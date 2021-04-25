【巨人】６点差追いつくも敗戦…写真で振り返る広島戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―９広島（２５日・東京ドーム）
巨人が８回２死満塁から吉川尚輝、亀井善行、中島宏之の３者連続タイムリーで６点差を追いつくも、９回に勝ち越され、その裏相手守護神の栗林に完全に抑えられて惜敗した。４月９、１０日の広島戦（マツダ）以来の２連敗となった。
先発の今村信貴は初回に２長打で１点を献上。さらに４回にクロンに２号ソロを許し、４回を７安打３失点と試合を作れなかった。中継ぎ陣も踏ん張れず、６回に平内龍太、高木京介、田中豊樹が計５点を奪われた。
【試合詳細】
◆１回（広１、巨０）
【巨】松原三振、若林中飛、丸二飛
◆２回（両軍０）
【巨】岡本和三振、ウィーラー遊撃内野安打、梶谷中飛、広岡の左前安打でウィーラー二進、大城三振
◆３回（両軍０）
【巨】今村遊ゴロ、松原一ゴロ、若林左邪飛
◆４回（広１、巨０）
【巨】丸三振、岡本和中飛、ウィーラー三振
◆５回（広１、巨２）
【広】羽月中前安打、鈴木誠のとき羽月二盗、鈴木誠四球、（投手平内、一塁中島）西川の右前安打で羽月一挙生還、鈴木誠二進、長野、磯村、クロン三者連続三振
◆６回（広５、巨０）
【広】小園遊飛、野村の代打安部右前安打、菊池涼の左翼線安打で安部一挙三進、羽月の左前安打で安部生還、菊池涼二進、（投手高木）鈴木誠四球で満塁、西川の中前安打で菊池涼生還、なおも満塁、長野の左前安打で羽月生還、なおも満塁、（投手田中豊）磯村のとき田中豊暴投で鈴木誠生還、西川三進、長野二進、磯村の右犠飛で西川生還、長野三進、クロン三振
【巨】（投手コルニエル、一塁堂林、三塁安部、左翼西川、中堅羽月）丸二ゴロ、岡本和四球、田中豊の代打重信四球で岡本和二進、梶谷二ゴロ併殺打
◆７回（両軍０）
【広】（投手大江、右翼重信）小園遊ゴロ、安部中前安打、菊池涼の遊ゴロで安部二封、羽月三振
【巨】広岡、大城、中島三者連続三振
◆８回（広０、巨６）
【広】（捕手岸田）鈴木誠四球、西川の右前安打で鈴木誠二進、コルニエルの代打会沢中飛、磯村の右邪飛で鈴木誠三進、堂林一ゴロ
【巨】（投手森浦）松原四球、若林の左翼線二塁打で松原三進、丸の右前安打で松原生還、若林三進、岡本和遊飛、重信の遊ゴロで若林生還、丸二封、（投手大道）大江の代打坂本四球で重信二進（一塁走者代走増田大）、広岡の代打吉川の左前安打で重信生還、増田大二進、（投手塹江）岸田の代打亀井の遊撃強襲二塁打で増田大生還、吉川三進、中島の左中間二塁打で吉川、亀井ともに生還、松原遊ゴロ
◆９回（広１、巨０）
【広】（投手中川、捕手炭谷、一塁若林、二塁吉川、遊撃増田大）小園の代打中村奨右越二塁打、安部の代打三好の一塁前バントで中村奨三進、菊池涼の中犠飛で中村奨生還、羽月三振