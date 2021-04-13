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【巨人】広岡大志、移籍１号決勝弾　サンチェス初勝利…写真で振り返る中日戦

スポーツ報知
# 巨人
７回２死、広岡大志が勝ち越し本塁打を放ち、原辰徳監督に迎えられた（カメラ・橋口　真）
７回２死、広岡大志が勝ち越し本塁打を放ち、原辰徳監督に迎えられた（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―１中日（１３日・東京ドーム）

　巨人が広岡の移籍１号となる決勝弾で接戦を制し、今季２度目、４月初の連勝を飾った。「７番・一塁」でのスタメン起用に応え、同点の７回、中日の先発・大野雄の１４６キロを右翼席へ運んだ。先発サンチェスも２回に四死球から１点を失ったが、８回途中まで無安打１失点の快投。貯金を再び「１」とした。

　【試合経過】

　◆１回（中０、巨１）

　【中】大島二ゴロ、三ツ俣遊ゴロ、高橋周二ゴロ

  • 力投する先発のサンチェス（カメラ・中島　傑）

    力投する先発のサンチェス（カメラ・中島　傑）

　【巨】松原四球、坂本の右前安打で松原一挙三進、梶谷の中前安打で松原生還、坂本二進、岡本和三振、大城二ゴロ併殺打

  • １回無死一、三塁、中前に先制適時打を放つ梶谷隆幸（カメラ・泉　貫太）

    １回無死一、三塁、中前に先制適時打を放つ梶谷隆幸（カメラ・泉　貫太）

　◆２回（中１、巨０）

　【中】福田死球、Ａ・マルティネス四球で福田二進、阿部の二ゴロでＡ・マルティネス二封、福田三進、平田の二ゴロで阿部二封、福田生還、木下拓四球で平田二進、大野雄左邪飛

　【巨】石川左中間二塁打、広岡三ゴロ、増田大の二ゴロで石川三進、サンチェス三振

  • 中日先発の大野雄大（カメラ・橋口　真）

    中日先発の大野雄大（カメラ・橋口　真）

　◆３回（両軍０）

　【中】大島三邪飛、三ツ俣、高橋周ともに三振

　【巨】松原遊ゴロ、坂本三振、梶谷中前安打、岡本和三ゴロ

　◆４回（両軍０）

　【中】福田四球、Ａ・マルティネス三振、阿部のとき福田二盗失敗、阿部右飛

　【巨】大城投ゴロ、石川二ゴロ、広岡遊ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【中】平田三振、木下拓遊飛、大野雄三振

　【巨】増田大三ゴロ、サンチェス中飛、松原左邪飛

  • ５回１死、豪快にバットを振るサンチェスだったが中飛に倒れた（カメラ・山崎　賢人）

    ５回１死、豪快にバットを振るサンチェスだったが中飛に倒れた（カメラ・山崎　賢人）

　◆６回（両軍０）

　【中】大島、三ツ俣ともに遊ゴロ、高橋周四球、福田の二ゴロで高橋周二封

　【巨】坂本遊直、梶谷中飛、岡本和三振

　◆７回（中０、巨１）

　【中】Ａ・マルティネス、阿部、平田三者連続三振

　【巨】大城一ゴロ、石川左飛、広岡右越１号本塁打、増田大二ゴロ

  • ７回２死、勝ち越しの右越えソロ本塁打を放つ広岡大志（カメラ・中島　傑）

    ７回２死、勝ち越しの右越えソロ本塁打を放つ広岡大志（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【中】（左翼立岡）木下拓左飛、（投手中川）大野雄の代打井領中前安打（代走滝野）、大島三振、三ツ俣の代打福留三振

  • ８回途中から２番手でマウンドに上がり無失点に抑えた中川皓太（右）をグータッチで迎えるサンチェス（カメラ・中島　傑）

    ８回途中から２番手でマウンドに上がり無失点に抑えた中川皓太（右）をグータッチで迎えるサンチェス（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手Ｒ・マルティネス、遊撃京田）中川の代打亀井二ゴロ、松原三振、坂本一ゴロ

　◆９回（中０、巨Ｘ）

　【中】（投手デラロサ）高橋周右飛、福田遊ゴロ、Ａ・マルティネス中飛

  • ９回を締めたルビー・デラロサ（カメラ・橋口　真）

    ９回を締めたルビー・デラロサ（カメラ・橋口　真）

試合詳細
７回２死、広岡大志が勝ち越し本塁打を放ち、原辰徳監督に迎えられた（カメラ・橋口　真）
力投する先発のサンチェス（カメラ・中島　傑）
１回無死一、三塁、中前に先制適時打を放つ梶谷隆幸（カメラ・泉　貫太）
中日先発の大野雄大（カメラ・橋口　真）
５回１死、豪快にバットを振るサンチェスだったが中飛に倒れた（カメラ・山崎　賢人）
７回２死、勝ち越しの右越えソロ本塁打を放つ広岡大志（カメラ・中島　傑）
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