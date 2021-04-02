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【大学野球】東海大が新１年生４１人を発表　東海大相模・鵜沼、諸隈ら

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
東海大相模の鵜沼魁斗
東海大相模の鵜沼魁斗

　首都大学リーグ・東海大は、今年度の新入部員４１人を発表した。１日にセンバツ高校野球大会を制した東海大相模（神奈川）からは、一昨夏に２年生ながらＵ―１８Ｗ杯（韓国）に出場した鵜沼魁斗外野手とエース左腕・諸隈惟大（いっと）の２人が入った。新入部員４１人は以下の通り（名前の〇は甲子園出場＝昨夏の甲子園交流試合も含む）。

　▽投手

○石井駿大朗　盛岡大付

○岩本真之介　市和歌山

　原　紳太朗　広陵

　小口優太郎　東海大浦安

　北村　　彪　東海大諏訪

　平良　拳晨　帝京大可児

　田村　大也　埼玉栄

　平川　太一　東海大福岡

　森木光汰朗　八戸学院光星

○諸隈　惟大　東海大相模

　▽捕手

　臼井　直生　東海大菅生

　黒沢　駿太　東海大諏訪

　高橋真希斗　山形学院

　宮部　颯太　東海大札幌

　矢部　祐希　東海大浦安

　▽内野手

　江見　勇真　東海大市原望洋

　大松　柾貴　東海大甲府

　川崎飛雄馬　東海大静岡翔洋

　川田　理功　東海大札幌

　小甲　大貴　東海大諏訪

　後埜上颯人　東海大高輪台

　下前原達哉　東海大浦安

　伊達　大我　東海大甲府

　田所　　徹　松商学園

　田中　一馬　東海大大阪仰星

　玉置　真虎　東海大菅生

　玉川　仁成　東海大大阪仰星

　福留　悠大　東海大高輪台

　吉沢　　望　東海大高輪台

○宮城　光伸　明石商

　森安　亮太　関西

　▽外野手

　岩本　翔己　広陵

○鵜沼　魁斗　東海大相模

○植本　拓哉　明石商

　江城　優明　埼玉栄

○河野　佑哉　明石商

　野津　勇人　関西

　藤岡　大河　東海大市原望洋

　星　　　匠　聖光学院

　森下　晴貴　東海大菅生

　▽マネジャー

　園田　優人　龍谷大平安

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