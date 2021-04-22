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【巨人】今季最多４発を阪神に浴びせ快勝！貯金は今季最多６…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
４勝目を挙げ笑顔でダブルピースをする高橋優貴とグータッチをする香月一也
４勝目を挙げ笑顔でダブルピースをする高橋優貴とグータッチをする香月一也

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人８―３阪神（２２日・東京ドーム）

　巨人打線が爆発し「伝統の一戦」今季初のカード勝ち越しを決めた。初回に主砲の岡本が２点二塁打を放ち先制すると、２回には吉川のソロと坂本の特大２ランで加点。７回に香月、８回にも梶谷のソロが飛び出すなど今季最多４発を阪神に浴びせ快勝した。

　先発の高橋は６回３失点でまとめ、開幕から無傷のリーグトップタイ４勝目。貯金を今季最大の６とした。

　【試合経過】

　◆１回（神０、巨３）

　【神】近本左越二塁打、糸原の一ゴロで近本が三塁を狙うもタッチアウト、マルテの左翼線二塁打で糸原三進、大山三振、サンズ四球で満塁、佐藤輝中飛

　【巨】松原左前安打、坂本三振、梶谷の中前安打で松原一挙三進、岡本和の左中間二塁打で松原、梶谷ともに生還、香月の中飛で岡本和三進、重信の左前安打で岡本和生還、大城のとき重信二盗、大城三振

  • 1回1死一、三塁、岡本和の適時二塁打で一塁から生還した梶谷（カメラ・中島　傑）

    1回1死一、三塁、岡本和の適時二塁打で一塁から生還した梶谷（カメラ・中島　傑）

　◆２回（神０、巨３）

　【神】梅野四球、中野三飛、秋山の捕手前バントで梅野二進、近本の遊ゴロで梅野が三塁を狙うもタッチアウト

　【巨】吉川右越２号本塁打、高橋左飛、松原一塁内野安打、坂本左越３号２ラン、梶谷左前安打、岡本和左飛、香月の中前安打で梶谷二進、重信一飛

  • 2回1死一塁、3号2ラン本塁打を放った坂本勇人（中央）を迎える巨人ナイン（カメラ・池内　雅彦）

    2回1死一塁、3号2ラン本塁打を放った坂本勇人（中央）を迎える巨人ナイン（カメラ・池内　雅彦）

　◆３回（神１、巨０）

　【神】糸原四球、マルテの左前安打で糸原二進、大山三直、サンズ一邪飛、佐藤輝の左前安打で糸原一挙生還、マルテ二進、梅野の代打陽川三振

　【巨】（捕手坂本）大城右翼線二塁打、吉川、高橋ともに投直、松原二ゴロ

  • 3回無死、右へ二塁打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）

    3回無死、右へ二塁打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）

　◆４回（両軍０）

　【神】中野二ゴロ、秋山の代打北條遊直、近本左中間二塁打、糸原左飛

　【巨】（投手小野、二塁北條）坂本三振、梶谷の遊ゴロを中野が失策、岡本和右飛、香月遊ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【神】マルテ二ゴロ、大山三振、サンズ遊ゴロ

  • 巨人先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）

    巨人先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）

　【巨】重信、大城ともに三振、吉川一ゴロ

　◆６回（神２、巨０）

　【神】佐藤輝四球、坂本中飛、中野右飛、北條左越１号２ラン、近本右飛

　【巨】（投手馬場、遊撃山本）高橋の代打立岡四球、松原の一塁前バントで立岡二進、坂本四球、梶谷の二ゴロで坂本二封、立岡三進、岡本和のとき梶谷二盗、岡本三振

　◆７回（神０、巨１）

　【神】（投手鍵谷）山本二飛、マルテ二ゴロ、大山左中間二塁打、サンズ右飛

　【巨】（投手エドワーズ）香月右越３号本塁打、重信一ゴロ、大城右前安打（代走増田大）、吉川のとき増田大二盗、吉川四球、鍵谷の代打亀井一邪飛、松原四球で満塁、坂本遊飛

  • 7回無死、右越えソロ本塁打を放ちナインとハイタッチをする香月一也（カメラ・中島　傑）

    7回無死、右越えソロ本塁打を放ちナインとハイタッチをする香月一也（カメラ・中島　傑）

　◆８回（神０、巨１）

　【神】（投手中川、捕手炭谷、遊撃増田大）佐藤輝左前安打、坂本の三ゴロで佐藤輝二進、エドワーズの代打原口三振、北條左飛

　【巨】（投手桑原）梶谷中越３号本塁打、岡本和二飛、香月一ゴロ、重信三振

  • 8回無死、中越え3号ソロ本塁打を放ち、ポーズを決めて本塁に向かう梶谷隆幸（カメラ・関口　俊明）

    8回無死、中越え3号ソロ本塁打を放ち、ポーズを決めて本塁に向かう梶谷隆幸（カメラ・関口　俊明）

　◆９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手高木、三塁広岡）近本右飛、山本遊ゴロ、マルテ一邪飛

  • 9回に4番手で登板した高木京介（カメラ・関口　俊明）

    9回に4番手で登板した高木京介（カメラ・関口　俊明）

４勝目を挙げ笑顔でダブルピースをする高橋優貴とグータッチをする香月一也
1回1死一、三塁、岡本和の適時二塁打で一塁から生還した梶谷（カメラ・中島　傑）
2回1死一塁、3号2ラン本塁打を放った坂本勇人（中央）を迎える巨人ナイン（カメラ・池内　雅彦）
3回無死、右へ二塁打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）
巨人先発投手の高橋優貴（カメラ・関口　俊明）
7回無死、右越えソロ本塁打を放ちナインとハイタッチをする香月一也（カメラ・中島　傑）
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