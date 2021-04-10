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【巨人】あぁマツダで２連敗　３・４・５番が全員無安打…写真で振り返る広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
敵失とソロ本塁打による２得点、３安打で広島に２連敗を喫た巨人ベンチ（カメラ・泉　貫太）
敵失とソロ本塁打による２得点、３安打で広島に２連敗を喫た巨人ベンチ（カメラ・泉　貫太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島４―２巨人（１０日・マツダスタジアム）

　巨人が２得点で敗戦。１２試合連続３得点以下の球団ワースト記録に並んだ。

　敵失などで初回に１点を先制した巨人。だが、先発の戸郷翔征も立ち上がりを攻められた。その裏３連打などで同点とされた。

　３回に松原聖弥の１号ソロで勝ち越したが、その裏には連打などで同点とされる。さらに４回、振り逃げの走者を置くなど２死二塁から連打を浴びて２点を勝ち越されて、戸郷は降板。４回もたなかった。

　打線は３、４、５番の梶谷隆幸、岡本和真、大城卓三が全員無安打に終わるなど、連打なく３安打に抑えられた。９３年以来２度目の１２試合連続３得点以下と打線の得点力不足が続く。

　【試合経過】

　◆１回（両軍１）

　【巨】松原中飛、坂本四球、梶谷の投ゴロを九里が二塁へ悪送球し坂本三進、岡本和の三ゴロで坂本生還、安部が二塁へ悪送球し梶谷二進で一、二塁、大城遊ゴロ併殺打

  • １回１死一、三塁、安部友裕の悪送球の間に三塁から生還する坂本勇人（左は九里亜蓮、右は坂倉将吾）（カメラ・中島　傑）

    １回１死一、三塁、安部友裕の悪送球の間に三塁から生還する坂本勇人（左は九里亜蓮、右は坂倉将吾）（カメラ・中島　傑）

　【広】菊池涼左前安打、安部の左前安打で菊池涼一挙三進、西川二塁内野安打で菊池涼生還、安部二進、鈴木誠の中飛で安部三進、坂倉投ゴロ併殺打

　◆２回（両軍０）

　【巨】重信中飛、吉川遊ゴロ、炭谷一邪飛

　【広】堂林二飛、田中広中前安打、羽月のとき田中広牽制タッチアウト、羽月四球、九里三振

　◆３回（両軍１）

　【巨】戸郷三振、松原中越１号本塁打、坂本三ゴロ、梶谷の一ゴロを堂林が一塁に入った九里へ悪送球、岡本和四球で梶谷二進、大城二ゴロ

  • ３回１死、中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）

    ３回１死、中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）

　【広】菊池涼中前安打、安部の右前安打で菊池涼一挙三進、西川の遊ゴロ併殺打で菊池涼生還、鈴木誠四球、坂倉投手内野安打で鈴木誠二進、堂林三振

　◆４回（巨０、広２）

　【巨】重信一ゴロ、吉川左前安打、炭谷の三ゴロで吉川二進、戸郷三振

　【広】田中広二ゴロ、羽月暴投で三振振り逃げ、九里の投前バントで羽月二進、菊池涼の右前安打で羽月一挙生還、安部のとき菊池涼二盗、安部の右前安打で菊池涼一挙生還、（投手大江）西川三振

  • ４回２死二塁、安部にも右前適時打を浴びた先発の戸郷翔征（捕手は炭谷銀仁朗）（カメラ・泉　貫太）

    ４回２死二塁、安部にも右前適時打を浴びた先発の戸郷翔征（捕手は炭谷銀仁朗）（カメラ・泉　貫太）

　◆５回（両軍０）

　【巨】松原三振、坂本中前安打、梶谷の遊ゴロで坂本二進、岡本和三ゴロ

　【広】（投手ビエイラ）鈴木誠四球、坂倉中飛、堂林のとき鈴木誠二盗、堂林のとき鈴木誠三盗失敗、堂林遊ゴロ

  • ５回１死二塁、盗塁を試みた二塁走者の鈴木誠也をアウトにし笑顔のビエイラ（カメラ・中島　傑）

    ５回１死二塁、盗塁を試みた二塁走者の鈴木誠也をアウトにし笑顔のビエイラ（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

　【巨】大城二ゴロ、重信三邪飛、吉川二ゴロ

　【広】田中広二ゴロ、羽月四球、九里のとき羽月二盗、九里の投前バントで羽月三進、菊池涼三振

　◆７回（両軍０）

　【巨】炭谷の代打立岡二ゴロ、ビエイラの代打香月、松原ともに三振

　【広】（投手高木、捕手岸田、左翼立岡）安部三振、西川右飛、鈴木誠三振

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手大道、三塁三好、中堅大盛）坂本左飛、梶谷二ゴロ、岡本和遊ゴロ

  • ８回無死、左飛に倒れベンチに戻る坂本勇人（カメラ・中島　傑）　

    ８回無死、左飛に倒れベンチに戻る坂本勇人（カメラ・中島　傑）　

　【広】坂倉二ゴロ、堂林三振、田中広四球、大道の代打会沢の左前安打で田中広二進（代走曽根）、（投手田中豊）大盛の代打長野四球で満塁、菊池涼三振

　◆９回（巨０、広Ｘ）

　【巨】（投手栗林、中堅曽根）大城一ゴロ、田中豊の代打亀井四球（代走広岡）、吉川左飛、立岡遊飛

試合詳細
敵失とソロ本塁打による２得点、３安打で広島に２連敗を喫た巨人ベンチ（カメラ・泉　貫太）
１回１死一、三塁、安部友裕の悪送球の間に三塁から生還する坂本勇人（左は九里亜蓮、右は坂倉将吾）（カメラ・中島　傑）
３回１死、中越えソロ本塁打を放ちナインとグータッチをする松原聖弥（カメラ・中島　傑）
４回２死二塁、安部にも右前適時打を浴びた先発の戸郷翔征（捕手は炭谷銀仁朗）（カメラ・泉　貫太）
５回１死二塁、盗塁を試みた二塁走者の鈴木誠也をアウトにし笑顔のビエイラ（カメラ・中島　傑）
８回無死、左飛に倒れベンチに戻る坂本勇人（カメラ・中島　傑）　
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