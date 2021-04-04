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【巨人】今村信貴、７回１失点粘投今季初勝利…写真で振り返るヤクルト戦経過

スポーツ報知
# 巨人
力投する先発の今村信貴（カメラ・中島　傑）
力投する先発の今村信貴（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―１ヤクルト（４日・東京ドーム）

　巨人は１点を追う７回、四球と安打などで１死二、三塁から捕逸で１点を奪って同点。さらに２死三塁からヤクルトからトレード加入した広岡大志の左中間三塁打で勝ち越した。

　８、９回を中川皓太、Ｒ・デラロサが無失点に抑えて勝利した。

　先発の今村信貴は７回を投げて、被安打６、８奪三振で１失点と粘投。今季２度目の登板で初勝利を挙げた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【ヤ】山崎遊ゴロ、渡辺、塩見ともに三振

　【巨】梶谷一ゴロ、重信四球、坂本のとき重信二盗、坂本遊直失で一、二塁、岡本和の二ゴロで坂本二封、重信三進、立岡左邪飛

  • １回１死二塁、坂本勇人が遊失で出塁。一度はアウトになるが、リプレー検証でセーフとなる（右は太田賢吾、左は村田修一コーチ）（カメラ・相川　和寛）

    １回１死二塁、坂本勇人が遊失で出塁。一度はアウトになるが、リプレー検証でセーフとなる（右は太田賢吾、左は村田修一コーチ）（カメラ・相川　和寛）

　◆２回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】村上中前安打、荒木のとき村上二盗、荒木の一前バントで村上三進、太田の右前安打で村上生還、西浦の中前安打で太田二進、古賀の右前安打で太田三進、西浦二進、金久保三振、山崎左飛

  • ２回２死満塁、山崎晃大朗の左飛の打球を好捕する立岡宗一郎（カメラ・中島　傑）

    ２回２死満塁、山崎晃大朗の左飛の打球を好捕する立岡宗一郎（カメラ・中島　傑）

　【巨】大城、香月ともに左飛、吉川右飛

　◆３回（両軍０）

　【ヤ】渡辺三振、塩見左前安打、村上三振のとき塩見二盗、荒木の遊撃内野安打で塩見三進、太田三振

　【巨】今村三振、梶谷遊ゴロ、重信中飛

　◆４回（両軍０）

　【ヤ】西浦中飛、古賀遊ゴロ、金久保三振

　【巨】坂本四球、岡本和遊ゴロ併殺打、立岡中前安打、大城中飛

  • ４回２死、立岡宗一郎が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ４回２死、立岡宗一郎が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆５回（両軍０）

　【ヤ】山崎三振、渡辺三ゴロ、塩見二ゴロ

　【巨】香月左越二塁打、吉川の二ゴロで香月三進、今村投ゴロ、梶谷右飛

　◆６回（両軍０）

　【ヤ】村上四球、荒木の投前バントで村上二進、太田の二ゴロで村上三進、西浦右飛

　【巨】（投手近藤）重信三振、坂本三ゴロ、岡本和二ゴロ

　◆７回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】古賀一ゴロ、近藤の代打中山遊飛、山崎投ゴロ

　【巨】（投手坂本）立岡の代打石川四球、大城の左前安打で石川二進、香月の投前バントで石川三進、大城二進、吉川のとき古賀の捕逸で石川生還、大城三進、吉川二ゴロ、今村の代打広岡（投手梅野）、広岡の左中間三塁打で大城生還、梶谷左飛

  • ７回２死三塁、代打・広岡大志の勝ち越し打で生還した大城卓三を笑顔で迎える今村信貴（中）（カメラ・橋口　真）

    ７回２死三塁、代打・広岡大志の勝ち越し打で生還した大城卓三を笑顔で迎える今村信貴（中）（カメラ・橋口　真）

　◆８回（両軍０）

　【ヤ】（投手中川、左翼石川）渡辺、塩見、村上三者連続三振

　【巨】（投手今野）重信中前安打、坂本左飛、岡本和三振、石川三ゴロ

  • ８回から２番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ８回から２番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

　◆９回（ヤ０、巨Ｘ）

　【ヤ】（投手デラロサ、左翼松原）荒木右前安打（代走並木）、太田の投前バントで並木二進、西浦の二ゴロで並木三進、古賀の代打中村中飛

  • ２セーブ目を挙げたルビー・デラロサとタッチする大城卓三（右）（カメラ・橋口　真）

    ２セーブ目を挙げたルビー・デラロサとタッチする大城卓三（右）（カメラ・橋口　真）

試合詳細
力投する先発の今村信貴（カメラ・中島　傑）
１回１死二塁、坂本勇人が遊失で出塁。一度はアウトになるが、リプレー検証でセーフとなる（右は太田賢吾、左は村田修一コーチ）（カメラ・相川　和寛）
２回２死満塁、山崎晃大朗の左飛の打球を好捕する立岡宗一郎（カメラ・中島　傑）
４回２死、立岡宗一郎が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
７回２死三塁、代打・広岡大志の勝ち越し打で生還した大城卓三を笑顔で迎える今村信貴（中）（カメラ・橋口　真）
８回から２番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）
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