【巨人】今季初の３連勝、貯金は今季最多タイの「２」…写真で振り返る中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（１４日・東京ドーム）
投打がかみ合った巨人が今季初の３連勝を飾った。先発の畠が９回にＡ・マルティネスに一発を浴び完封は逃したものの、中日打線を９回途中７安打１失点に封じ今季初勝利を挙げた。
打線は３回、松原、坂本の連続適時打と梶谷の右越え２号２ランで一挙５点。貯金を今季最多タイの「２」とした。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【中】大島左前安打、福留三振、福田の中前安打で大島二進、Ａ・マルティネス三振、高橋周左飛
◆２回（両軍０）
【巨】岡本和三振、亀井遊ゴロ、大城中飛
◆３回（中０、巨５）
【中】勝野三振、大島二飛、福留三振
【巨】香月中前安打、増田大の投手強襲安打で香月二進、畠スリーバント失敗三振、松原の左前安打で香月一挙生還、増田大二進、坂本の左翼線二塁打で増田大、松原ともに生還、梶谷右中間２号２ラン、岡本和二飛、亀井四球、大城の中前安打で亀井二進、香月右飛
◆４回（両軍０）
【巨】増田大四球、畠スリーバント失敗三振、松原のとき増田大二盗失敗、松原三振
◆５回（両軍０）
【中】木下拓遊ゴロ、京田死球、勝野の代打井領の二ゴロで京田二封、大島中飛
【巨】（投手鈴木、捕手石橋）坂本三振、梶谷死球、岡本和のとき梶谷二盗、岡本和右飛、亀井遊ゴロ
◆６回（両軍０）
【中】（右翼重信）福留遊飛、福田、Ａ・マルティネスともに三ゴロ
【巨】大城二ゴロ、香月一ゴロ、増田大三振
◆７回（両軍０）
【中】高橋周三振、阿部遊ゴロ、石橋左邪飛
【巨】（投手橋本、二塁高松）畠三振、松原の代打広岡中飛、坂本三振
◆８回（両軍０）
【中】（遊撃広岡、中堅立岡）京田左前安打、高松三振、大島の左前安打で京田二進、福留の右飛で京田三進、福田の遊ゴロで大島二封
【巨】（左翼根尾、右翼武田）重信四球、岡本和の二ゴロで重信二進、亀井の代打石川の二ゴロで重信三進、大城三振
◆９回（中１、巨Ｘ）
【中】（左翼石川）Ａ・マルティネス右越１号本塁打、高橋周左前安打、橋本の代打平田の二ゴロで高橋周二封、石橋左前安打、（投手デラロサ）京田の二ゴロで石橋二封、平田三進、高松のとき京田二盗、高松三振