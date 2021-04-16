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【巨人】今季最多１９安打、投打がっちりかみ合った…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
今季初勝利を完封で飾った菅野智之（中央）はナインをタッチで出迎える（カメラ・泉　貫太）
今季初勝利を完封で飾った菅野智之（中央）はナインをタッチで出迎える（カメラ・泉　貫太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ０―７巨人（１６日・横浜）

　巨人のエース菅野が６安打完封で今季初勝利を挙げた。東京五輪・野球のメイン会場となる横浜スタジアムで、侍ジャパンの稲葉監督が視察する中、テンポのいい投球でＤｅＮＡ打線を寄せ付けなかった。

　打線も４番岡本が先制２点二塁打を含む２安打３打点をマークするなど、今季最多１９安打で７点を奪い菅野を援護した。チームは今季初の５連勝と、投打がガッチリとかみ合ってきた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】松原左前安打、坂本右飛、梶谷の遊ゴロで松原二進、岡本和遊飛

  • １回無死、左前安打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）

    １回無死、左前安打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】桑原右前安打、牧遊ゴロ併殺打、オースティン三振

　◆２回（両軍０）

　【巨】亀井左中間二塁打、広岡のバント投ゴロで亀井三塁タッチアウト、大城の中前安打で広岡一挙三進、増田大一邪直、菅野の二ゴロで大城二封

  • ２回無死、タッチをかいくぐり二塁打を放った亀井善行（右は牧秀悟）（カメラ・橋口　真）

    ２回無死、タッチをかいくぐり二塁打を放った亀井善行（右は牧秀悟）（カメラ・橋口　真）

　【Ｄ】佐野二ゴロ、ソト右飛、宮崎中前安打、大和二飛

　◆３回（巨２、Ｄ０）

　【巨】松原中前安打、坂本の中前安打で松原二進、梶谷の中飛で松原三進、坂本二進、岡本和の右中間二塁打で松原、坂本ともに生還、亀井三邪飛、広岡死球、大城の左前安打で岡本和三進、広岡二進、岡本和三本間に挟まれタッチアウト

  • ３回無死、中前打を放つ松原聖弥（投手は坂本裕哉、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）

    ３回無死、中前打を放つ松原聖弥（投手は坂本裕哉、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）

　【Ｄ】戸柱一ゴロ、坂本二ゴロ、桑原中飛

　◆４回（両軍０）

　【巨】増田大中飛、菅野右飛、松原中飛

　【Ｄ】牧三振、オースティン右越二塁打、佐野の二ゴロでオースティン三進、ソト中飛

　◆５回（巨１、Ｄ０）

　【巨】坂本中越２号本塁打、梶谷二ゴロ、岡本和四球、亀井の右前安打で岡本和二進、岡本和飛び出しタッチアウト、広岡の中越安打で亀井三進、大城二ゴロ

  • ５回無死、中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ５回無死、中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】宮崎投ゴロ、大和、戸柱ともに二ゴロ

　◆６回（巨３、Ｄ０）

　【巨】（投手三上）増田大の代打吉川一直、菅野投手強襲安打、（投手伊勢）松原の左中間二塁打で菅野三進、坂本四球で満塁、梶谷の左翼二塁打で菅野、松原ともに生還、坂本三進、岡本和の左前安打で坂本生還、梶谷三進、亀井二ゴロ併殺打

  • ６回１死満塁、ＤｅＮＡファンが見つめる中、左へ適時二塁打を放つ梶谷隆幸（カメラ・中島　傑）

    ６回１死満塁、ＤｅＮＡファンが見つめる中、左へ適時二塁打を放つ梶谷隆幸（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】（二塁吉川、左翼重信）伊勢の代打神里左飛、桑原遊ゴロ、牧右前安打、オースティン三振

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手石田）広岡、大城ともに三振、吉川右越二塁打、菅野右飛

  • ７回２死、右中間へ二塁打を放つ吉川尚輝（投手は石田健大、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）

    ７回２死、右中間へ二塁打を放つ吉川尚輝（投手は石田健大、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）

　【Ｄ】（捕手炭谷）佐野左中間二塁打、ソト中飛、宮崎左前安打、大和の代打倉本投ゴロ併殺打

　◆８回（巨１、Ｄ０）

　【巨】（投手桜井、遊撃倉本）松原二塁内野安打、坂本のとき暴投で松原二進、坂本の右越二塁打で松原三進（坂本の代走立岡）、梶谷三振、岡本和四球で満塁（岡本和の代走湯浅）、重信の左前安打で松原生還、なお満塁、広岡一邪飛、炭谷中飛

  • ８回１死満塁、左前適時打を放つ重信慎之介（投手は桜井周斗、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）

    ８回１死満塁、左前適時打を放つ重信慎之介（投手は桜井周斗、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）

　【Ｄ】（三塁香月、遊撃湯浅、右翼立岡）戸柱の代打関根右飛、桜井の代打山下左飛、桑原二ゴロ

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手砂田、捕手山本）吉川中前安打、菅野の投前バントで吉川二進、松原左飛、立岡中飛

  • ９回無死、中前打を放つ吉川尚輝。巨人、この試合、１９安打目（投手は砂田毅樹、捕手は山本祐大）（カメラ・泉　貫太）

    ９回無死、中前打を放つ吉川尚輝。巨人、この試合、１９安打目（投手は砂田毅樹、捕手は山本祐大）（カメラ・泉　貫太）

　【Ｄ】牧三ゴロ、オースティン三振、佐野四球、ソト右飛

今季初勝利を完封で飾った菅野智之（中央）はナインをタッチで出迎える（カメラ・泉　貫太）
１回無死、左前安打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）
２回無死、タッチをかいくぐり二塁打を放った亀井善行（右は牧秀悟）（カメラ・橋口　真）
３回無死、中前打を放つ松原聖弥（投手は坂本裕哉、捕手は戸柱恭孝）（カメラ・泉　貫太）
５回無死、中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする坂本勇人（カメラ・中島　傑）
６回１死満塁、ＤｅＮＡファンが見つめる中、左へ適時二塁打を放つ梶谷隆幸（カメラ・中島　傑）
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