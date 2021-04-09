ＭＡＮ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＭＩＳＳＩＯＮ「取リ乱シマシタ」…映画「ゴジラｖｓコング」日本版主題歌に共鳴

映画「ゴジラvsコング」の日本版主題歌「INTO THE DEEP」を歌うMAN WITH A MISSION。(C)2021 WARNER BROTHERS ENTERTAINMENT INC.#LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS LLC

オオカミバンドのＭＡＮ ＷＩＴＨ Ａ ＭＩＳＳＩＯＮが、映画「ゴジラｖｓコング」（５月１４日公開）の日本版主題歌「ＩＮＴＯ ＴＨＥ ＤＥＥＰ」（６月９日発売）を歌うことが８日、分かった。

映画史上の象徴的な２大モンスター、破壊神ゴジラと守護神コングが激突するシリーズ最新作。ゴジラ映画を愛する５匹の狼たちが“地球最大の究極対決”に共鳴し、制作。ＢＯＯＭ ＢＯＯＭ ＳＡＴＥＬＬＩＴＥＳの中野雅之（４９）が楽曲アレンジで参加し、壮大な世界観のナンバーに仕上がった。

作曲したジャンケン・ジョニーは「巨大ナ怪獣トイウモノハ、ドウシテコウモ心ヲクスグルノダロウカ。圧倒的ナ存在感ト恐怖ト同時ニ、神秘的ナ何カヲ感ジテシマウ。ゴジラトコングハ、マサニソノ象徴。話ガ来タトキニハ、少年サナガラ心ガ躍リマシタ。狼ナノデ、子供ノ頃トカソウイウノハナイノデスガ…ソンナ事ハドウデモ良クテ、コトサラゴジラハ絶対的ナアイコン。私ノ中ノ少年ハ完全ニ踊リ狂ッタノデス。ＧＯＤ（神ノ）ＺＩＬＬＡ（怪獣）。言ウナレバ神獣トカ神竜トカ。ヤバイダロ。心踊ラナイ奴イナイダロ。取リ乱シマシタ」と大興奮。「畏怖ト神秘ヲ表現シタクテ、荘厳カツ攻撃的ナ楽曲ヲ生ミ出ス様ニ心ガケマシタ」とコメントした。