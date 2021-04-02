【大学野球】東海大が新１年生４１人を発表　東海大相模・鵜沼、諸隈ら

東海大相模の鵜沼魁斗

首都大学リーグ・東海大は、今年度の新入部員４１人を発表した。１日にセンバツ高校野球大会を制した東海大相模（神奈川）からは、一昨夏に２年生ながらＵ―１８Ｗ杯（韓国）に出場した鵜沼魁斗外野手とエース左腕・諸隈惟大（いっと）の２人が入った。新入部員４１人は以下の通り（名前の〇は甲子園出場＝昨夏の甲子園交流試合も含む）。

▽投手

○石井駿大朗 盛岡大付

○岩本真之介 市和歌山

原 紳太朗 広陵

小口優太郎 東海大浦安

北村 彪 東海大諏訪

平良 拳晨 帝京大可児

田村 大也 埼玉栄

平川 太一 東海大福岡

森木光汰朗 八戸学院光星

○諸隈 惟大 東海大相模

▽捕手

臼井 直生 東海大菅生

黒沢 駿太 東海大諏訪

高橋真希斗 山形学院

宮部 颯太 東海大札幌

矢部 祐希 東海大浦安

▽内野手

江見 勇真 東海大市原望洋

大松 柾貴 東海大甲府

川崎飛雄馬 東海大静岡翔洋

川田 理功 東海大札幌

小甲 大貴 東海大諏訪

後埜上颯人 東海大高輪台

下前原達哉 東海大浦安

伊達 大我 東海大甲府

田所 徹 松商学園

田中 一馬 東海大大阪仰星

玉置 真虎 東海大菅生

玉川 仁成 東海大大阪仰星

福留 悠大 東海大高輪台

吉沢 望 東海大高輪台

○宮城 光伸 明石商

森安 亮太 関西

▽外野手

岩本 翔己 広陵

○鵜沼 魁斗 東海大相模

○植本 拓哉 明石商

江城 優明 埼玉栄

○河野 佑哉 明石商

野津 勇人 関西

藤岡 大河 東海大市原望洋

星 匠 聖光学院

森下 晴貴 東海大菅生

▽マネジャー

園田 優人 龍谷大平安