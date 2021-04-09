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【巨人】打線は１１試合連続３得点以下＆１ケタ安打…写真で振り返る広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回１死一塁、ニゴロ併殺打に倒れた坂本勇人（カメラ・中島　傑）
９回１死一塁、ニゴロ併殺打に倒れた坂本勇人（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島２―０巨人（９日・マツダスタジアム）

　巨人先発・菅野が無援に泣いた。脚部の違和感を訴え３月２６日の開幕戦（対ＤｅＮＡ）以来の登板となったエースは、初回に菊池涼、鈴木誠に被弾。その後は立ち直り７回４安打２失点と粘投したが、援護に恵まれなかった。

　打線は１１試合連続で３得点以下＆１ケタ安打と低調で、今季２度目の完封負けとなった。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、広２）

　【巨】松原右前安打、坂本三振、梶谷のとき松原二盗失敗、梶谷三振

　【広】菊池涼左中間４号本塁打、安部三振、西川二ゴロ、鈴木誠左越３号本塁打、坂倉一ゴロ

  • １回無死、左中間へ先頭打者本塁打を放つ菊池涼介（投手は菅野智之、捕手は炭谷銀仁朗）（カメラ・泉　貫太）

    １回無死、左中間へ先頭打者本塁打を放つ菊池涼介（投手は菅野智之、捕手は炭谷銀仁朗）（カメラ・泉　貫太）

　◆２回（両軍０）

　【巨】岡本和四球、大城の左中間安打で岡本和二進、重信右邪飛、吉川の投ゴロで岡本和三進、大城二進、炭谷左飛

　【広】会沢三ゴロ、長野四球、田中広三振、大瀬良三ゴロ

  • ２回１死、長野久義に四球を与えて悔しげな表情を見せる菅野智之（カメラ・泉　貫太）

    ２回１死、長野久義に四球を与えて悔しげな表情を見せる菅野智之（カメラ・泉　貫太）

　◆３回（両軍０）

　【巨】菅野三振、松原遊撃内野安打、坂本左飛、梶谷の二ゴロで松原二封

  • ３回１死、全力疾走で遊撃内野安打とした松原聖弥（カメラ・泉　貫太）

    ３回１死、全力疾走で遊撃内野安打とした松原聖弥（カメラ・泉　貫太）

　【広】菊池涼三振、安部二ゴロ、西川右前安打、鈴木誠三振

　◆４回（両軍０）

　【巨】岡本和左前安打、大城二飛、重信の一ゴロで岡本和二封、吉川三飛

  • ４回無死、左前安打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ４回無死、左前安打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）

　【広】坂倉捕ゴロ、会沢右飛、長野二ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【巨】炭谷三振、菅野遊飛、松原三振

　【広】田中広一ゴロ、大瀬良三振、菊池涼遊ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【巨】坂本左前安打、梶谷の右前安打で坂本二進、岡本和二飛、大城三飛、重信三振

  • ６回１死一、二塁、好機で三飛に終わる大城卓三（投手は大瀬良大地、捕手は会沢翼）（カメラ・泉　貫太）

    ６回１死一、二塁、好機で三飛に終わる大城卓三（投手は大瀬良大地、捕手は会沢翼）（カメラ・泉　貫太）

　【広】安部左前安打（代走曽根）、西川左飛、鈴木誠のとき曽根二盗、鈴木誠三振、坂倉四球、会沢遊ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手森浦、三塁曽根）吉川の代打石川四球、炭谷の代打広岡四球で石川二進（石川の代走立岡）、菅野の一前バントで立岡三進、広岡二進、松原の代打北村右飛、坂本申告敬遠で満塁、梶谷遊ゴロ

  • ７回２死満塁、好機で遊ゴロに終わった梶谷隆幸（一塁手は坂倉将吾）（カメラ・泉　貫太）

    ７回２死満塁、好機で遊ゴロに終わった梶谷隆幸（一塁手は坂倉将吾）（カメラ・泉　貫太）

　【広】（捕手大城、一塁北村、二塁広岡、中堅立岡）長野の遊ゴロを遊撃坂本が失策し、長野二進（長野の代走大盛）、田中広の投前バントで大盛三進、森浦の代打磯村三振、菊池涼三ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手塹江、左翼西川、中堅大盛）岡本和中前安打、大城中飛、重信の一ゴロで岡本和二封、立岡のとき重信二盗、立岡四球、広岡の三ゴロで重信三封

　【広】（投手高梨）曽根の代打メヒア三振、西川投ゴロ、鈴木誠四球、坂倉の代打堂林の左前安打で鈴木誠二進、（投手鍵谷）会沢の二ゴロで堂林二封

  • ８回途中から３番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ８回途中から３番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　◆９回（巨０、広Ｘ）

　【巨】（投手栗林、一塁堂林、三塁三好）鍵谷の代打亀井三振、北村の代打香月中前安打、坂本二ゴロ併殺打

試合詳細
９回１死一塁、ニゴロ併殺打に倒れた坂本勇人（カメラ・中島　傑）
１回無死、左中間へ先頭打者本塁打を放つ菊池涼介（投手は菅野智之、捕手は炭谷銀仁朗）（カメラ・泉　貫太）
２回１死、長野久義に四球を与えて悔しげな表情を見せる菅野智之（カメラ・泉　貫太）
３回１死、全力疾走で遊撃内野安打とした松原聖弥（カメラ・泉　貫太）
４回無死、左前安打を放つ岡本和真（カメラ・中島　傑）
６回１死一、二塁、好機で三飛に終わる大城卓三（投手は大瀬良大地、捕手は会沢翼）（カメラ・泉　貫太）
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