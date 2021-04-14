【巨人】今季初の３連勝、貯金は今季最多タイの「２」…写真で振り返る中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（１４日・東京ドーム）

投打がかみ合った巨人が今季初の３連勝を飾った。先発の畠が９回にＡ・マルティネスに一発を浴び完封は逃したものの、中日打線を９回途中７安打１失点に封じ今季初勝利を挙げた。

打線は３回、松原、坂本の連続適時打と梶谷の右越え２号２ランで一挙５点。貯金を今季最多タイの「２」とした。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【中】大島左前安打、福留三振、福田の中前安打で大島二進、Ａ・マルティネス三振、高橋周左飛

◆２回（両軍０）

【巨】岡本和三振、亀井遊ゴロ、大城中飛

◆３回（中０、巨５）

【中】勝野三振、大島二飛、福留三振

◆４回（両軍０）

【巨】増田大四球、畠スリーバント失敗三振、松原のとき増田大二盗失敗、松原三振

◆５回（両軍０）

【中】木下拓遊ゴロ、京田死球、勝野の代打井領の二ゴロで京田二封、大島中飛

【巨】（投手鈴木、捕手石橋）坂本三振、梶谷死球、岡本和のとき梶谷二盗、岡本和右飛、亀井遊ゴロ

◆６回（両軍０）

【中】（右翼重信）福留遊飛、福田、Ａ・マルティネスともに三ゴロ

【巨】大城二ゴロ、香月一ゴロ、増田大三振

◆７回（両軍０）

【中】高橋周三振、阿部遊ゴロ、石橋左邪飛

【巨】（投手橋本、二塁高松）畠三振、松原の代打広岡中飛、坂本三振

◆８回（両軍０）

【巨】（左翼根尾、右翼武田）重信四球、岡本和の二ゴロで重信二進、亀井の代打石川の二ゴロで重信三進、大城三振