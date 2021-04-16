【巨人】今季最多１９安打、投打がっちりかみ合った…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ０―７巨人（１６日・横浜）
巨人のエース菅野が６安打完封で今季初勝利を挙げた。東京五輪・野球のメイン会場となる横浜スタジアムで、侍ジャパンの稲葉監督が視察する中、テンポのいい投球でＤｅＮＡ打線を寄せ付けなかった。
打線も４番岡本が先制２点二塁打を含む２安打３打点をマークするなど、今季最多１９安打で７点を奪い菅野を援護した。チームは今季初の５連勝と、投打がガッチリとかみ合ってきた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【Ｄ】桑原右前安打、牧遊ゴロ併殺打、オースティン三振
◆２回（両軍０）
【巨】亀井左中間二塁打、広岡のバント投ゴロで亀井三塁タッチアウト、大城の中前安打で広岡一挙三進、増田大一邪直、菅野の二ゴロで大城二封
【Ｄ】佐野二ゴロ、ソト右飛、宮崎中前安打、大和二飛
◆３回（巨２、Ｄ０）
【巨】松原中前安打、坂本の中前安打で松原二進、梶谷の中飛で松原三進、坂本二進、岡本和の右中間二塁打で松原、坂本ともに生還、亀井三邪飛、広岡死球、大城の左前安打で岡本和三進、広岡二進、岡本和三本間に挟まれタッチアウト
【Ｄ】戸柱一ゴロ、坂本二ゴロ、桑原中飛
◆４回（両軍０）
【巨】増田大中飛、菅野右飛、松原中飛
【Ｄ】牧三振、オースティン右越二塁打、佐野の二ゴロでオースティン三進、ソト中飛
◆５回（巨１、Ｄ０）
【巨】坂本中越２号本塁打、梶谷二ゴロ、岡本和四球、亀井の右前安打で岡本和二進、岡本和飛び出しタッチアウト、広岡の中越安打で亀井三進、大城二ゴロ
【Ｄ】宮崎投ゴロ、大和、戸柱ともに二ゴロ
◆６回（巨３、Ｄ０）
【巨】（投手三上）増田大の代打吉川一直、菅野投手強襲安打、（投手伊勢）松原の左中間二塁打で菅野三進、坂本四球で満塁、梶谷の左翼二塁打で菅野、松原ともに生還、坂本三進、岡本和の左前安打で坂本生還、梶谷三進、亀井二ゴロ併殺打
【Ｄ】（二塁吉川、左翼重信）伊勢の代打神里左飛、桑原遊ゴロ、牧右前安打、オースティン三振
◆７回（両軍０）
【Ｄ】（捕手炭谷）佐野左中間二塁打、ソト中飛、宮崎左前安打、大和の代打倉本投ゴロ併殺打
◆８回（巨１、Ｄ０）
【巨】（投手桜井、遊撃倉本）松原二塁内野安打、坂本のとき暴投で松原二進、坂本の右越二塁打で松原三進（坂本の代走立岡）、梶谷三振、岡本和四球で満塁（岡本和の代走湯浅）、重信の左前安打で松原生還、なお満塁、広岡一邪飛、炭谷中飛
【Ｄ】（三塁香月、遊撃湯浅、右翼立岡）戸柱の代打関根右飛、桜井の代打山下左飛、桑原二ゴロ
◆９回（両軍０）
【巨】（投手砂田、捕手山本）吉川中前安打、菅野の投前バントで吉川二進、松原左飛、立岡中飛
【Ｄ】牧三ゴロ、オースティン三振、佐野四球、ソト右飛