【巨人】１０安打５得点、虎は１１安打１０得点　今季最大４ゲーム差…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１０阪神（２０日・東京ドーム）
原巨人が虎の一発攻勢に沈んだ。先発サンチェスが３番・マルテに２打席連発を許し、４番・大山にも被弾。２回０／３５安打５失点で降板した。２番手に上がったプロ初登板のドラフト１位・平内は３回０／３を１失点デビューも、５番・サンズにソロを浴びた。
阪神クリーンアップそろい踏みで、大山も２発で計５被弾。首位・阪神に今季最大４ゲーム差に広げられた。
【試合経過】
◆１回（神１、巨０）
◆２回（神１、巨０）
【神】梅野遊ゴロ、中野四球、西勇の投前バントで中野二進、近本の右前安打で中野生還、本塁送球間に近本二塁狙うも一、二塁間でタッチアウト
【巨】亀井左飛、大城三邪飛、香月右飛
◆３回（両軍３）
【神】糸原右前安打、マルテ左越５号２ラン、大山右越２号本塁打、（投手平内、一塁広岡）サンズ左飛、佐藤輝四球、梅野のとき佐藤輝盗塁死、梅野二ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】大城右飛、平内三ゴロ、吉川三振
◆５回（神０、巨１）
【神】糸原中飛、マルテ三振、大山中飛
◆６回（神１、巨０）
【神】サンズ右中間６号本塁打、（投手大江）佐藤輝三振、梅野四球、中野の三ゴロで梅野二封、西勇の代打北條中前安打で中野一挙三進、近本バント投ゴロ
【巨】（投手岩貞）亀井三振、大城三ゴロ、大江の代打石川三振
◆７回（神２、巨０）
【神】（投手高木）糸原一ゴロ、マルテ四球、大山の左前安打でマルテ二進、サンズ三振、佐藤輝の遊撃内野安打で満塁、梅野の右翼線二塁打でマルテ、大山生還、佐藤輝本塁狙うもタッチアウト
◆８回（両軍０）
【神】（投手戸根、二塁増田大）中野二ゴロ、小林の代打原口三ゴロ、近本遊ゴロ
◆９回（神２、巨１）
【神】糸原三振、マルテ死球、（代走熊谷）大山左越３号２ラン、サンズ、佐藤輝ともに三振
【巨】（投手エドワーズ、一塁陽川、二塁中野、三塁山本、遊撃木浪、左翼板山、右翼熊谷）戸根の代打重信左前安打、増田大の代打立岡の右前安打で重信一挙三進、広岡のとき立岡二進（記録は野選）、広岡の中犠飛で重信生還、松原の二ゴロで立岡三進、坂本四球で一、三塁（坂本の代走湯浅）梶谷のとき湯浅二進（記録は野選）、梶谷遊ゴロ