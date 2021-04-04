【巨人】今村信貴、７回１失点粘投今季初勝利…写真で振り返るヤクルト戦経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１ヤクルト（４日・東京ドーム）

巨人は１点を追う７回、四球と安打などで１死二、三塁から捕逸で１点を奪って同点。さらに２死三塁からヤクルトからトレード加入した広岡大志の左中間三塁打で勝ち越した。

８、９回を中川皓太、Ｒ・デラロサが無失点に抑えて勝利した。

先発の今村信貴は７回を投げて、被安打６、８奪三振で１失点と粘投。今季２度目の登板で初勝利を挙げた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【ヤ】山崎遊ゴロ、渡辺、塩見ともに三振

◆２回（ヤ１、巨０）

【巨】大城、香月ともに左飛、吉川右飛

◆３回（両軍０）

【ヤ】渡辺三振、塩見左前安打、村上三振のとき塩見二盗、荒木の遊撃内野安打で塩見三進、太田三振

【巨】今村三振、梶谷遊ゴロ、重信中飛

◆４回（両軍０）

【ヤ】西浦中飛、古賀遊ゴロ、金久保三振

◆５回（両軍０）

【ヤ】山崎三振、渡辺三ゴロ、塩見二ゴロ

【巨】香月左越二塁打、吉川の二ゴロで香月三進、今村投ゴロ、梶谷右飛

◆６回（両軍０）

【ヤ】村上四球、荒木の投前バントで村上二進、太田の二ゴロで村上三進、西浦右飛

【巨】（投手近藤）重信三振、坂本三ゴロ、岡本和二ゴロ

◆７回（ヤ０、巨２）

【ヤ】古賀一ゴロ、近藤の代打中山遊飛、山崎投ゴロ

◆８回（両軍０）

【ヤ】（投手中川、左翼石川）渡辺、塩見、村上三者連続三振