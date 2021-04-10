【巨人】あぁマツダで２連敗　３・４・５番が全員無安打…写真で振り返る広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島４―２巨人（１０日・マツダスタジアム）

巨人が２得点で敗戦。１２試合連続３得点以下の球団ワースト記録に並んだ。

敵失などで初回に１点を先制した巨人。だが、先発の戸郷翔征も立ち上がりを攻められた。その裏３連打などで同点とされた。

３回に松原聖弥の１号ソロで勝ち越したが、その裏には連打などで同点とされる。さらに４回、振り逃げの走者を置くなど２死二塁から連打を浴びて２点を勝ち越されて、戸郷は降板。４回もたなかった。

打線は３、４、５番の梶谷隆幸、岡本和真、大城卓三が全員無安打に終わるなど、連打なく３安打に抑えられた。９３年以来２度目の１２試合連続３得点以下と打線の得点力不足が続く。

【試合経過】

◆１回（両軍１）

【広】菊池涼左前安打、安部の左前安打で菊池涼一挙三進、西川二塁内野安打で菊池涼生還、安部二進、鈴木誠の中飛で安部三進、坂倉投ゴロ併殺打

◆２回（両軍０）

【巨】重信中飛、吉川遊ゴロ、炭谷一邪飛

【広】堂林二飛、田中広中前安打、羽月のとき田中広牽制タッチアウト、羽月四球、九里三振

◆３回（両軍１）

【広】菊池涼中前安打、安部の右前安打で菊池涼一挙三進、西川の遊ゴロ併殺打で菊池涼生還、鈴木誠四球、坂倉投手内野安打で鈴木誠二進、堂林三振

◆４回（巨０、広２）

【巨】重信一ゴロ、吉川左前安打、炭谷の三ゴロで吉川二進、戸郷三振

◆５回（両軍０）

【巨】松原三振、坂本中前安打、梶谷の遊ゴロで坂本二進、岡本和三ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】大城二ゴロ、重信三邪飛、吉川二ゴロ

【広】田中広二ゴロ、羽月四球、九里のとき羽月二盗、九里の投前バントで羽月三進、菊池涼三振

◆７回（両軍０）

【巨】炭谷の代打立岡二ゴロ、ビエイラの代打香月、松原ともに三振

【広】（投手高木、捕手岸田、左翼立岡）安部三振、西川右飛、鈴木誠三振

◆８回（両軍０）

【広】坂倉二ゴロ、堂林三振、田中広四球、大道の代打会沢の左前安打で田中広二進（代走曽根）、（投手田中豊）大盛の代打長野四球で満塁、菊池涼三振

◆９回（巨０、広Ｘ）