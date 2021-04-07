【巨人】今季初先発の畠が黒星、梶谷の右中間適時二塁打の１点のみ７失点大敗…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―１巨人（７日・甲子園）

巨人が敵地で阪神に大差で敗れ今季初の連敗。勝率５割となった。先発の畠が４回途中５安打４失点で降板すると、低調な打線は５回に梶谷の右中間適時二塁打で１点を返すのが精いっぱいだった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】広岡左前安打、梶谷の二ゴロで広岡二封、坂本のとき梶谷二塁盗塁死、坂本左前安打、岡本和の四球で坂本二進、亀井三ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】大城の遊ゴロを木浪が捕球できず失策、北村、重信、畠三者連続三振

◆３回（巨０、神１）

【巨】広岡三振、梶谷二ゴロ、坂本四球、岡本和三振

【神】近本四球、糸原の右前安打で近本一挙三進、マルテのとき糸原二盗、捕手大城の二塁送球が悪送球となり近本生還、マルテ、大山ともに捕邪飛、サンズ三振

◆４回（巨０、神３）

【神】佐藤輝遊撃内野安打、梅野の右前安打で佐藤輝二進、木浪二飛、伊藤将の投前バントで佐藤輝三進、梅野二進、近本の二塁内野安打で佐藤輝生還、梅野三進、（投手大江、中堅松原）糸原の右中間二塁打で梅野、近本ともに生還、マルテ三振

◆５回（巨１、神２）

◆６回（巨０、神１）

【巨】亀井左前安打、大城遊ゴロ併殺打、北村中飛

【神】近本中前安打、糸原遊飛、マルテ左飛、大山の左翼線二塁打で近本一挙生還、大山三塁狙うもタッチアウト

◆７回（両軍０）

【巨】（一塁大山、三塁山本）桜井の代打岸田三振、松原中前安打、広岡の二ゴロで松原二進、梶谷二ゴロ

◆８回（両軍０）

◆９回（巨０、神Ｘ）