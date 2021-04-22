【巨人】今季最多４発を阪神に浴びせ快勝！貯金は今季最多６…阪神戦試合経過

４勝目を挙げ笑顔でダブルピースをする高橋優貴とグータッチをする香月一也

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人８―３阪神（２２日・東京ドーム）

巨人打線が爆発し「伝統の一戦」今季初のカード勝ち越しを決めた。初回に主砲の岡本が２点二塁打を放ち先制すると、２回には吉川のソロと坂本の特大２ランで加点。７回に香月、８回にも梶谷のソロが飛び出すなど今季最多４発を阪神に浴びせ快勝した。

先発の高橋は６回３失点でまとめ、開幕から無傷のリーグトップタイ４勝目。貯金を今季最大の６とした。

【試合経過】

◆１回（神０、巨３）

【神】近本左越二塁打、糸原の一ゴロで近本が三塁を狙うもタッチアウト、マルテの左翼線二塁打で糸原三進、大山三振、サンズ四球で満塁、佐藤輝中飛

◆２回（神０、巨３）

【神】梅野四球、中野三飛、秋山の捕手前バントで梅野二進、近本の遊ゴロで梅野が三塁を狙うもタッチアウト

◆３回（神１、巨０）

【神】糸原四球、マルテの左前安打で糸原二進、大山三直、サンズ一邪飛、佐藤輝の左前安打で糸原一挙生還、マルテ二進、梅野の代打陽川三振

◆４回（両軍０）

【神】中野二ゴロ、秋山の代打北條遊直、近本左中間二塁打、糸原左飛

【巨】（投手小野、二塁北條）坂本三振、梶谷の遊ゴロを中野が失策、岡本和右飛、香月遊ゴロ

◆５回（両軍０）

【巨】重信、大城ともに三振、吉川一ゴロ

◆６回（神２、巨０）

【神】佐藤輝四球、坂本中飛、中野右飛、北條左越１号２ラン、近本右飛

【巨】（投手馬場、遊撃山本）高橋の代打立岡四球、松原の一塁前バントで立岡二進、坂本四球、梶谷の二ゴロで坂本二封、立岡三進、岡本和のとき梶谷二盗、岡本三振

◆７回（神０、巨１）

【神】（投手鍵谷）山本二飛、マルテ二ゴロ、大山左中間二塁打、サンズ右飛

◆８回（神０、巨１）

【神】（投手中川、捕手炭谷、遊撃増田大）佐藤輝左前安打、坂本の三ゴロで佐藤輝二進、エドワーズの代打原口三振、北條左飛