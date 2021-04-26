横綱・白鵬が９年ぶり一人横綱、再度は史上初…大相撲夏場所幕内番付一覧

日本相撲協会は２６日、大相撲夏場所（５月９日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。

東横綱・白鵬（３６）＝宮城野＝は、番付上の一人横綱は２０１２年秋場所の自身以来。一人横綱経験者が再度一人横綱になるのは史上初めて。西大関・照ノ富士（２９）＝伊勢ケ浜＝が２１場所ぶりに大関に復帰した。

【東】

東横綱・白鵬（３６）＝宮城野＝

東大関・朝乃山（２７）＝高砂＝

東大関・正代（２９）＝時津風＝

東関脇・高安（３１）＝田子ノ浦＝

東小結・御嶽海（２８）＝出羽海＝

東前頭筆頭・若隆景（２６）＝荒汐＝

東前頭２枚目・明生（２５）＝立浪＝

東前頭３枚目・碧山（３４）＝春日野＝

東前頭４枚目・霧馬山（２５）＝陸奥＝

東前頭５枚目・豊昇龍（２１）＝立浪＝

東前頭６枚目・英乃海（３１）＝木瀬＝

東前頭７枚目・栃ノ心（３３）＝春日野＝

東前頭８枚目・剣翔（２９）＝追手風＝

東前頭９枚目・志摩ノ海（３１）＝木瀬＝

東前頭１０枚目・玉鷲（３６）＝片男波＝

東前頭１１枚目・琴ノ若（２３）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１２枚目・琴恵光（２９）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１３枚目・明瀬山（３５）＝木瀬＝

東前頭１４枚目・竜電（３０）＝高田川＝

東前頭１５枚目・魁聖（３４）＝友綱＝

東前頭１６枚目・石浦（３１）＝宮城野＝

東前頭１７枚目・天空海（３０）＝立浪＝

【西】

西大関・貴景勝（２４）＝常盤山＝

西大関・照ノ富士（２９）＝伊勢ケ浜＝

西関脇・隆の勝（２６）＝常盤山＝

西小結・大栄翔（２７）＝追手風＝

西前頭筆頭・北勝富士（２８）＝八角＝

西前頭２枚目・翔猿（２９）＝追手風＝

西前頭３枚目・千代の国（３０）＝九重＝

西前頭４枚目・妙義龍（３４）＝境川＝

西前頭５枚目・阿武咲（２４）＝阿武松＝

西前頭６枚目・逸ノ城（２８）＝湊＝

西前頭７枚目・宝富士（３４）＝伊勢ケ浜＝

西前頭８枚目・遠藤（３０）＝追手風＝

西前頭９枚目・輝（２６）＝高田川＝

西前頭１０枚目・照強（２６）＝伊勢ケ浜＝

西前頭１１枚目・千代翔馬（２９）＝九重＝

西前頭１２枚目・隠岐の海（３５）＝八角＝

西前頭１３枚目・大奄美（２８）＝追手風＝

西前頭１４枚目・千代大龍（３２）＝九重＝

西前頭１５枚目・翠富士（２４）＝伊勢ケ浜＝

西前頭１６枚目・千代丸（３０）＝九重＝