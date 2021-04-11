【巨人】今村信貴、自身２度目完封で２勝目連敗止め勝率５割復帰…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―９巨人（１１日・マツダスタジアム）

巨人は投打がかみ合い連敗を２で止めた。先発の今村信貴が１８年８月５日の中日戦（ナゴヤＤ）以来、自身２度目の完封勝利で、勝率を５割に戻した。

打線は１回、岡本和真の１号２ラン。３回は大城卓三のタイムリー、４回には松原聖弥と亀井善行がそれぞれ適時打を放って試合を優位に進めた。５回には増田大輝がプロ初１号２ランなど小刻みに加点した。

【試合経過】

◆１回（巨２、広０）

【広】菊池涼三ゴロ、安部二ゴロ、西川四球、鈴木誠投ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】梶谷右飛、香月右中間二塁打、増田大三ゴロ、今村三振

【広】会沢中飛、長野遊ゴロ、メヒア三ゴロ

◆３回（巨１、広０）

【広】田中広、野村ともに三振、菊池涼二ゴロ

◆４回（巨２、広０）

【広】安部三振、西川二ゴロ、鈴木誠一塁内野安打、会沢の中前安打で鈴木誠二進、長野三振

◆５回（巨２、広０）

【広】メヒア遊ゴロ、田中広中前安打、中田の代打石原三振、菊池涼の三塁内野安打で田中広二進、安部の遊撃内野安打で満塁、西川右飛

◆６回（両軍０）

【巨】（投手コルニエル）松原三直、坂本、亀井ともに三振

【広】鈴木誠中飛、会沢右飛、長野左翼線二塁打、メヒア二ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】岡本和二飛、大城、梶谷ともに三振

【広】（左翼重信）田中広、コルニエルの代打堂林ともに三振、菊池涼一邪飛

◆８回（両軍０）

【巨】（投手藤井、一塁堂林）香月中飛、増田大、今村ともに三振

【広】安部の代打三好右飛、西川二ゴロ、鈴木誠中前安打、会沢右飛