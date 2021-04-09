【巨人】打線は１１試合連続３得点以下＆１ケタ安打…写真で振り返る広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―０巨人（９日・マツダスタジアム）

巨人先発・菅野が無援に泣いた。脚部の違和感を訴え３月２６日の開幕戦（対ＤｅＮＡ）以来の登板となったエースは、初回に菊池涼、鈴木誠に被弾。その後は立ち直り７回４安打２失点と粘投したが、援護に恵まれなかった。

打線は１１試合連続で３得点以下＆１ケタ安打と低調で、今季２度目の完封負けとなった。

【試合経過】

◆１回（巨０、広２）

【巨】松原右前安打、坂本三振、梶谷のとき松原二盗失敗、梶谷三振

◆２回（両軍０）

【巨】岡本和四球、大城の左中間安打で岡本和二進、重信右邪飛、吉川の投ゴロで岡本和三進、大城二進、炭谷左飛

◆３回（両軍０）

【広】菊池涼三振、安部二ゴロ、西川右前安打、鈴木誠三振

◆４回（両軍０）

【広】坂倉捕ゴロ、会沢右飛、長野二ゴロ

◆５回（両軍０）

【巨】炭谷三振、菅野遊飛、松原三振

【広】田中広一ゴロ、大瀬良三振、菊池涼遊ゴロ

◆６回（両軍０）

【広】安部左前安打（代走曽根）、西川左飛、鈴木誠のとき曽根二盗、鈴木誠三振、坂倉四球、会沢遊ゴロ

◆７回（両軍０）

【広】（捕手大城、一塁北村、二塁広岡、中堅立岡）長野の遊ゴロを遊撃坂本が失策し、長野二進（長野の代走大盛）、田中広の投前バントで大盛三進、森浦の代打磯村三振、菊池涼三ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手塹江、左翼西川、中堅大盛）岡本和中前安打、大城中飛、重信の一ゴロで岡本和二封、立岡のとき重信二盗、立岡四球、広岡の三ゴロで重信三封

◆９回（巨０、広Ｘ）