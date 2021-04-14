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【巨人】今季初の３連勝、貯金は今季最多タイの「２」…写真で振り返る中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
今季初勝利を挙げた畠世周（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
今季初勝利を挙げた畠世周（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人５―１中日（１４日・東京ドーム）

　投打がかみ合った巨人が今季初の３連勝を飾った。先発の畠が９回にＡ・マルティネスに一発を浴び完封は逃したものの、中日打線を９回途中７安打１失点に封じ今季初勝利を挙げた。

　打線は３回、松原、坂本の連続適時打と梶谷の右越え２号２ランで一挙５点。貯金を今季最多タイの「２」とした。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【中】大島左前安打、福留三振、福田の中前安打で大島二進、Ａ・マルティネス三振、高橋周左飛

　【巨】松原二ゴロ、坂本中飛、梶谷三振

  • １回２死、空振り三振に倒れる梶谷隆幸（カメラ・関口　俊明）

    １回２死、空振り三振に倒れる梶谷隆幸（カメラ・関口　俊明）

　◆２回（両軍０）

　【中】阿部三振、木下拓投ゴロ、京田二ゴロ

  • ２回無失点に抑え大城卓三（左）とグータッチをする畠世周（カメラ・中島　傑）

    ２回無失点に抑え大城卓三（左）とグータッチをする畠世周（カメラ・中島　傑）

　【巨】岡本和三振、亀井遊ゴロ、大城中飛

　◆３回（中０、巨５）

　【中】勝野三振、大島二飛、福留三振

　【巨】香月中前安打、増田大の投手強襲安打で香月二進、畠スリーバント失敗三振、松原の左前安打で香月一挙生還、増田大二進、坂本の左翼線二塁打で増田大、松原ともに生還、梶谷右中間２号２ラン、岡本和二飛、亀井四球、大城の中前安打で亀井二進、香月右飛

  • ３回１死二塁、右中間スタンドに２号２ラン本塁打を放った梶谷隆幸（左）を笑顔で迎える二塁走者の坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

    ３回１死二塁、右中間スタンドに２号２ラン本塁打を放った梶谷隆幸（左）を笑顔で迎える二塁走者の坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

　◆４回（両軍０）

　【中】福田三振、Ａ・マルティネス四球、高橋周三振、阿部右飛

  • ４回の守備に就く際、拍手に応える梶谷隆幸（カメラ・相川　和寛）

    ４回の守備に就く際、拍手に応える梶谷隆幸（カメラ・相川　和寛）

　【巨】増田大四球、畠スリーバント失敗三振、松原のとき増田大二盗失敗、松原三振

　◆５回（両軍０）

　【中】木下拓遊ゴロ、京田死球、勝野の代打井領の二ゴロで京田二封、大島中飛

　【巨】（投手鈴木、捕手石橋）坂本三振、梶谷死球、岡本和のとき梶谷二盗、岡本和右飛、亀井遊ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【中】（右翼重信）福留遊飛、福田、Ａ・マルティネスともに三ゴロ

　【巨】大城二ゴロ、香月一ゴロ、増田大三振

　◆７回（両軍０）

　【中】高橋周三振、阿部遊ゴロ、石橋左邪飛

　【巨】（投手橋本、二塁高松）畠三振、松原の代打広岡中飛、坂本三振

　◆８回（両軍０）

　【中】（遊撃広岡、中堅立岡）京田左前安打、高松三振、大島の左前安打で京田二進、福留の右飛で京田三進、福田の遊ゴロで大島二封

  • ８回２死一、三塁、福田永将を遊ゴロに打ち取り雄叫びを上げる畠世周（カメラ・中島　傑）

    ８回２死一、三塁、福田永将を遊ゴロに打ち取り雄叫びを上げる畠世周（カメラ・中島　傑）

　【巨】（左翼根尾、右翼武田）重信四球、岡本和の二ゴロで重信二進、亀井の代打石川の二ゴロで重信三進、大城三振

　◆９回（中１、巨Ｘ）

　【中】（左翼石川）Ａ・マルティネス右越１号本塁打、高橋周左前安打、橋本の代打平田の二ゴロで高橋周二封、石橋左前安打、（投手デラロサ）京田の二ゴロで石橋二封、平田三進、高松のとき京田二盗、高松三振

  • ９回１死一、二塁の場面で登板した２番手のルビー・デラロサ（カメラ・関口　俊明）

    ９回１死一、二塁の場面で登板した２番手のルビー・デラロサ（カメラ・関口　俊明）

試合詳細
今季初勝利を挙げた畠世周（左）を迎える原辰徳監督（カメラ・関口　俊明）
１回２死、空振り三振に倒れる梶谷隆幸（カメラ・関口　俊明）
２回無失点に抑え大城卓三（左）とグータッチをする畠世周（カメラ・中島　傑）
３回１死二塁、右中間スタンドに２号２ラン本塁打を放った梶谷隆幸（左）を笑顔で迎える二塁走者の坂本勇人（カメラ・関口　俊明）
４回の守備に就く際、拍手に応える梶谷隆幸（カメラ・相川　和寛）
８回２死一、三塁、福田永将を遊ゴロに打ち取り雄叫びを上げる畠世周（カメラ・中島　傑）
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