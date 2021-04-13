【巨人】広岡大志、移籍１号決勝弾　サンチェス初勝利…写真で振り返る中日戦

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（１３日・東京ドーム）

巨人が広岡の移籍１号となる決勝弾で接戦を制し、今季２度目、４月初の連勝を飾った。「７番・一塁」でのスタメン起用に応え、同点の７回、中日の先発・大野雄の１４６キロを右翼席へ運んだ。先発サンチェスも２回に四死球から１点を失ったが、８回途中まで無安打１失点の快投。貯金を再び「１」とした。

【試合経過】

◆１回（中０、巨１）

◆２回（中１、巨０）

【中】福田死球、Ａ・マルティネス四球で福田二進、阿部の二ゴロでＡ・マルティネス二封、福田三進、平田の二ゴロで阿部二封、福田生還、木下拓四球で平田二進、大野雄左邪飛

◆３回（両軍０）

【中】大島三邪飛、三ツ俣、高橋周ともに三振

【巨】松原遊ゴロ、坂本三振、梶谷中前安打、岡本和三ゴロ

◆４回（両軍０）

【中】福田四球、Ａ・マルティネス三振、阿部のとき福田二盗失敗、阿部右飛

【巨】大城投ゴロ、石川二ゴロ、広岡遊ゴロ

◆５回（両軍０）

【中】平田三振、木下拓遊飛、大野雄三振

◆６回（両軍０）

【中】大島、三ツ俣ともに遊ゴロ、高橋周四球、福田の二ゴロで高橋周二封

【巨】坂本遊直、梶谷中飛、岡本和三振

◆７回（中０、巨１）

【中】Ａ・マルティネス、阿部、平田三者連続三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手Ｒ・マルティネス、遊撃京田）中川の代打亀井二ゴロ、松原三振、坂本一ゴロ