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【巨人】今季初の完封リレー、８回ピンチを中川しのぎ９回デラロサ締めた…写真で振り返る阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
今季１号本塁打を放ってチームの完封勝ちに貢献した坂本勇人（右から３人目）は笑顔でナインを出迎える（カメラ・泉　貫太）
今季１号本塁打を放ってチームの完封勝ちに貢献した坂本勇人（右から３人目）は笑顔でナインを出迎える（カメラ・泉　貫太）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦　阪神０―３巨人（８日・甲子園）

　巨人・坂本が今季１号を放ち、チームの連敗を２で止めた。初回の先制中越えソロが決勝弾になった。

　先発・高橋は自己最長の７回０／３を無失点に抑え、開幕２連勝。８回のピンチを中川がしのぐと、９回はデラロサが締め、今季初の完封リレーを達成した。

　【試合経過】

　◆１回（巨１、神０）

　【巨】松原一ゴロ、坂本中越１号本塁打、梶谷右飛、岡本和三振

  • １回１死、先制の中越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    １回１死、先制の中越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【神】近本遊ゴロ、糸原中飛、マルテ遊ゴロ

  • 力投する高橋優貴（カメラ・石田　順平）

    力投する高橋優貴（カメラ・石田　順平）

　◆２回（両軍０）

　【巨】大城、重信ともに三振、吉川右前安打、炭谷三振

  • ２回２死、右前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

    ２回２死、右前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

　【神】大山三ゴロ、サンズ四球、佐藤輝三振、梅野投ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】高橋三振、松原右前安打、坂本中飛、梶谷のとき松原二盗、梶谷三振

  • ３回２死一塁、二塁盗塁を決める松原聖弥（手前）（カメラ・渡辺　了文）

    ３回２死一塁、二塁盗塁を決める松原聖弥（手前）（カメラ・渡辺　了文）

　【神】山本遊ゴロ、秋山三振、近本左飛

　◆４回（巨１、神０）

　【巨】岡本和右飛、大城中前安打、重信の左翼線安打で大城一挙三進、左翼サンズの失策で重信二進、吉川申告敬遠で満塁、炭谷の中犠飛で大城生還、重信三進、吉川二進、高橋三振

  • ４回１死満塁、中犠飛を放つ炭谷銀仁朗（捕手は梅野隆太郎）（カメラ・中島　傑）

    ４回１死満塁、中犠飛を放つ炭谷銀仁朗（捕手は梅野隆太郎）（カメラ・中島　傑）

　【神】糸原中飛、マルテ三ゴロ、大山遊ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【巨】松原三振、坂本四球、梶谷の中前安打で坂本二進、岡本和中飛、大城一ゴロ

　【神】サンズ遊飛、佐藤輝二直、梅野四球、山本遊ゴロ

  • ５回１死、佐藤輝明の打球を好捕する二塁手・吉川尚輝（カメラ・石田　順平）

    ５回１死、佐藤輝明の打球を好捕する二塁手・吉川尚輝（カメラ・石田　順平）

　◆６回（両軍０）

　【巨】重信三振、吉川中飛、炭谷三振

　【神】秋山の代打北條三振、近本右前安打、糸原二飛、マルテ三振

  • ６回１死、近本光司に右前安打を許した高橋優貴（左は炭谷銀仁朗）（カメラ・石田　順平）

    ６回１死、近本光司に右前安打を許した高橋優貴（左は炭谷銀仁朗）（カメラ・石田　順平）

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手小林）高橋三振、松原左飛、坂本三振

　【神】大山三邪飛、サンズ三振、佐藤輝三飛

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手石井大）梶谷三振、岡本和一邪飛、大城遊飛

　【神】（一塁北村）梅野右前安打、山本四球で梅野二進、（投手中川）石井大の代打坂本の投前バントで梅野三進、山本二進、近本の代打陽川の一ゴロで梅野本塁狙うもタッチアウト、山本三進（陽川の代走熊谷）、糸原二ゴロ

  • ８回、ベンチ前で北村拓己らナインを迎える高橋優貴（中）（カメラ・石田　順平）

    ８回、ベンチ前で北村拓己らナインを迎える高橋優貴（中）（カメラ・石田　順平）

　◆９回（巨１、神０）

　【巨】（投手小野、二塁熊谷、中堅板山）重信右越１号本塁打、吉川左飛、炭谷一ゴロ、中川の代打香月三振

  • ９回無死、右越えにソロ本塁打を放つ重信慎之介（投手は小野泰己、捕手は梅野隆太郎）（カメラ・泉　貫太）

    ９回無死、右越えにソロ本塁打を放つ重信慎之介（投手は小野泰己、捕手は梅野隆太郎）（カメラ・泉　貫太）

　【神】（投手デラロサ）マルテ左前安打（代走木浪）、大山のとき暴投で木浪二進、大山、サンズ、佐藤輝三者連続三振

試合詳細
今季１号本塁打を放ってチームの完封勝ちに貢献した坂本勇人（右から３人目）は笑顔でナインを出迎える（カメラ・泉　貫太）
１回１死、先制の中越えソロ本塁打を放つ坂本勇人（カメラ・中島　傑）
力投する高橋優貴（カメラ・石田　順平）
２回２死、右前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）
３回２死一塁、二塁盗塁を決める松原聖弥（手前）（カメラ・渡辺　了文）
４回１死満塁、中犠飛を放つ炭谷銀仁朗（捕手は梅野隆太郎）（カメラ・中島　傑）
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