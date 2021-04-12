ラグビー日本代表候補５２選手を発表

日本ラグビーフットボール協会は１２日、２０２１年度男子日本代表候補選手およびチームスタッフ、今後直近の活動予定を発表した。メンバーは以下の通り。

【ＦＷ】

プロップ 淺岡俊亮（トヨタ自動車）、稲垣啓太（パナソニック）、ヴァル・アサエリ愛（パナソニック）、垣永真之介（サントリー）、北川賢吾（クボタ）、具智元（ホンダ）、中島イシレリ（神戸製鋼）、クレイグ・ミラー（パナソニック）、森川 由起乙（サントリー）

フッカー 坂手淳史（パナソニック）、中村駿太（サントリー）、彦坂圭克（トヨタ自動車）、堀越康介（サントリー）

ロック マーク・アボット（宗像サニックス）、ヴィンピー・ファンデルヴァルト（ＮＴＴドコモ）、長谷川崚太（パナソニック）、ヘル・ウヴェ（ヤマハ発動機）、ジェームス・ムーア（宗像サニックス）、リアキ・モリ（日野）

フランカー 小澤直輝（サントリー）、ベン・ガンター（パナソニック）、ジャック・コーネルセン（パナソニック）、松橋周平（リコー）、ピーター・ラブスカフニ（クボタ）、リーチ・マイケル（東芝）

Ｎｏ．８ テビタ・タタフ（サントリー）、ナエアタ・ルイ（神戸製鋼）、アマナキ・レレイ・マフィ（キヤノン）、姫野和樹（トヨタ自動車）

【ＢＫ】

ＳＨ 荒井康植（キヤノン）、小山大輝（パナソニック）、齋藤直人（サントリー）、茂野海人（トヨタ自動車）

ＳＯ 田村優（キヤノン）、前田土芽（ＮＴＴコム）、松田力也（パナソニック）

ウィング 江見翔太（サントリー）、ジョネ・ナイカブラ（東芝）、シオサイア・フィフィタ（近鉄）、中野将伍（サントリー）、松島幸太朗（仏・クレルモン）、アタアタ・モエアキオラ（神戸製鋼）、レメキ・ロマノ・ラヴァ（宗像サニックス）

センター 梶村祐介（サントリー）、シェーン・ゲイツ（ＮＴＴコム）、中村亮土（サントリー）、ディラン・ライリー（パナソニック）、ラファエレ・ティモシー（神戸製鋼）

ＦＢ 尾崎晟也（サントリー）、野口竜司（パナソニック）、ゲラード・ファンデンヒーファー（クボタ）、山中亮平（神戸製鋼）

２０１９年Ｗ杯で日本代表を初の８強へ導いたジェイミー・ジョセフヘッドコーチ（５１）が引き続き指揮を執る。

【日本代表の今後のスケジュール】

５月２４日・合宿メンバー発表

５月２６日～６月８日・合宿（大分・別府市）

６月１２日・強化試合（静岡・エコパスタジアム）

６月２６日・ブリティッシュ＆アイリッシュ・ライオンズ戦（スコットランド・エディンバラ）