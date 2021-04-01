【巨人】高橋優貴が今季初勝利、デラロサが５球で９回締めた…写真で振り返る中日戦経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―３巨人（１日・バンテリンドーム）
巨人は４番・岡本和に今季初Ｖ打が飛び出し、中日に逆転勝ちした。１点を追う６回無死一、二塁で右中間に２点二塁打。３回の梶谷の失策をカバーする勝負強さを見せた。大城にもタイムリーが出て、投げては高橋が７回１失点（自責０）で１勝目。
８回を中川、９回を今季初登板のデラロサとつないで逃げ切った。デラロサは打者３人を５球で締め、まさに「１Ｔｅａｍ！」での勝利となった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【中】大島中飛、阿部遊ゴロ、高橋周捕邪飛
◆２回（両軍０）
【巨】丸三振、中島二ゴロ、大城左前安打、広岡三振
【中】ビシエド二ゴロ、平田四球、京田の右前安打で平田一挙三進、木下拓の投ゴロで平田本塁を狙うもタッチアウト、京田二進、根尾の遊ゴロで木下拓二封
◆３回（巨０、中１）
【中】松葉三直、大島右前安打、阿部中飛、高橋周のとき大島二盗、高橋周二塁内野安打で大島三進、ビシエドの右飛を梶谷が落球し大島生還、高橋周三進、ビシエド二進、平田遊ゴロ
◆４回（両軍０）
【中】京田三ゴロ、木下拓一邪飛、根尾四球、松葉三振（両軍０）
◆５回（両軍０）
【巨】広岡右飛、高橋三振、梶谷左飛
◆６回（巨３、中０）
【巨】ウィーラー左中間二塁打、坂本の遊ゴロを京田が失策し一、二塁、岡本和の右中間二塁打でウィーラー、坂本ともに生還、丸の右前安打で岡本和三進、（投手藤嶋）中島遊飛、大城の左前安打で岡本和生還、丸二進、広岡の代打若林の二ゴロで大城二封、丸三進、高橋二ゴロ
【中】（二塁若林）平田右飛、京田右前安打、木下拓左飛、根尾三振
◆７回（両軍０）
【中】岡田の代打石橋三ゴロ、大島、阿部ともに遊ゴロ
◆８回（両軍０）
【巨】（投手谷元）岡本和三振、丸左飛、中島の代打亀井右中間二塁打、大城一ゴロ
◆９回（両軍０）