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【巨人】１０安打５得点、虎は１１安打１０得点　今季最大４ゲーム差…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
8回無死一塁、中飛に倒れた岡本和真（手前）と厳しい表情を浮かべる原辰徳監督（中央）（カメラ・相川　和寛）
8回無死一塁、中飛に倒れた岡本和真（手前）と厳しい表情を浮かべる原辰徳監督（中央）（カメラ・相川　和寛）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人５―１０阪神（２０日・東京ドーム）

　原巨人が虎の一発攻勢に沈んだ。先発サンチェスが３番・マルテに２打席連発を許し、４番・大山にも被弾。２回０／３５安打５失点で降板した。２番手に上がったプロ初登板のドラフト１位・平内は３回０／３を１失点デビューも、５番・サンズにソロを浴びた。

　阪神クリーンアップそろい踏みで、大山も２発で計５被弾。首位・阪神に今季最大４ゲーム差に広げられた。

　【試合経過】

　◆１回（神１、巨０）

　【神】近本三振、糸原中飛、マルテ左中間４号本塁打、大山、サンズともに四球で一、二塁、佐藤輝三振

  • 1回2死、マルテ（手前）の左中間への先制ソロ本塁打の打球を見る原辰徳監督らベンチ（カメラ・竜田　卓）

    1回2死、マルテ（手前）の左中間への先制ソロ本塁打の打球を見る原辰徳監督らベンチ（カメラ・竜田　卓）

　【巨】松原遊飛、坂本遊ゴロ、梶谷中前安打、岡本和左飛

  • 1回2死、梶谷隆幸が中前安打（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・相川　和寛）

    1回2死、梶谷隆幸が中前安打（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・相川　和寛）

　◆２回（神１、巨０）

　【神】梅野遊ゴロ、中野四球、西勇の投前バントで中野二進、近本の右前安打で中野生還、本塁送球間に近本二塁狙うも一、二塁間でタッチアウト

　【巨】亀井左飛、大城三邪飛、香月右飛

　◆３回（両軍３）

　【神】糸原右前安打、マルテ左越５号２ラン、大山右越２号本塁打、（投手平内、一塁広岡）サンズ左飛、佐藤輝四球、梅野のとき佐藤輝盗塁死、梅野二ゴロ

　【巨】吉川右翼線二塁打、広岡遊ゴロ、松原右越３号２ラン、坂本左飛、梶谷中前安打、岡本和のとき梶谷二盗、岡本和の中前安打で梶谷一挙生還、亀井右飛

　◆４回（両軍０）

　【神】中野三振、西勇二ゴロ、近本中飛

  • プロ初登板の平内龍太（カメラ・橋口　真）

    プロ初登板の平内龍太（カメラ・橋口　真）

　【巨】大城右飛、平内三ゴロ、吉川三振

　◆５回（神０、巨１）

　【神】糸原中飛、マルテ三振、大山中飛

　【巨】広岡四球、松原の遊ゴロで広岡二封、坂本の中前安打で松原一挙三進、梶谷の右犠飛で松原生還、岡本和中飛

  • 5回1死一塁、坂本勇人が中前安打（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）

    5回1死一塁、坂本勇人が中前安打（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）

　◆６回（神１、巨０）

　【神】サンズ右中間６号本塁打、（投手大江）佐藤輝三振、梅野四球、中野の三ゴロで梅野二封、西勇の代打北條中前安打で中野一挙三進、近本バント投ゴロ

  • 6回無死、サンズ（左）に右中間ソロ本塁打を浴びた平内龍太（捕手・大城卓三）

    6回無死、サンズ（左）に右中間ソロ本塁打を浴びた平内龍太（捕手・大城卓三）

　【巨】（投手岩貞）亀井三振、大城三ゴロ、大江の代打石川三振

　◆７回（神２、巨０）

　【神】（投手高木）糸原一ゴロ、マルテ四球、大山の左前安打でマルテ二進、サンズ三振、佐藤輝の遊撃内野安打で満塁、梅野の右翼線二塁打でマルテ、大山生還、佐藤輝本塁狙うもタッチアウト

　【巨】（投手小林）吉川の代打増田大右中間二塁打、広岡三振、松原中飛、坂本右飛

  • 7回無死、増田大輝が右中間二塁打（捕手・梅野隆太郎）（カメラ・相川　和寛）

    7回無死、増田大輝が右中間二塁打（捕手・梅野隆太郎）（カメラ・相川　和寛）

　◆８回（両軍０）

　【神】（投手戸根、二塁増田大）中野二ゴロ、小林の代打原口三ゴロ、近本遊ゴロ

　【巨】（投手岩崎）梶谷中前安打、岡本和、亀井ともに中飛、大城三振

　◆９回（神２、巨１）

　【神】糸原三振、マルテ死球、（代走熊谷）大山左越３号２ラン、サンズ、佐藤輝ともに三振

　【巨】（投手エドワーズ、一塁陽川、二塁中野、三塁山本、遊撃木浪、左翼板山、右翼熊谷）戸根の代打重信左前安打、増田大の代打立岡の右前安打で重信一挙三進、広岡のとき立岡二進（記録は野選）、広岡の中犠飛で重信生還、松原の二ゴロで立岡三進、坂本四球で一、三塁（坂本の代走湯浅）梶谷のとき湯浅二進（記録は野選）、梶谷遊ゴロ

試合詳細
8回無死一塁、中飛に倒れた岡本和真（手前）と厳しい表情を浮かべる原辰徳監督（中央）（カメラ・相川　和寛）
1回2死、マルテ（手前）の左中間への先制ソロ本塁打の打球を見る原辰徳監督らベンチ（カメラ・竜田　卓）
1回2死、梶谷隆幸が中前安打（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・相川　和寛）
プロ初登板の平内龍太（カメラ・橋口　真）
5回1死一塁、坂本勇人が中前安打（投手・西勇輝、捕手・梅野隆太郎）
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