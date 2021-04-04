【巨人】今村信貴、７回１失点粘投今季初勝利…写真で振り返るヤクルト戦経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１ヤクルト（４日・東京ドーム）
巨人は１点を追う７回、四球と安打などで１死二、三塁から捕逸で１点を奪って同点。さらに２死三塁からヤクルトからトレード加入した広岡大志の左中間三塁打で勝ち越した。
８、９回を中川皓太、Ｒ・デラロサが無失点に抑えて勝利した。
先発の今村信貴は７回を投げて、被安打６、８奪三振で１失点と粘投。今季２度目の登板で初勝利を挙げた。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【ヤ】山崎遊ゴロ、渡辺、塩見ともに三振
【巨】梶谷一ゴロ、重信四球、坂本のとき重信二盗、坂本遊直失で一、二塁、岡本和の二ゴロで坂本二封、重信三進、立岡左邪飛
◆２回（ヤ１、巨０）
【ヤ】村上中前安打、荒木のとき村上二盗、荒木の一前バントで村上三進、太田の右前安打で村上生還、西浦の中前安打で太田二進、古賀の右前安打で太田三進、西浦二進、金久保三振、山崎左飛
【巨】大城、香月ともに左飛、吉川右飛
◆３回（両軍０）
【ヤ】渡辺三振、塩見左前安打、村上三振のとき塩見二盗、荒木の遊撃内野安打で塩見三進、太田三振
【巨】今村三振、梶谷遊ゴロ、重信中飛
◆４回（両軍０）
【ヤ】西浦中飛、古賀遊ゴロ、金久保三振
◆５回（両軍０）
【ヤ】山崎三振、渡辺三ゴロ、塩見二ゴロ
【巨】香月左越二塁打、吉川の二ゴロで香月三進、今村投ゴロ、梶谷右飛
◆６回（両軍０）
【ヤ】村上四球、荒木の投前バントで村上二進、太田の二ゴロで村上三進、西浦右飛
【巨】（投手近藤）重信三振、坂本三ゴロ、岡本和二ゴロ
◆７回（ヤ０、巨２）
【ヤ】古賀一ゴロ、近藤の代打中山遊飛、山崎投ゴロ
【巨】（投手坂本）立岡の代打石川四球、大城の左前安打で石川二進、香月の投前バントで石川三進、大城二進、吉川のとき古賀の捕逸で石川生還、大城三進、吉川二ゴロ、今村の代打広岡（投手梅野）、広岡の左中間三塁打で大城生還、梶谷左飛
◆８回（両軍０）
【ヤ】（投手中川、左翼石川）渡辺、塩見、村上三者連続三振
◆９回（ヤ０、巨Ｘ）
【ヤ】（投手デラロサ、左翼松原）荒木右前安打（代走並木）、太田の投前バントで並木二進、西浦の二ゴロで並木三進、古賀の代打中村中飛