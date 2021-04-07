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【巨人】今季初先発の畠が黒星、梶谷の右中間適時二塁打の１点のみ７失点大敗…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
４回２死一、三塁、マウンドを降りる畠世周（右は桑田真澄投手チーフコーチ補佐）（カメラ・中島　傑）
４回２死一、三塁、マウンドを降りる畠世周（右は桑田真澄投手チーフコーチ補佐）（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神７―１巨人（７日・甲子園）

　巨人が敵地で阪神に大差で敗れ今季初の連敗。勝率５割となった。先発の畠が４回途中５安打４失点で降板すると、低調な打線は５回に梶谷の右中間適時二塁打で１点を返すのが精いっぱいだった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】広岡左前安打、梶谷の二ゴロで広岡二封、坂本のとき梶谷二塁盗塁死、坂本左前安打、岡本和の四球で坂本二進、亀井三ゴロ

　【神】近本二ゴロ、糸原左前安打、マルテの三ゴロで糸原二進、大山中飛

  • ４回２死二、三塁、二塁への適時内安打を浴びた巨人先発・畠世周（右、左は三塁走者の佐藤輝明）（カメラ・渡辺　了文）

    ４回２死二、三塁、二塁への適時内安打を浴びた巨人先発・畠世周（右、左は三塁走者の佐藤輝明）（カメラ・渡辺　了文）

　◆２回（両軍０）

　【巨】大城の遊ゴロを木浪が捕球できず失策、北村、重信、畠三者連続三振

　【神】サンズ死球、佐藤輝左飛、梅野三振、木浪の三振が暴投で振り逃げとなりサンズ二進、伊藤将三振

  • 力投する２番手・大江竜聖（カメラ・石田　順平）

    力投する２番手・大江竜聖（カメラ・石田　順平）

　◆３回（巨０、神１）

　【巨】広岡三振、梶谷二ゴロ、坂本四球、岡本和三振

　【神】近本四球、糸原の右前安打で近本一挙三進、マルテのとき糸原二盗、捕手大城の二塁送球が悪送球となり近本生還、マルテ、大山ともに捕邪飛、サンズ三振

　◆４回（巨０、神３）

　【巨】亀井右飛、大城遊ゴロ、北村中前安打、重信二ゴロ

  • ４回、戦況を見つめる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）

    ４回、戦況を見つめる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）

　【神】佐藤輝遊撃内野安打、梅野の右前安打で佐藤輝二進、木浪二飛、伊藤将の投前バントで佐藤輝三進、梅野二進、近本の二塁内野安打で佐藤輝生還、梅野三進、（投手大江、中堅松原）糸原の右中間二塁打で梅野、近本ともに生還、マルテ三振

　◆５回（巨１、神２）

　【巨】松原四球、広岡右飛、梶谷の右中間二塁打で松原一挙生還、坂本の中飛で梶谷三進、岡本和遊ゴロ

  • ５回１死一塁、右へ適時二塁打を放つ梶谷隆幸（カメラ・中島　傑）

    ５回１死一塁、右へ適時二塁打を放つ梶谷隆幸（カメラ・中島　傑）

　【神】（投手桜井）大山左前安打、サンズ４号中越２ラン、佐藤輝三塁内野安打、梅野遊直、木浪のとき桜井の暴投で佐藤輝二進、木浪遊飛、伊藤将三振

  • ５回無死一塁、サンズ（左）に中越え２ラン本塁打を打たれた桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

    ５回無死一塁、サンズ（左）に中越え２ラン本塁打を打たれた桜井俊貴（カメラ・中島　傑）

　◆６回（巨０、神１）

　【巨】亀井左前安打、大城遊ゴロ併殺打、北村中飛

　【神】近本中前安打、糸原遊飛、マルテ左飛、大山の左翼線二塁打で近本一挙生還、大山三塁狙うもタッチアウト

　◆７回（両軍０）

　【巨】（一塁大山、三塁山本）桜井の代打岸田三振、松原中前安打、広岡の二ゴロで松原二進、梶谷二ゴロ

　【神】（投手鍵谷、捕手岸田、一塁大城、二塁北村）サンズ二ゴロ、佐藤輝、梅野ともに三振

  • ７回から一塁の守備位置に就いた大城卓三（カメラ・中島　傑）

    ７回から一塁の守備位置に就いた大城卓三（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手加治屋、左翼板山）坂本二ゴロ、岡本和右中間二塁打、亀井の一ゴロで岡本和三進、大城右飛

  • ８回１死、二塁打を放つ岡本和真（捕手は梅野隆太郎）（カメラ・中島　傑）

    ８回１死、二塁打を放つ岡本和真（捕手は梅野隆太郎）（カメラ・中島　傑）

　【神】（投手田中豊、捕手炭谷、二塁吉川）木浪右前安打、加治屋の代打糸井の左前安打で木浪二進（一塁走者糸井の代走中野）、近本左飛、糸原中飛、山本死球で満塁（一塁走者山本の代走北條）、大山の遊ゴロで北條二封

  • ８回１死一、二塁、糸原健斗の中飛の打球を好捕する松原聖弥（カメラ・中島　傑）　

    ８回１死一、二塁、糸原健斗の中飛の打球を好捕する松原聖弥（カメラ・中島　傑）　

　◆９回（巨０、神Ｘ）

　【巨】（投手石井大、二塁中野、三塁北條）吉川、炭谷ともに三振、松原二ゴロ

試合詳細
４回２死一、三塁、マウンドを降りる畠世周（右は桑田真澄投手チーフコーチ補佐）（カメラ・中島　傑）
４回２死二、三塁、二塁への適時内安打を浴びた巨人先発・畠世周（右、左は三塁走者の佐藤輝明）（カメラ・渡辺　了文）
力投する２番手・大江竜聖（カメラ・石田　順平）
４回、戦況を見つめる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）
５回１死一塁、右へ適時二塁打を放つ梶谷隆幸（カメラ・中島　傑）
５回無死一塁、サンズ（左）に中越え２ラン本塁打を打たれた桜井俊貴（カメラ・中島　傑）
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