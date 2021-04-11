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【巨人】今村信貴、自身２度目完封で２勝目連敗止め勝率５割復帰…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
プロ２度目となる完封勝利を飾った先発の今村信貴（左）は捕手の大城卓三（右）に祝福される（カメラ・泉　貫太）
プロ２度目となる完封勝利を飾った先発の今村信貴（左）は捕手の大城卓三（右）に祝福される（カメラ・泉　貫太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島０―９巨人（１１日・マツダスタジアム）

　巨人は投打がかみ合い連敗を２で止めた。先発の今村信貴が１８年８月５日の中日戦（ナゴヤＤ）以来、自身２度目の完封勝利で、勝率を５割に戻した。

　打線は１回、岡本和真の１号２ラン。３回は大城卓三のタイムリー、４回には松原聖弥と亀井善行がそれぞれ適時打を放って試合を優位に進めた。５回には増田大輝がプロ初１号２ランなど小刻みに加点した。

　【試合経過】

　◆１回（巨２、広０）

　【巨】松原遊ゴロ、坂本右前安打、亀井三振、岡本和中越１号２ラン、大城遊ゴロ

  • １回２死一塁、中越えに今季１号となる先制の２点本塁打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）

    １回２死一塁、中越えに今季１号となる先制の２点本塁打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）

　【広】菊池涼三ゴロ、安部二ゴロ、西川四球、鈴木誠投ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【巨】梶谷右飛、香月右中間二塁打、増田大三ゴロ、今村三振

　【広】会沢中飛、長野遊ゴロ、メヒア三ゴロ

　◆３回（巨１、広０）

　【巨】松原三振、坂本右中間二塁打、亀井中飛、岡本和四球、大城の右前安打で坂本一挙生還、岡本二進、梶谷投ゴロ

  • ３回２死一、二塁、大城卓三の右前適時打で生還した坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ３回２死一、二塁、大城卓三の右前適時打で生還した坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【広】田中広、野村ともに三振、菊池涼二ゴロ

　◆４回（巨２、広０）

　【巨】香月死球、増田大のとき暴投で香月二進、増田大一直、今村の左前安打で香月三進、松原の中越二塁打で香月生還、今村一挙三進、坂本四球で満塁、亀井の左前安打で今村生還、なお満塁、（投手中田）岡本和遊ゴロ併殺打

  • ４回１死一、三塁、適時二塁打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）

    ４回１死一、三塁、適時二塁打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）

　【広】安部三振、西川二ゴロ、鈴木誠一塁内野安打、会沢の中前安打で鈴木誠二進、長野三振

　◆５回（巨２、広０）

　【巨】大城四球、梶谷の遊ゴロで大城二封、香月中飛、増田大のとき梶谷二盗、増田大左越１号２ラン、今村三振

  • ５回２死二塁、左越え２ラン本塁打を放ちナインとエアグータッチをする増田大輝（カメラ・中島　傑）

    ５回２死二塁、左越え２ラン本塁打を放ちナインとエアグータッチをする増田大輝（カメラ・中島　傑）

　【広】メヒア遊ゴロ、田中広中前安打、中田の代打石原三振、菊池涼の三塁内野安打で田中広二進、安部の遊撃内野安打で満塁、西川右飛

　◆６回（両軍０）

　【巨】（投手コルニエル）松原三直、坂本、亀井ともに三振

　【広】鈴木誠中飛、会沢右飛、長野左翼線二塁打、メヒア二ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】岡本和二飛、大城、梶谷ともに三振

　【広】（左翼重信）田中広、コルニエルの代打堂林ともに三振、菊池涼一邪飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手藤井、一塁堂林）香月中飛、増田大、今村ともに三振

　【広】安部の代打三好右飛、西川二ゴロ、鈴木誠中前安打、会沢右飛

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手ケムナ、三塁三好）松原左飛、坂本右中間二塁打（代走広岡）、重信四球、岡本和の左前安打で広岡一挙生還、重信一挙三進（一塁走者代走北村）、大城の左前安打で重信生還、北村二進、梶谷左飛、香月の一ゴロを堂林が送球するもベースカバーに入ったケムナが落球（記録投手失策）、増田大右飛

  • ９回１死一、三塁、左前適時打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）

    ９回１死一、三塁、左前適時打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）

　【広】（三塁北村、遊撃広岡、右翼立岡）長野、ケムナの代打磯村ともに遊ゴロ、田中広の代打矢野投ゴロ

  • 力投する先発の今村信貴（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の今村信貴（カメラ・中島　傑）

試合詳細
プロ２度目となる完封勝利を飾った先発の今村信貴（左）は捕手の大城卓三（右）に祝福される（カメラ・泉　貫太）
１回２死一塁、中越えに今季１号となる先制の２点本塁打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）
３回２死一、二塁、大城卓三の右前適時打で生還した坂本勇人（カメラ・中島　傑）
４回１死一、三塁、適時二塁打を放つ松原聖弥（カメラ・中島　傑）
５回２死二塁、左越え２ラン本塁打を放ちナインとエアグータッチをする増田大輝（カメラ・中島　傑）
９回１死一、三塁、左前適時打を放つ大城卓三（カメラ・中島　傑）
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