【巨人】高橋優貴が今季初勝利、デラロサが５球で９回締めた…写真で振り返る中日戦経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―３巨人（１日・バンテリンドーム）

巨人は４番・岡本和に今季初Ｖ打が飛び出し、中日に逆転勝ちした。１点を追う６回無死一、二塁で右中間に２点二塁打。３回の梶谷の失策をカバーする勝負強さを見せた。大城にもタイムリーが出て、投げては高橋が７回１失点（自責０）で１勝目。

８回を中川、９回を今季初登板のデラロサとつないで逃げ切った。デラロサは打者３人を５球で締め、まさに「１Ｔｅａｍ！」での勝利となった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【中】大島中飛、阿部遊ゴロ、高橋周捕邪飛

◆２回（両軍０）

【巨】丸三振、中島二ゴロ、大城左前安打、広岡三振

◆３回（巨０、中１）

◆４回（両軍０）

【中】京田三ゴロ、木下拓一邪飛、根尾四球、松葉三振（両軍０）

◆５回（両軍０）

【巨】広岡右飛、高橋三振、梶谷左飛

◆６回（巨３、中０）

【中】（二塁若林）平田右飛、京田右前安打、木下拓左飛、根尾三振

◆７回（両軍０）

【中】岡田の代打石橋三ゴロ、大島、阿部ともに遊ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手谷元）岡本和三振、丸左飛、中島の代打亀井右中間二塁打、大城一ゴロ