回２死満塁から吉川尚輝、亀井善行、中島宏之の３者連続タイムリーで６点差を追いつくも、９回に勝ち越され、その裏相手守護神の栗林に完全に抑えられて惜敗した。４月９、１０日の広島戦（マツダ）以来の２連敗となった。

先発の今村信貴は初回に２長打で１点を献上。さらに４回にクロンに２号ソロを許し、４回を７安打３失点と試合を作れなかった。中継ぎ陣も踏ん張れず、６回に平内龍太、高木京介、田中豊樹が計５点を奪われた。

【試合詳細】

◆１回（広１、巨０）

【巨】松原三振、若林中飛、丸二飛

◆２回（両軍０）

【巨】岡本和三振、ウィーラー遊撃内野安打、梶谷中飛、広岡の左前安打でウィーラー二進、大城三振

◆３回（両軍０）

【広】菊池涼中飛、羽月の二ゴロを若林が失策、鈴木誠中飛、西川四球で羽月二進、長野の二ゴロで西川二封 ３回無死、菊池 涼介の中飛を好捕した松原聖弥

【巨】今村遊ゴロ、松原一ゴロ、若林左邪飛

◆４回（広１、巨０）

【巨】丸三振、岡本和中飛、ウィーラー三振

◆５回（広１、巨２）

【広】羽月中前安打、鈴木誠のとき羽月二盗、鈴木誠四球、（投手平内、一塁中島）西川の右前安打で羽月一挙生還、鈴木誠二進、長野、磯村、クロン三者連続三振

◆６回（広５、巨０）

【巨】（投手コルニエル、一塁堂林、三塁安部、左翼西川、中堅羽月）丸二ゴロ、岡本和四球、田中豊の代打重信四球で岡本和二進、梶谷二ゴロ併殺打

◆７回（両軍０）

【広】（投手大江、右翼重信）小園遊ゴロ、安部中前安打、菊池涼の遊ゴロで安部二封、羽月三振

【巨】広岡、大城、中島三者連続三振

◆８回（広０、巨６）

【広】（捕手岸田）鈴木誠四球、西川の右前安打で鈴木誠二進、コルニエルの代打会沢中飛、磯村の右邪飛で鈴木誠三進、堂林一ゴロ

◆９回（広１、巨０）