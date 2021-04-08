【巨人】今季初の完封リレー、８回ピンチを中川しのぎ９回デラロサ締めた…写真で振り返る阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦 阪神０―３巨人（８日・甲子園）
巨人・坂本が今季１号を放ち、チームの連敗を２で止めた。初回の先制中越えソロが決勝弾になった。
先発・高橋は自己最長の７回０／３を無失点に抑え、開幕２連勝。８回のピンチを中川がしのぐと、９回はデラロサが締め、今季初の完封リレーを達成した。
【試合経過】
◆１回（巨１、神０）
◆２回（両軍０）
【神】大山三ゴロ、サンズ四球、佐藤輝三振、梅野投ゴロ
◆３回（両軍０）
【神】山本遊ゴロ、秋山三振、近本左飛
◆４回（巨１、神０）
【巨】岡本和右飛、大城中前安打、重信の左翼線安打で大城一挙三進、左翼サンズの失策で重信二進、吉川申告敬遠で満塁、炭谷の中犠飛で大城生還、重信三進、吉川二進、高橋三振
【神】糸原中飛、マルテ三ゴロ、大山遊ゴロ
◆５回（両軍０）
【巨】松原三振、坂本四球、梶谷の中前安打で坂本二進、岡本和中飛、大城一ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】重信三振、吉川中飛、炭谷三振
◆７回（両軍０）
【巨】（投手小林）高橋三振、松原左飛、坂本三振
【神】大山三邪飛、サンズ三振、佐藤輝三飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手石井大）梶谷三振、岡本和一邪飛、大城遊飛
【神】（一塁北村）梅野右前安打、山本四球で梅野二進、（投手中川）石井大の代打坂本の投前バントで梅野三進、山本二進、近本の代打陽川の一ゴロで梅野本塁狙うもタッチアウト、山本三進（陽川の代走熊谷）、糸原二ゴロ
◆９回（巨１、神０）
【巨】（投手小野、二塁熊谷、中堅板山）重信右越１号本塁打、吉川左飛、炭谷一ゴロ、中川の代打香月三振
【神】（投手デラロサ）マルテ左前安打（代走木浪）、大山のとき暴投で木浪二進、大山、サンズ、佐藤輝三者連続三振