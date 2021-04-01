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【巨人】高橋優貴が今季初勝利、デラロサが５球で９回締めた…写真で振り返る中日戦経過

スポーツ報知
# 巨人
今季初勝利を挙げた高橋優貴（左）とタッチを交わす原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）
今季初勝利を挙げた高橋優貴（左）とタッチを交わす原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日１―３巨人（１日・バンテリンドーム）

　巨人は４番・岡本和に今季初Ｖ打が飛び出し、中日に逆転勝ちした。１点を追う６回無死一、二塁で右中間に２点二塁打。３回の梶谷の失策をカバーする勝負強さを見せた。大城にもタイムリーが出て、投げては高橋が７回１失点（自責０）で１勝目。

　８回を中川、９回を今季初登板のデラロサとつないで逃げ切った。デラロサは打者３人を５球で締め、まさに「１Ｔｅａｍ！」での勝利となった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】梶谷三振、ウィーラー三ゴロ、坂本四球、岡本和のとき坂本二盗、岡本和二飛

  • １回２死一塁、坂本勇人が二盗成功（カメラ・相川　和寛）

    １回２死一塁、坂本勇人が二盗成功（カメラ・相川　和寛）

　【中】大島中飛、阿部遊ゴロ、高橋周捕邪飛

　◆２回（両軍０）

　【巨】丸三振、中島二ゴロ、大城左前安打、広岡三振

　【中】ビシエド二ゴロ、平田四球、京田の右前安打で平田一挙三進、木下拓の投ゴロで平田本塁を狙うもタッチアウト、京田二進、根尾の遊ゴロで木下拓二封

  • ２回１死一、三塁、木下拓哉の投ゴロを処理した高橋優貴（左）が捕手・大城卓三にグラブトス。三塁走者・平田良介をタッチアウトにする（カメラ・相川　和寛）

    ２回１死一、三塁、木下拓哉の投ゴロを処理した高橋優貴（左）が捕手・大城卓三にグラブトス。三塁走者・平田良介をタッチアウトにする（カメラ・相川　和寛）

　◆３回（巨０、中１）

　【巨】高橋、梶谷ともに三振、ウィーラー右前安打、坂本右飛

  • ２回２死、大城卓三がバットを折りながら左前安打（投手・松葉貴大、捕手・木下拓哉）（カメラ・相川　和寛）

    ２回２死、大城卓三がバットを折りながら左前安打（投手・松葉貴大、捕手・木下拓哉）（カメラ・相川　和寛）

　【中】松葉三直、大島右前安打、阿部中飛、高橋周のとき大島二盗、高橋周二塁内野安打で大島三進、ビシエドの右飛を梶谷が落球し大島生還、高橋周三進、ビシエド二進、平田遊ゴロ

  • ３回２死一、三塁、ビシエドの打球を落球した右翼手の梶谷隆幸（左）。中日が先制する（カメラ・橋口　真）

    ３回２死一、三塁、ビシエドの打球を落球した右翼手の梶谷隆幸（左）。中日が先制する（カメラ・橋口　真）

　◆４回（両軍０）

　【巨】岡本和二直、丸四球、中島の左前安打で丸二進、大城二ゴロ併殺打

  • ４回１死一塁、中島宏之が左前安打（捕手・木下拓哉）（カメラ・相川　和寛）

    ４回１死一塁、中島宏之が左前安打（捕手・木下拓哉）（カメラ・相川　和寛）

　【中】京田三ゴロ、木下拓一邪飛、根尾四球、松葉三振（両軍０）

　◆５回（両軍０）

　【巨】広岡右飛、高橋三振、梶谷左飛

　【中】大島四球、阿部の投前バントで大島二進、高橋周の遊ゴロで大島三進、ビシエド三振

  • ５回２死三塁、ビシエド（中）を空振り三振に仕留め、ガッツポーズする高橋優貴（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

    ５回２死三塁、ビシエド（中）を空振り三振に仕留め、ガッツポーズする高橋優貴（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

　◆６回（巨３、中０）

　【巨】ウィーラー左中間二塁打、坂本の遊ゴロを京田が失策し一、二塁、岡本和の右中間二塁打でウィーラー、坂本ともに生還、丸の右前安打で岡本和三進、（投手藤嶋）中島遊飛、大城の左前安打で岡本和生還、丸二進、広岡の代打若林の二ゴロで大城二封、丸三進、高橋二ゴロ

  • ６回無死一、二塁、岡本和真が右中間へ２点適時二塁打。盛り上がる巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

    ６回無死一、二塁、岡本和真が右中間へ２点適時二塁打。盛り上がる巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

　【中】（二塁若林）平田右飛、京田右前安打、木下拓左飛、根尾三振

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手岡田）梶谷三振、ウィーラー三ゴロ、坂本左飛

  • ７回無死、空振り三振。この試合３三振の梶谷隆幸（カメラ・橋口　真）

    ７回無死、空振り三振。この試合３三振の梶谷隆幸（カメラ・橋口　真）

　【中】岡田の代打石橋三ゴロ、大島、阿部ともに遊ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手谷元）岡本和三振、丸左飛、中島の代打亀井右中間二塁打、大城一ゴロ

　【中】（投手中川、捕手小林、一塁ウィーラー、左翼亀井）高橋周一ゴロ、ビシエド左飛、平田三ゴロ

  • ８回に登板、好投した中川皓太（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板、好投した中川皓太（カメラ・橋口　真）

　◆９回（両軍０）

　【巨】（投手橋本）若林右飛、中川の代打石川四球（代走増田大）、梶谷のとき増田大二盗、梶谷三振、ウィーラー遊直

  • ９回１死一塁、代走・増田大輝が二盗成功（右は京田陽太）（カメラ・相川　和寛）

    ９回１死一塁、代走・増田大輝が二盗成功（右は京田陽太）（カメラ・相川　和寛）

　【中】（投手デラロサ、二塁増田大）京田中飛、木下拓二飛、根尾の代打福留中飛

  • ９回１死一塁、代走・増田大輝が二盗成功（右は京田陽太）（カメラ・相川　和寛）

    ９回１死一塁、代走・増田大輝が二盗成功（右は京田陽太）（カメラ・相川　和寛）

試合詳細
今季初勝利を挙げた高橋優貴（左）とタッチを交わす原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）
１回２死一塁、坂本勇人が二盗成功（カメラ・相川　和寛）
２回１死一、三塁、木下拓哉の投ゴロを処理した高橋優貴（左）が捕手・大城卓三にグラブトス。三塁走者・平田良介をタッチアウトにする（カメラ・相川　和寛）
２回２死、大城卓三がバットを折りながら左前安打（投手・松葉貴大、捕手・木下拓哉）（カメラ・相川　和寛）
３回２死一、三塁、ビシエドの打球を落球した右翼手の梶谷隆幸（左）。中日が先制する（カメラ・橋口　真）
４回１死一塁、中島宏之が左前安打（捕手・木下拓哉）（カメラ・相川　和寛）
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