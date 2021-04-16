【巨人】今季最多１９安打、投打がっちりかみ合った…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―７巨人（１６日・横浜）

巨人のエース菅野が６安打完封で今季初勝利を挙げた。東京五輪・野球のメイン会場となる横浜スタジアムで、侍ジャパンの稲葉監督が視察する中、テンポのいい投球でＤｅＮＡ打線を寄せ付けなかった。

打線も４番岡本が先制２点二塁打を含む２安打３打点をマークするなど、今季最多１９安打で７点を奪い菅野を援護した。チームは今季初の５連勝と、投打がガッチリとかみ合ってきた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【Ｄ】桑原右前安打、牧遊ゴロ併殺打、オースティン三振

◆２回（両軍０）

【Ｄ】佐野二ゴロ、ソト右飛、宮崎中前安打、大和二飛

◆３回（巨２、Ｄ０）

【Ｄ】戸柱一ゴロ、坂本二ゴロ、桑原中飛

◆４回（両軍０）

【巨】増田大中飛、菅野右飛、松原中飛

【Ｄ】牧三振、オースティン右越二塁打、佐野の二ゴロでオースティン三進、ソト中飛

◆５回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】宮崎投ゴロ、大和、戸柱ともに二ゴロ

◆６回（巨３、Ｄ０）

【Ｄ】（二塁吉川、左翼重信）伊勢の代打神里左飛、桑原遊ゴロ、牧右前安打、オースティン三振

◆７回（両軍０）

【Ｄ】（捕手炭谷）佐野左中間二塁打、ソト中飛、宮崎左前安打、大和の代打倉本投ゴロ併殺打

◆８回（巨１、Ｄ０）

【Ｄ】（三塁香月、遊撃湯浅、右翼立岡）戸柱の代打関根右飛、桜井の代打山下左飛、桑原二ゴロ

◆９回（両軍０）