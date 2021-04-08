【巨人】今季初の完封リレー、８回ピンチを中川しのぎ９回デラロサ締めた…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 阪神０―３巨人（８日・甲子園）

巨人・坂本が今季１号を放ち、チームの連敗を２で止めた。初回の先制中越えソロが決勝弾になった。

先発・高橋は自己最長の７回０／３を無失点に抑え、開幕２連勝。８回のピンチを中川がしのぐと、９回はデラロサが締め、今季初の完封リレーを達成した。

【試合経過】

【巨】松原一ゴロ、坂本中越１号本塁打、梶谷右飛、岡本和三振