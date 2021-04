獣神サンダー･ライガー、１年遅れでWWE殿堂入り「本当にプロレスラーやってて良かった」

1年遅れで「WWEホール・オブ・フェーム」記念セレモニーに登場した獣神サンダー・ライガー(C)2021 WWE, Inc. All Rights Reserved.

昨年1月に引退した獣神サンダー・ライガー(新日本プロレス)が7日(米国時間6日)に配信された世界最大のプロレス団体WWEの名誉殿堂「WWEホール・オブ・フェーム」の記念セレモニーに映像で出演した。

ライガーは「本当にプロレスラーやってて良かった」と喜びの受賞スピーチをした。今年の「WWEホール・オブ・フェーム2021」は昨年式典が中止となった「2020年殿堂入り」の獣神サンダー・ライガーが参加。中邑真輔、ダニエル・ブライアン、レイ・ミステリオ、フィン・ベイラーが称賛コメントを送る中、映像としてタキシード姿で登場した獣神サンダー・ライガーは「この度はホール・オブ・フェームという由緒ある賞を頂きまして本当にありがとうございます。僕自身興奮しております。全身に鳥肌がブァーと立っています。インタビューを受けていますけど、こんなに緊張するインタビューは初めてです。このホール・オブ・フェームという賞を頂いたんですけども、それに盾とリングまで頂きました。身に余る光栄です。本当にプロレスラーやってて良かったと実感しております。本当にありがとうございました。Thank you all so much. Thank you all my fans in WWE」と受賞の喜びを語り、この模様はWWEネットワークで全世界に配信された。

「WWEホール・オブ・フェーム2021」では今年新たに殿堂入りしたロブ・ヴァン・ダム、モーリー・ホーリー、エリック・ビショフ、ザ・グレート・カリ、オジー・オズボーン、リッチ・ヘリング(ウォーリアー・アワード)が登壇や映像で受賞スピーチをすると、最後に登壇したケインは家族、妻、WWEスタッフ、ファン、アンダーテイカーやポール・ベアラーらWWEスーパースターなどに感謝を伝えると「こんな俺がWWE殿堂入りすることができるのだから、皆さんも何ができるか想像してみてください」と語りかけて締めくくった。

「WWEホール・オブ・フェーム2020」では2020年に殿堂入りが発表された獣神サンダー・ライガー、JBL、故ブリティッシュ・ブルドッグ(デイビーボーイ・スミス)の家族、ベラ・ツインズ、ウィリアム・シャトナー、タイタス・オニール(ウォーリアー・アワード)が登壇や映像で受賞スピーチし、最後に登壇したnWoはハルク・ホーガンが「2020年のWWE殿堂入りを果たした。nWoは永遠だ。なぜならメンバーたちがToo Sweetだからだ」と締めくくった。