横綱・白鵬が９年ぶり一人横綱、再度は史上初…大相撲夏場所幕内番付一覧

日本相撲協会は２６日、大相撲夏場所（５月９日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。
東横綱・白鵬（３６）＝宮城野＝は、番付上の一人横綱は２０１２年秋場所の自身以来。一人横綱経験者が再度一人横綱になるのは史上初めて。西大関・照ノ富士（２９）＝伊勢ケ浜＝が２１場所ぶりに大関に復帰した。
【東】
東横綱・白鵬（３６）＝宮城野＝
東大関・朝乃山（２７）＝高砂＝
東大関・正代（２９）＝時津風＝
東関脇・高安（３１）＝田子ノ浦＝
東小結・御嶽海（２８）＝出羽海＝
東前頭筆頭・若隆景（２６）＝荒汐＝
東前頭２枚目・明生（２５）＝立浪＝
東前頭３枚目・碧山（３４）＝春日野＝
東前頭４枚目・霧馬山（２５）＝陸奥＝
東前頭５枚目・豊昇龍（２１）＝立浪＝
東前頭６枚目・英乃海（３１）＝木瀬＝
東前頭７枚目・栃ノ心（３３）＝春日野＝
東前頭８枚目・剣翔（２９）＝追手風＝
東前頭９枚目・志摩ノ海（３１）＝木瀬＝
東前頭１０枚目・玉鷲（３６）＝片男波＝
東前頭１１枚目・琴ノ若（２３）＝佐渡ケ嶽＝
東前頭１２枚目・琴恵光（２９）＝佐渡ケ嶽＝
東前頭１３枚目・明瀬山（３５）＝木瀬＝
東前頭１４枚目・竜電（３０）＝高田川＝
東前頭１５枚目・魁聖（３４）＝友綱＝
東前頭１６枚目・石浦（３１）＝宮城野＝
東前頭１７枚目・天空海（３０）＝立浪＝
【西】
西大関・貴景勝（２４）＝常盤山＝
西大関・照ノ富士（２９）＝伊勢ケ浜＝
西関脇・隆の勝（２６）＝常盤山＝
西小結・大栄翔（２７）＝追手風＝
西前頭筆頭・北勝富士（２８）＝八角＝
西前頭２枚目・翔猿（２９）＝追手風＝
西前頭３枚目・千代の国（３０）＝九重＝
西前頭４枚目・妙義龍（３４）＝境川＝
西前頭５枚目・阿武咲（２４）＝阿武松＝
西前頭６枚目・逸ノ城（２８）＝湊＝
西前頭７枚目・宝富士（３４）＝伊勢ケ浜＝
西前頭８枚目・遠藤（３０）＝追手風＝
西前頭９枚目・輝（２６）＝高田川＝
西前頭１０枚目・照強（２６）＝伊勢ケ浜＝
西前頭１１枚目・千代翔馬（２９）＝九重＝
西前頭１２枚目・隠岐の海（３５）＝八角＝
西前頭１３枚目・大奄美（２８）＝追手風＝
西前頭１４枚目・千代大龍（３２）＝九重＝
西前頭１５枚目・翠富士（２４）＝伊勢ケ浜＝
西前頭１６枚目・千代丸（３０）＝九重＝