【大学野球】東海大が新１年生４１人を発表　東海大相模・鵜沼、諸隈ら

首都大学リーグ・東海大は、今年度の新入部員４１人を発表した。１日にセンバツ高校野球大会を制した東海大相模（神奈川）からは、一昨夏に２年生ながらＵ―１８Ｗ杯（韓国）に出場した鵜沼魁斗外野手とエース左腕・諸隈惟大（いっと）の２人が入った。新入部員４１人は以下の通り（名前の〇は甲子園出場＝昨夏の甲子園交流試合も含む）。
▽投手
○石井駿大朗 盛岡大付
○岩本真之介 市和歌山
原 紳太朗 広陵
小口優太郎 東海大浦安
北村 彪 東海大諏訪
平良 拳晨 帝京大可児
田村 大也 埼玉栄
平川 太一 東海大福岡
森木光汰朗 八戸学院光星
○諸隈 惟大 東海大相模
▽捕手
臼井 直生 東海大菅生
黒沢 駿太 東海大諏訪
高橋真希斗 山形学院
宮部 颯太 東海大札幌
矢部 祐希 東海大浦安
▽内野手
江見 勇真 東海大市原望洋
大松 柾貴 東海大甲府
川崎飛雄馬 東海大静岡翔洋
川田 理功 東海大札幌
小甲 大貴 東海大諏訪
後埜上颯人 東海大高輪台
下前原達哉 東海大浦安
伊達 大我 東海大甲府
田所 徹 松商学園
田中 一馬 東海大大阪仰星
玉置 真虎 東海大菅生
玉川 仁成 東海大大阪仰星
福留 悠大 東海大高輪台
吉沢 望 東海大高輪台
○宮城 光伸 明石商
森安 亮太 関西
▽外野手
岩本 翔己 広陵
○鵜沼 魁斗 東海大相模
○植本 拓哉 明石商
江城 優明 埼玉栄
○河野 佑哉 明石商
野津 勇人 関西
藤岡 大河 東海大市原望洋
星 匠 聖光学院
森下 晴貴 東海大菅生
▽マネジャー
園田 優人 龍谷大平安